باحث في الشأن الدولي: القواعد الأمريكية لم تتمكن من حماية دول الخليج

تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور علي شكر، من بيروت، عن مدى فعالية القواعد الأمريكية في المنطقة انطلاقا من تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري...

وأشار الباحث في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المنظومة العسكرية الأمريكية التي وضعت في المنطقة لم تتمكن من حماية دول الخليج ولا حتى نفسها، رغم تطورها العسكري والتكنولوجي، كما أن تزويد إسرائيل ببعض المنظومات الدفاعية لم تنجح في تأمين الحماية الكاملة لها". وأوضح أن "تحوّل هذه القواعد إلى عبء يجر المنطقة إلى صراعات لا تخدم مصالحها، سيشكل أحد محاور النقاش الأساسية، لا سيما في الإطار الخليجي، من حيث إعادة تقييم التموضع الإقليمي، وطبيعة التحالفات والشراكات والعلاقات الدفاعية المستقبلية، بناء على نتائج هذه المواجهة". في المقابل، رأى أنه "إذا تمكنت إيران من الصمود والحفاظ على دورها الجيوسياسي، فإن ذلك سيشكل عامل ردع للولايات المتحدة وإسرائيل، ويسهم في تقليص النفوذ الأمريكي، ويفتح المجال أمام حضور أكبر لكل من روسيا والصين، بما يتيح نشوء تحالفات جديدة في المنطقة، ويدفع دول الخليج نحو تنويع شراكاتها وتعزيز علاقاتها مع إيران". وأكد أن "المنطقة، في كلا الحالتين، مقبلة على إعادة تموضع شاملة، سواء للدور الإيراني أو لدول الخليج، التي قد تتجه نحو علاقات أكثر تطورا وتعاونا مع طهران". وختم شكر، بالإشارة إلى أن "فكرة إنشاء نظام أمني إقليمي كانت مطروحة قبل هذه المواجهة، إلا أن تطوراتها أعادت خلط الأوراق، وجعلت المقاربات السابقة غير صالحة في المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل الدور الإسرائيلي السلبي، ما يستدعي إعادة النظر في آليات التعاون الإقليمي، وبناء علاقات دولية أكثر توازنا ومرونة".إعلام: وصول المئات من القوات الخاصة الأمريكية إلى الشرق الأوسططهران: الخطة التي تلقتها إيران من واشنطن للتسوية "غير واقعية"

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

