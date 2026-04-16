باحث: الذكاء الاصطناعي دخل حلبة سباق التسلح ولا بد من إيجاد ضوابط لتنظيم مساره
تطرق الباحث والمهندس في الذكاء الاصطناعي، الدكتور حسين اللقيس، إلى دور الذكاء الاصطناعي في حلبة سباق التسلح الذي تسعى إليه الدول. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تطرق الباحث والمهندس في الذكاء الاصطناعي، الدكتور حسين اللقيس، إلى دور الذكاء الاصطناعي في حلبة سباق التسلح الذي تسعى إليه الدول.
وقال اللقيس في مداخله له عبر إذاعة "سبوتنيك": "نحن أمام سباق تسلح جديد، مختلف عن الماضي، والتاريخ يؤكد لنا أن أي تقنية عسكرية جديدة تجعل الجهات المسؤولة والجهات الدولية الكبرى تركض على هذه الساحة لتصبح ساحة تنافس، وهذا ما يحدث مع الذكاء الاصطناعي".
ورأى اللقيس أن"الفرق في هذا السباق أو المنافسة لا يقتصر فقط على امتلاك السلاح، ولكن على تطوير الخوارزميات وتطوير المحركات التي تعمل عليها هذه الخوارزميات، أي أن أفضل خوارزمية وأسرع دور في التطوير هي التي تربح المنافسة".
وكشف أن "سرعة الاستجابة والأعمال التي ممكن أن يفعلها الذكاء الاصطناعي هي التي تكون الفرق بينهم، ولذلك هناك ضغط مستمر بين الدول لتفادي التأخر بهذا الموضوع".
وعن الفرق بين امتلاك سلاح نووي وسلاح متطور بالذكاء الاصطناعي، أوضح اللقيس أن "السلاح النووي، سلاح تدميري على مجال كبير وسلاح ردع، بينما الذكاء الاصطناعي، يستعمل في هذه الحروب بشكل دائم".
وأضاف: "كما يمكن تقليص زمن اتخاذ القرار إلى ثواني وهذا هو الأساس بالحروب ويخفف تكلفة الدخول في الصراعات مما يفتح الباب أمام الدول الصغيرة التي ليس لديها قدرة في المنافسة بمجالات معينة إلى الدخول"، مؤكدًا أن "إمكانية حصول الجميع على الذكاء الاصطناعي وتطويره هو ما يميزه عن امتلاك سلاح نووي".
وتابع أن "الذكاء الاصطناعي هو سلاح دقيق، وإذا أعطى الحرية في التصرف ممكن أن يقدم نتيجة على مجالات كثيرة وواسعة"، مشددًا على أن "نسبة التأثير تتفاوت بتحديد الأهداف ونوعية استعمال الذكاء الاصطناعي بالأهداف المحددة".

وأشار المهندس اللقيس إلى أن "اليوم الذكاء الاصطناعي يستعمل بالمسيرات وبتحديد الأهداف وفي الدبابات الآلية وغيرها من الاستعمالات".

وختم حديثه، بالقول: "اليوم أصبح هناك توازن رعب بين ماذا يملك العدو وماذا تملك مقابله الجهة الأخرى بالذكاء الاصطناعي"، داعيًا "المجتمع الدولي والعالم لوضع ضوابط للذكاء الاصطناعي، لأنه لا يجب أن يترك على مصراعيه".
