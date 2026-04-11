القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مفاوضات إسلام أباد.. تعقيدات المشهد وتناقض المحاور
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:34 GMT
24 د
عالم سبوتنيك
ترقب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في اسلام اباد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
طالبت مصر بدور عربي أصيل في المباحثات الجارية في باكستان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الهادفة للتسوية وإنهاء الحرب. 11.04.2026, سبوتنيك عربي
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة أخذ الشواغل الأمنية للدول العربية بعين الاعتبار، وأكد أن الدول العربية يجب ألا تكون بمعزل عن أي ترتيبات خلال مسار الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران.وتسعى مصر إلى تثبيت موقع وموقف عربي فاعل في مسار التفاوض، في ظل مخاوف من أن تؤدي أي تفاهمات ثنائية إلى تجاهل مصالح دول المنطقة. ولفت إلى أن استهداف دول الخليج يؤثر على الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، لذلك تطالب مصر بوقف أي استهداف للدول العربية، لذلك تسعى مصر إلى إدخال أمن الخليج ضمن الترتيبات التي سيتم تنفيذها من الاتفاق المرتقب.واعتبر أن السلوك الأمريكي يضر بمصالح الولايات المتحدة ويؤدي إلى حالة من تراجع الثقة مع الحلفاء بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن دول المنطقة موجودة في المباحثات حتى وإن لم تشارك بها، خاصة الحضور المصري الذي ساهم في التهدئة وصولاً إلى المجريات الخاصة بالمفاوضات الراهنة.
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا

14:24 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 14:39 GMT 11.04.2026)
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
طالبت مصر بدور عربي أصيل في المباحثات الجارية في باكستان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية الهادفة للتسوية وإنهاء الحرب.
وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة أخذ الشواغل الأمنية للدول العربية بعين الاعتبار، وأكد أن الدول العربية يجب ألا تكون بمعزل عن أي ترتيبات خلال مسار الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران.
وتسعى مصر إلى تثبيت موقع وموقف عربي فاعل في مسار التفاوض، في ظل مخاوف من أن تؤدي أي تفاهمات ثنائية إلى تجاهل مصالح دول المنطقة.

في هذا الملف، قال الكاتب الصحفي المصري، جميل عفيفي، إن مصر تحاول إيجاد ضمانات لعدم تكرار الهجوم على الأراضي العربية، وألا تنفصل دول الخليج عن الاتفاق الأمني بين طهران وواشنطن.

ولفت إلى أن استهداف دول الخليج يؤثر على الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، لذلك تطالب مصر بوقف أي استهداف للدول العربية، لذلك تسعى مصر إلى إدخال أمن الخليج ضمن الترتيبات التي سيتم تنفيذها من الاتفاق المرتقب.
في السياق نفسه، أكد الباحث في الشؤون الإقليمية، محمد فوزي، أن دول المنطقة ضامن رئيسي لتحقيق الاستقرار، وحجم هذا المكون يستدعي أن يكون شريكاً رئيسياً في المفاوضات في أي مسارات لرسم ملامح المرحلة المقبلة.
واعتبر أن السلوك الأمريكي يضر بمصالح الولايات المتحدة ويؤدي إلى حالة من تراجع الثقة مع الحلفاء بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن دول المنطقة موجودة في المباحثات حتى وإن لم تشارك بها، خاصة الحضور المصري الذي ساهم في التهدئة وصولاً إلى المجريات الخاصة بالمفاوضات الراهنة.
