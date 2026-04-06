أغلى 6 دول عربية بالوقود... كيف أعادت حرب إيران رسم خريطة الأسعار؟

سبوتنيك عربي

شهدت قائمة أغلى الدول العربية في أسعار الوقود تغيرات لافتة منذ اندلاع الحرب في إيران، في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتزايد المخاوف من تعطل الإمدادات عبر... 06.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-06T12:14+0000

وقد قفزت الأسعار إلى نحو 120 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع إلى حدود 100 دولار، مع استمرار حالة القلق في الأسواق وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بفعل المخاطر الجيوسياسية، وفقا لما ذكرته منصة "الطاقة" المتخصصة.تصدّر الأردن القائمة كأغلى دولة عربية في أسعار الوقود، نتيجة اعتمادها على آلية تسعير مرتبطة بالسوق العالمية، ما جعلها أكثر تأثرًا بالتقلبات، حيث شهدت أسعار الوقود لشهر أبريل/نيسان 2026، زيادات تراوحت بين 90 و150 فلسًا للبنزين و65 فلسًا للديزل، وجاءت على النحو الآتي:بنزين أوكتان 90: 910 فلس/لتربنزين أوكتان 95: 1200 فلس/لتر (1.69 دولار)الديزل: 720 فلسًا/لترالكيروسين: 550 فلسًا/لترأسطوانة الغاز (12.5 كغم): 7 دنانير.1000 فلس = دينار أردني = 1.41 دولار أمريكي.ثانيًا في القائمة، جاء المغرب التي سجلت زيادات متتالية خلال فترة قصيرة، في ظل اعتمادها الكبير على الاستيراد وضعف قدرات التكرير، حيث سجلت أسعار المحروقات في المغرب بعد تطبيق زيادة أبريل/نيسان، كما يلي:البنزين الممتاز: 15.52 درهمًا/لتر (1.66 دولار)الديزل: 14.52 درهم/لترالدولار الأمريكي = 9.42 درهم مغربيويعتمد المغرب بشكل كبير على استيراد المشتقات النفطية، في ظل غياب طاقة تكرير محلية كافية، ما يجعل أسعاره شديدة الارتباط بتحركات خام برنت وتكاليف الشحن والتأمين.وجاءت موريتانيا في المرتبة الثالثة مع ارتفاعات ملحوظة، رغم استمرار الدعم الجزئي لتخفيف الأعباء، حيث بلغت أسعار الوقود خلال أبريل/نيسان:البنزين: 58.97 أوقية جديدة/لتر (1.48 دولار)الديزل: 56.35 أوقية/لترفي المرتبة الرابعة، جاء لبنان متأثرًا بشكل حاد بتراجع العملة ورفع الدعم، ما أدى إلى قفزات كبيرة في الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية. وقد جاءت أسعار الوقود في أبريل/نيسان 2026 على النحو الآتي:بنزين 95: 2 مليون 381 ألف ليرة للصحفية (1.3 دولار/لتر)بنزين 98: مليونان و422 ألف ليرة للصفيحةالديزل: مليونان و353 ألف ليرة للصفيحة.ورغم تصنيف الإمارات، من كبار منتجي النفط، إلا أنها حلّت خامسًا نتيجة اتباع سياسة تسعير مرنة تتأثر بالأسواق العالمية. وجاءت أسعار الوقود خلال أبريل/نيسان كالآتي:بنزين 98: 3.39 درهمًا/لتر (0.92 دولار)بنزين 95: 3.28 درهم/لتربنزين 91: 3.20 درهم/لترالديزل: 4.69 درهم/لترفي المرتبة السادسة، حلّت سوريا مع استقرار نسبي عند احتساب الأسعار بالدولار، رغم تقلبات العملة المحلية، وجاءت أسعار الوقود على النحو التالي:بنزين 90: 0.85 دولار/لتربنزين 95: 0.91 دولار/لترالديزل: 0.75 دولار/لترأسطوانة الغاز المنزلي: 10.5 دولارأسطوانة الغاز الصناعي: 16.8 دولاروتعكس هذه التطورات اتجاهًا واضحًا بتأثر الدول المستوردة للوقود بشكل أكبر، حيث أدت اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى زيادات واسعة في الأسعار، انعكست بدورها على تكاليف المعيشة في مختلف الدول العربية.

