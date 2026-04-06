أغلى 6 دول عربية بالوقود... كيف أعادت حرب إيران رسم خريطة الأسعار؟
شهدت قائمة أغلى الدول العربية في أسعار الوقود تغيرات لافتة منذ اندلاع الحرب في إيران، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتزايد المخاوف من تعطل الإمدادات عبر...
2026-04-06T12:14+0000
12:09 GMT 06.04.2026 (تم التحديث: 12:14 GMT 06.04.2026)
شهدت قائمة أغلى الدول العربية في أسعار الوقود تغيرات لافتة منذ اندلاع الحرب في إيران، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتزايد المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.
وقد قفزت الأسعار إلى نحو 120 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى حدود 100 دولار، مع استمرار حالة القلق في الأسواق وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بفعل المخاطر الجيوسياسية، وفقا لما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.
وتأثرت قائمة أغلى 6 دول عربية في أسعار الوقود، بضغوط متزايدة لإعادة تسعير الوقود، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة على تحمّل أعباء الدعم، وسط تباين سياسات التسعير بين التحرير الكامل والدعم الجزئي.
تصدّر الأردن القائمة كأغلى دولة عربية في أسعار الوقود، نتيجة اعتمادها على آلية تسعير مرتبطة بالسوق العالمية، ما جعلها أكثر تأثرًا بالتقلبات، حيث شهدت أسعار الوقود لشهر أبريل/نيسان 2026، زيادات تراوحت بين 90 و150 فلسًا للبنزين و65 فلسًا للديزل، وجاءت على النحو الآتي:
بنزين أوكتان 90: 910 فلس/لتر
بنزين أوكتان 95: 1200 فلس/لتر (1.69 دولار)
أسطوانة الغاز (12.5 كغم): 7 دنانير.
1000 فلس = دينار أردني = 1.41 دولار أمريكي.
ثانيًا في القائمة، جاء المغرب التي سجلت زيادات متتالية خلال فترة قصيرة، في ظل اعتمادها الكبير على الاستيراد وضعف قدرات التكرير، حيث سجلت أسعار المحروقات في المغرب بعد تطبيق زيادة أبريل/نيسان، كما يلي:
البنزين الممتاز: 15.52 درهمًا/لتر (1.66 دولار)
الدولار الأمريكي = 9.42 درهم مغربي
ويعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد المشتقات النفطية، في ظل غياب طاقة تكرير محلية كافية، ما يجعل أسعاره شديدة الارتباط بتحركات خام برنت وتكاليف الشحن والتأمين.
وجاءت موريتانيا في المرتبة الثالثة مع ارتفاعات ملحوظة، رغم استمرار الدعم الجزئي لتخفيف الأعباء، حيث بلغت أسعار الوقود خلال أبريل/نيسان:
البنزين: 58.97 أوقية جديدة/لتر (1.48 دولار)
في المرتبة الرابعة، جاء لبنان متأثرًا بشكل حاد بتراجع العملة ورفع الدعم، ما أدى إلى قفزات كبيرة في الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية. وقد جاءت أسعار الوقود في أبريل/نيسان 2026 على النحو الآتي:
بنزين 95: 2 مليون 381 ألف ليرة للصحفية (1.3 دولار/لتر)
بنزين 98: مليونان و422 ألف ليرة للصفيحة
الديزل: مليونان و353 ألف ليرة للصفيحة.
ورغم تصنيف الإمارات، من كبار منتجي النفط، إلا أنها حلّت خامسًا نتيجة اتباع سياسة تسعير مرنة تتأثر بالأسواق العالمية. وجاءت أسعار الوقود خلال أبريل/نيسان كالآتي:
بنزين 98: 3.39 درهمًا/لتر (0.92 دولار)
في المرتبة السادسة، حلّت سوريا مع استقرار نسبي عند احتساب الأسعار بالدولار، رغم تقلبات العملة المحلية، وجاءت أسعار الوقود على النحو التالي:
أسطوانة الغاز المنزلي: 10.5 دولار
أسطوانة الغاز الصناعي: 16.8 دولار
وتعكس هذه التطورات اتجاهًا واضحًا بتأثر الدول المستوردة للوقود بشكل أكبر، حيث أدت اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى زيادات واسعة في الأسعار، انعكست بدورها على تكاليف المعيشة في مختلف الدول العربية.