مفاوضات إسلام آباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور

سبوتنيك عربي

مفاوضات باكستان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خروج من الحرب إلى صراع دبلوماسي، يشهد تقاطعات كبيرة بين الطرفين، أبرزها الورقة التي استند إليها الطرفان... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T13:24+0000

إيران تؤكد أن ورقتها التي تداولها الإعلام هي التي وافقت عليها واشنطن، بينما يقول الأمريكيون إن النسخة التي وصلت لهم مختلفة عما تم الإعلان عنه.الاختلاف كان في ملفات ثابتة لدى الجانبين، حول مضيق هرمز والقصف في لبنان، مما يطرح تساؤلات ملحة حول حقيقة ما تم الاتفاق عليه في اللحظات الأخيرة.طهران تشترط وقف الحرب على لبنان للمشاركة في مفاوضات إسلام آباد، وهذا ربما يعني هشاشة وقف إطلاق النار، أو فشلًا للمفاوضات قبل بدئها، وواشنطن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل مزيد من الضربات في لبنان.واعتبر أن عدم دخول وسطاء آخرين إلى جانب إيران ربما يفاقم الأوضاع، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الأطراف التي حاولت الوصول لوقف إطلاق النار مثل روسيا والصين.وشدد على أن إسرائيل نقضت الهدنة، معتبرًا أن "استمرارها مرفوض من طهران"، مبينًا أن إيران ستذهب لتجزئة الساحات، حيث تنهي الصراع مع أمريكا وتستأنف الحرب مع إسرائيل إذا استمر ضرب لبنان.

سبوتنيك عربي

عبد الله حميد https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987737_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_372343802da589a96e1b483aa3317d52.jpg

