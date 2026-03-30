مارسيل خليفة لـ"سبوتنيك": الأغنية الملتزمة مرتبطة بقضايا الإنسان في الحب والحياة

صرّح الموسيقار اللبناني مارسيل خليفة، أن الالتزام في الفن هو التزام أمام الحياة قبل كل شيء، انطلاقًا من أن الالتزام ليس فقط في حمل البندقية، وإنما في ممارسة...

وقال خليفة في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، على هامش إحيائه حفلا فنيا في أوبرا الجزائر: "غنيت وكتبت موسيقى للأطفال، الأم، المرأة، البحر، الشهداء، للصرخة في النفوس"، مؤكدا أن "الأغنية الملتزمة هي أغنية إنسانية، ملتزمة بقضايا الإنسان في الحب والحياة".وكما عادته، استطاع خليفة أن يجمع في حضرة فنه المقاوم الملتزم، مختلف الفئات العمرية في حضور جماهيري لافت يعكس المكانة الخاصة التي يحتلها هذا الفنان في قلوب عشاق الفن الملتزم في الجزائر الذين غنوا معه بفرح وألم وعنفوان ومقاومة... بمزيج من مشاعر مختلفة استطاع خليفة أن يجمعها في أغانيه التي عبرت دائما عن الوجع العربي.وتميز الحفل بأداء حيّ مفعم بالإحساس، حيث قدّم خليفة باقة من أشهر أعماله التي ارتبطت بقصائد الشاعر محمود درويش، إضافة إلى مقطوعات موسيقية عزفها على آلة العود بأسلوبه الفريد، كما شاركه في بعض الحفلات موسيقيون شباب، في خطوة تعكس حرصه على دعم الجيل الجديد وإتاحة الفرصة له للاحتكاك بتجارب فنية رائدة.واستطاع خليفة، على مدى عقود، أن يبني جسورا من التواصل مع الجمهور العربي وخاصة الجزائري، من خلال أعماله التي تستلهم قضايا الحرية والكرامة، وتعبر عن نبض الشعوب.

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

