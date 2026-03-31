تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
إندونيسيا ترغب في شراء غواصات روسية
سبوتنيك عربي
أفاد قائد القوات البحرية الإندونيسية، أدميرال محمد علي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإندونيسية ترغب في شراء غواصات روسية ومعدات عسكرية روسية أخرى في مستقبل. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
وزار علي، اليوم الثلاثاء، مجموعة السفن لأسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الروسية، الموجودة حاليا في جاكرتا في زيارة رسمية، واطلع على الغواصة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، التي تتضمنها مجموعة السفن. ووقّع قائد القوات البحرية الإندونيسية في كتاب الزوار للغواصة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، مشيرًا إلى أن تعاون القوات البحرية الروسية والإندونيسية مهم جدا لاستقرار المنطقة. وتبادل الطرفان هدايا تذكارية، وصرّح علي أنه يريد أن يزور فلاديفوستوك في المستقبل، ودعا البحارة الروس إلى جزيرة بالي.وفي وقت سابق، أجرت مجموعة السفن لأسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الروسية الزيارة الرسمية إلى ميناء تانجونج بريوك في عاصمة إندونيسية جاكارتا، وتخططان روسيا وإندونيسيا إجراء المناورات المتشركة والتدريب على الاتصالات.
11:45 GMT 31.03.2026
© AP Photo / Tatan Syuflanaصحفي يلتقط صورة للفرقاطتين التابعين للبحرية الروسية "بطل روسيا ألدار تسيدينجابوف"، على اليمين، و"ريزكي"، الراسيتين في ميناء تانجونج بريوك في جاكرتا في إندونيسيا
صحفي يلتقط صورة للفرقاطتين التابعين للبحرية الروسية بطل روسيا ألدار تسيدينجابوف، على اليمين، وريزكي، الراسيتين في ميناء تانجونج بريوك في جاكرتا في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
أفاد قائد القوات البحرية الإندونيسية، أدميرال محمد علي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإندونيسية ترغب في شراء غواصات روسية ومعدات عسكرية روسية أخرى في مستقبل.
وزار علي، اليوم الثلاثاء، مجموعة السفن لأسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الروسية، الموجودة حاليا في جاكرتا في زيارة رسمية، واطلع على الغواصة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، التي تتضمنها مجموعة السفن.

وقال علي: "كان الأسطول الإندونيسي يستخدم المعدات السوفياتية، وليس السفن فقط، بل الطائرات والغواصات أيضا. ونريد شراء المعدات الروسية، وبينها الغواصات، والغواصات المحدثة من طراز "فارشافيانكا-636" خاصة".

ووقّع قائد القوات البحرية الإندونيسية في كتاب الزوار للغواصة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، مشيرًا إلى أن تعاون القوات البحرية الروسية والإندونيسية مهم جدا لاستقرار المنطقة.
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
موسكو: دول جنوب شرق آسيا تطلب من روسيا الحصول على إمدادات الطاقة
25 مارس, 10:58 GMT
وتبادل الطرفان هدايا تذكارية، وصرّح علي أنه يريد أن يزور فلاديفوستوك في المستقبل، ودعا البحارة الروس إلى جزيرة بالي.
وفي وقت سابق، أجرت مجموعة السفن لأسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الروسية الزيارة الرسمية إلى ميناء تانجونج بريوك في عاصمة إندونيسية جاكارتا، وتخططان روسيا وإندونيسيا إجراء المناورات المتشركة والتدريب على الاتصالات.
إعلام: سريلانكا تجري مع روسيا مفاوضات لشراء الوقود
إندونيسيا تعلق نشر قواتها في غزة بسبب حرب إيران.. ما مصير اتفاق شرم الشيخ؟
