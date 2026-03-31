إندونيسيا ترغب في شراء غواصات روسية
أفاد قائد القوات البحرية الإندونيسية، أدميرال محمد علي، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإندونيسية ترغب في شراء غواصات روسية ومعدات عسكرية روسية أخرى في مستقبل.
2026-03-31T11:45+0000
وزار علي، اليوم الثلاثاء، مجموعة السفن لأسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الروسية، الموجودة حاليا في جاكرتا في زيارة رسمية، واطلع على الغواصة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، التي تتضمنها مجموعة السفن.
وقال علي: "كان الأسطول الإندونيسي يستخدم المعدات السوفياتية، وليس السفن فقط، بل الطائرات والغواصات أيضا. ونريد شراء المعدات الروسية، وبينها الغواصات، والغواصات المحدثة من طراز "فارشافيانكا-636" خاصة".
ووقّع قائد القوات البحرية الإندونيسية في كتاب الزوار للغواصة "بتروبافلوفسك كامتشاتسكي"، مشيرًا إلى أن تعاون القوات البحرية الروسية والإندونيسية مهم جدا لاستقرار المنطقة.
وتبادل الطرفان هدايا تذكارية، وصرّح علي أنه يريد أن يزور فلاديفوستوك في المستقبل، ودعا البحارة الروس إلى جزيرة بالي.
وفي وقت سابق، أجرت مجموعة السفن لأسطول المحيط الهادئ للقوات البحرية الروسية الزيارة الرسمية إلى ميناء تانجونج بريوك في عاصمة إندونيسية جاكارتا، وتخططان روسيا وإندونيسيا إجراء المناورات المتشركة والتدريب على الاتصالات.