الخارجية الروسية: لافروف وعراقجي يؤكدان ضرورة الحل الدبلوماسي لأزمة الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 27 مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي".وتابع البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول إمكانية توجيه الصراع نحو تسوية سياسية ودبلوماسية تستند إلى القانون الدولي وتراعي المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة، بما فيها إيران وجيرانها من أعضاء مجلس التعاون الخليجي".
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية الدفع نحو حل سياسي ودبلوماسي قائم على القانون الدولي، مع مراعاة مصالح دول المنطقة.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 27 مارس/آذار، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي".
وأضاف البيان: "ناقش الوزيران الأزمة العسكرية والسياسية الخطيرة المستمرة في الشرق الأوسط، والتي اندلعت نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير المبرر على إيران".
وتابع البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول إمكانية توجيه الصراع نحو تسوية سياسية ودبلوماسية تستند إلى القانون الدولي وتراعي المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة، بما فيها إيران وجيرانها من أعضاء مجلس التعاون الخليجي".
وختم البيان: "أطلع سيرغي لافروف، نظيره الإيراني على وصول دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى إيران".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".