باحث في الشأن الدولي: القواعد الأمريكية لم تتمكن من حماية دول الخليج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260330/باحث-في-الشأن-الدولي-القواعد-الأمريكية-لم-تتمكن-من-حماية-دول-الخليج-وقد-تجرها-لصراعات-ليست-لصالحها-1112096755.html
باحث في الشأن الدولي: القواعد الأمريكية لم تتمكن من حماية دول الخليج
سبوتنيك عربي
2026-03-30T11:26+0000
2026-03-30T12:04+0000
تقارير سبوتنيك
العالم
العالم العربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار الخليج
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/07/1049498113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abea0d2ba92704ee97134584bb6ec9ee.jpg
وأشار الباحث في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المنظومة العسكرية الأمريكية التي وضعت في المنطقة لم تتمكن من حماية دول الخليج ولا حتى نفسها، رغم تطورها العسكري والتكنولوجي، كما أن تزويد إسرائيل ببعض المنظومات الدفاعية لم تنجح في تأمين الحماية الكاملة لها". وأوضح أن "تحوّل هذه القواعد إلى عبء يجر المنطقة إلى صراعات لا تخدم مصالحها، سيشكل أحد محاور النقاش الأساسية، لا سيما في الإطار الخليجي، من حيث إعادة تقييم التموضع الإقليمي، وطبيعة التحالفات والشراكات والعلاقات الدفاعية المستقبلية، بناء على نتائج هذه المواجهة". في المقابل، رأى أنه "إذا تمكنت إيران من الصمود والحفاظ على دورها الجيوسياسي، فإن ذلك سيشكل عامل ردع للولايات المتحدة وإسرائيل، ويسهم في تقليص النفوذ الأمريكي، ويفتح المجال أمام حضور أكبر لكل من روسيا والصين، بما يتيح نشوء تحالفات جديدة في المنطقة، ويدفع دول الخليج نحو تنويع شراكاتها وتعزيز علاقاتها مع إيران". وأكد أن "المنطقة، في كلا الحالتين، مقبلة على إعادة تموضع شاملة، سواء للدور الإيراني أو لدول الخليج، التي قد تتجه نحو علاقات أكثر تطورا وتعاونا مع طهران". وختم شكر، بالإشارة إلى أن "فكرة إنشاء نظام أمني إقليمي كانت مطروحة قبل هذه المواجهة، إلا أن تطوراتها أعادت خلط الأوراق، وجعلت المقاربات السابقة غير صالحة في المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل الدور الإسرائيلي السلبي، ما يستدعي إعادة النظر في آليات التعاون الإقليمي، وبناء علاقات دولية أكثر توازنا ومرونة".
https://sarabic.ae/20260326/دول-الخليج-العربي-تؤكد-ضرورة-إشراكها-في-أي-مفاوضات-أو-اتفاقيات-تخص-إيران-1111951243.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/07/1049498113_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28346365c133f2f57006efa9ecb74132.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
11:26 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 12:04 GMT 30.03.2026)
© AFP 2023 / JUSTIN PARSONSطائرة عسكرية أمريكية طراز إيه 17 غلوب ماستر خلال هبوطها في قاعدة العديد الجوية في قطر
طائرة عسكرية أمريكية طراز إيه 17 غلوب ماستر خلال هبوطها في قاعدة العديد الجوية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
تابعنا عبر
تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي، الدكتور علي شكر، من بيروت، عن مدى فعالية القواعد الأمريكية في المنطقة انطلاقا من تصريح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.
وأشار الباحث في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المنظومة العسكرية الأمريكية التي وضعت في المنطقة لم تتمكن من حماية دول الخليج ولا حتى نفسها، رغم تطورها العسكري والتكنولوجي، كما أن تزويد إسرائيل ببعض المنظومات الدفاعية لم تنجح في تأمين الحماية الكاملة لها".

وأضاف أن "هذه المسألة ستكون موضع بحث في المرحلة المقبلة بعد انتهاء المعركة، وخصوصا على مستوى أمن دول الخليج ومدى حاجتها للدور الأمريكي، في ظل تراجع فعاليته"، لافتا إلى ما وصفه بـ "تخلٍّ" متبادل بين الولايات المتحدة وحلفائها، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي.

وأوضح أن "تحوّل هذه القواعد إلى عبء يجر المنطقة إلى صراعات لا تخدم مصالحها، سيشكل أحد محاور النقاش الأساسية، لا سيما في الإطار الخليجي، من حيث إعادة تقييم التموضع الإقليمي، وطبيعة التحالفات والشراكات والعلاقات الدفاعية المستقبلية، بناء على نتائج هذه المواجهة".
واعتبر الباحث اللبناني أنه "في حال انتصار الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يفتح المجال أمام إطلاق يد إسرائيل للهيمنة على الشرق الأوسط، وفرض معادلات سياسية على إيران ودول الخليج، إضافة إلى استثمار التناقضات داخل المنطقة وخلق توترات جديدة متعددة الآفاق".
في المقابل، رأى أنه "إذا تمكنت إيران من الصمود والحفاظ على دورها الجيوسياسي، فإن ذلك سيشكل عامل ردع للولايات المتحدة وإسرائيل، ويسهم في تقليص النفوذ الأمريكي، ويفتح المجال أمام حضور أكبر لكل من روسيا والصين، بما يتيح نشوء تحالفات جديدة في المنطقة، ويدفع دول الخليج نحو تنويع شراكاتها وتعزيز علاقاتها مع إيران".
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
دول الخليج العربي تؤكد ضرورة إشراكها في أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص إيران
26 مارس, 12:04 GMT
وأكد أن "المنطقة، في كلا الحالتين، مقبلة على إعادة تموضع شاملة، سواء للدور الإيراني أو لدول الخليج، التي قد تتجه نحو علاقات أكثر تطورا وتعاونا مع طهران".
وختم شكر، بالإشارة إلى أن "فكرة إنشاء نظام أمني إقليمي كانت مطروحة قبل هذه المواجهة، إلا أن تطوراتها أعادت خلط الأوراق، وجعلت المقاربات السابقة غير صالحة في المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل الدور الإسرائيلي السلبي، ما يستدعي إعادة النظر في آليات التعاون الإقليمي، وبناء علاقات دولية أكثر توازنا ومرونة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала