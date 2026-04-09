"الدولة الليبي" يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي.. مصر والمغرب يوقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات

"الدولة الليبي" يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي.. مصر والمغرب يوقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رفضه لأي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته، وذلك نتيجة ما... 09.04.2026، سبوتنيك عربي

2026-04-09T10:27+0000

2026-04-09T10:27+0000

2026-04-09T10:32+0000

مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي بعد تسريبات عن مبادرة أمريكية سبوتنيك عربي مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي بعد تسريبات عن مبادرة أمريكية

مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي بعد تسريبات عن مبادرة أمريكيةورغم أنه لم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن بنود المبادرة، لكن تسريبات أشارت إلى أنها تنص على "توحيد الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على أن يتولى صدام حفتر، نجل المشير خليفة حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي".هذه التسريبات دفعت المجلس الأعلى للدولة إلى إصدار قرار عقب ختام جلسة مطوّلة عُقدت بمقره في العاصمة طرابلس، ناقش خلالها "المبادرة الأمريكية" لتوحيد السلطة التنفيذية، وبعد الاجتماع، نَشر رئيس المجلس الرئاسي الحالي محمد المنفي، عبر حسابه على منصة "إكس" ألمح إلى رفضه المبادرة.وأشار السلاك إلى أن "هناك تصورا أمريكيا من خلال مبعوثها الخاص إلى أفريقيا مسعد بولس، وهذا التصور يدعم منظومة المصالح الأمريكية وتتماهى معها بعض الأطراف في الداخل"، مشيرًا إلى أنه "من الواضح أن الولايات المتحدة تريد الحفاظ على استمرار ثنائية القرار في ليبيا، وتوزيع السلطة والثروات بين الأطراف".محادثات جديدة بين الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة من أجل إحياء مسار السلام المتعثرعقد الجانبان الكونغولي والأمريكي محادثات من شأنها محاولة إحياء مسار السلام المتعثر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ بداية العام الحالي، مع تصاعد أعمال العنف.واستقبلت وزيرة الخارجية في الكونغو الديمقراطية تيريز فاجنر، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأمريكية لدى كينشاسا، إيان ج. ماكاري، حيث تناولت المباحثات مسار السلام، وباقي المبادرة الأخرى الجارية، وتطورات العملية.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وقعوا في واشنطن نهاية العام الماضي، اتفاقًا يعزز فرص السلام والتعاون الاقتصادي، بعد سلسلة تفاهمات أُبرمت في يونيو/ حزيران 2025 بواشنطن، إضافة إلى إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة، الذي وقعته كينشاسا وحركة "23 مارس" المتمردة في 15 نوفمبر بقطر، استكمالًا لاتفاق في 19 يوليو/ تموز الماضي.وأشار ناجي إلى أن "الاتفاق الأمريكي أعاد تعريف السلام بمعنى آخر، حيث جاء الاتفاق الأمريكي لإدارة الصراع وليس حل الصراع، وركّز على الشق الاقتصادي من خلال التركيز على إمدادات المعادن الثمينة فقط، وإبعاد أي صوت آخر من الممكن أن يسهم في الحل".وأضاف أن "أي مدخل للحل لا يأخذ بنظر الاعتبار الصراع بين الكونغو ورواندا لن يصل لحل فعلي"، لافتًا إلى أن "مسالة الضمانات لأي اتفاق مسألة مهمة جدا".مصر والمغرب يوقعان اتفاقيات شاملة في 10 مجالات حيوية بين البلدينوقّعت مصر والمغرب حزمة واسعة من الوثائق والاتفاقيات الثنائية في مجالات حيوية عدة، وذلك في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية - المغربية المشتركة بالعاصمة القاهرة.وشهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مراسم التوقيع على حزمة الاتفاقيات الثنائية بمقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية، حيث وقع الجانبان على بروتوكولات ومذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي والثقافي.ووفقا لبيان رسمي للحكومة المصرية، فإن من أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بروتوكول تعاون صناعي وقعه وزير الصناعة المصري خالد هاشم، مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.وأضاف رمضان أن "هناك بروتوكول تعاون صناعي تم توقيعه، واتفاق على تجنب الازدواج الضريبي وتعزيز الاستثمار وربط أسواق المال، وفي مجال الطاقة هناك اتفاق للتعاون في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة كما تم توقيع اتفاق في مجالات الصحة، وهناك تعاون في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، بالإضافة الى التعاون أيضا في المجال السياحي".

مصر

أخبار المغرب اليوم

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

