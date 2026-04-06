أمساليوم
بث مباشر
أغلى 6 دول عربية بالوقود... كيف أعادت حرب إيران رسم خريطة الأسعار؟
https://sarabic.ae/20260404/تقشف-وتقليل-الاستهلاك-هل-تنجح-إجراءات-الأردن-في-حماية-الاقتصاد-من-تداعيات-الحرب؟-1112289456.html
https://sarabic.ae/20260224/5-تحولات-كبرى-تعيد-تشكيل-قطاع-الطاقة-المغربي-في-2026-1110682089.html
https://sarabic.ae/20260406/دميترييف-أوروبا-تتجاهل-أزمة-الطاقة-وتقترب-من-الكارثة-1112322113.html
https://sarabic.ae/20260315/وزير-الطاقة-الإسرائيلي-نبحث-إلغاء-اتفاق-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1111518825.html
https://sarabic.ae/20260313/الإمارات-تعلن-عن-استقرار-إمدادات-الطاقة-في-البلاد-1111447443.html
https://sarabic.ae/20251027/أكبر-5-صفقات-للطاقة-الكهربائية-في-سوريا-خلال-عام-2025--1106435939.html
شهدت قائمة أغلى الدول العربية في أسعار الوقود تغيرات لافتة منذ اندلاع الحرب في إيران، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتزايد المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.
وقد قفزت الأسعار إلى نحو 120 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى حدود 100 دولار، مع استمرار حالة القلق في الأسواق وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بفعل المخاطر الجيوسياسية، وفقا لما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.
وتأثرت قائمة أغلى 6 دول عربية في أسعار الوقود، بضغوط متزايدة لإعادة تسعير الوقود، في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة على تحمّل أعباء الدعم، وسط تباين سياسات التسعير بين التحرير الكامل والدعم الجزئي.
العاصمة الأردنية عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
تقشف وتقليل الاستهلاك.. هل تنجح إجراءات الأردن في حماية الاقتصاد من تداعيات الحرب؟
4 أبريل, 19:50 GMT
تصدّر الأردن القائمة كأغلى دولة عربية في أسعار الوقود، نتيجة اعتمادها على آلية تسعير مرتبطة بالسوق العالمية، ما جعلها أكثر تأثرًا بالتقلبات، حيث شهدت أسعار الوقود لشهر أبريل/نيسان 2026، زيادات تراوحت بين 90 و150 فلسًا للبنزين و65 فلسًا للديزل، وجاءت على النحو الآتي:
بنزين أوكتان 90: 910 فلس/لتر
بنزين أوكتان 95: 1200 فلس/لتر (1.69 دولار)
الديزل: 720 فلسًا/لتر
الكيروسين: 550 فلسًا/لتر
أسطوانة الغاز (12.5 كغم): 7 دنانير.
1000 فلس = دينار أردني = 1.41 دولار أمريكي.
ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
5 تحولات كبرى تعيد تشكيل قطاع الطاقة المغربي في 2026
24 فبراير, 09:24 GMT
ثانيًا في القائمة، جاء المغرب التي سجلت زيادات متتالية خلال فترة قصيرة، في ظل اعتمادها الكبير على الاستيراد وضعف قدرات التكرير، حيث سجلت أسعار المحروقات في المغرب بعد تطبيق زيادة أبريل/نيسان، كما يلي:
البنزين الممتاز: 15.52 درهمًا/لتر (1.66 دولار)
الديزل: 14.52 درهم/لتر
الدولار الأمريكي = 9.42 درهم مغربي
ويعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد المشتقات النفطية، في ظل غياب طاقة تكرير محلية كافية، ما يجعل أسعاره شديدة الارتباط بتحركات خام برنت وتكاليف الشحن والتأمين.
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
دميترييف: أوروبا تتجاهل أزمة الطاقة وتقترب من الكارثة
10:00 GMT
وجاءت موريتانيا في المرتبة الثالثة مع ارتفاعات ملحوظة، رغم استمرار الدعم الجزئي لتخفيف الأعباء، حيث بلغت أسعار الوقود خلال أبريل/نيسان:
البنزين: 58.97 أوقية جديدة/لتر (1.48 دولار)
الديزل: 56.35 أوقية/لتر
وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2026
وزير الطاقة الإسرائيلي: نبحث إلغاء اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
15 مارس, 13:01 GMT
في المرتبة الرابعة، جاء لبنان متأثرًا بشكل حاد بتراجع العملة ورفع الدعم، ما أدى إلى قفزات كبيرة في الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية. وقد جاءت أسعار الوقود في أبريل/نيسان 2026 على النحو الآتي:
بنزين 95: 2 مليون 381 ألف ليرة للصحفية (1.3 دولار/لتر)
بنزين 98: مليونان و422 ألف ليرة للصفيحة
الديزل: مليونان و353 ألف ليرة للصفيحة.
ناقلات النفط قبالة سواحل الفجيرة، في الوقت الذي تتعهد فيه إيران بإطلاق النار على السفن العابرة لمضيق هرمز، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، في الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة، 3 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2026
الإمارات تعلن عن استقرار إمدادات الطاقة في البلاد
13 مارس, 14:32 GMT
ورغم تصنيف الإمارات، من كبار منتجي النفط، إلا أنها حلّت خامسًا نتيجة اتباع سياسة تسعير مرنة تتأثر بالأسواق العالمية. وجاءت أسعار الوقود خلال أبريل/نيسان كالآتي:
بنزين 98: 3.39 درهمًا/لتر (0.92 دولار)
بنزين 95: 3.28 درهم/لتر
بنزين 91: 3.20 درهم/لتر
الديزل: 4.69 درهم/لتر
أبراج كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
أكبر 5 صفقات للطاقة الكهربائية في سوريا خلال عام 2025
27 أكتوبر 2025, 11:02 GMT
في المرتبة السادسة، حلّت سوريا مع استقرار نسبي عند احتساب الأسعار بالدولار، رغم تقلبات العملة المحلية، وجاءت أسعار الوقود على النحو التالي:
بنزين 90: 0.85 دولار/لتر
بنزين 95: 0.91 دولار/لتر
الديزل: 0.75 دولار/لتر
أسطوانة الغاز المنزلي: 10.5 دولار
أسطوانة الغاز الصناعي: 16.8 دولار
وتعكس هذه التطورات اتجاهًا واضحًا بتأثر الدول المستوردة للوقود بشكل أكبر، حيث أدت اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى زيادات واسعة في الأسعار، انعكست بدورها على تكاليف المعيشة في مختلف الدول العربية.
