مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة لـ"سبوتنيك": 2400 خرق إسرائيلي للاتفاق واستمرار سياسة تجويع السكان

كشف الدكتور إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن حصيلة صادمة للانتهاكات الإسرائيلية بعد مرور نصف عام على قرار وقف إطلاق النار في... 17.04.2026

2026-04-17T16:03+0000

وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن "الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود الاتفاق، وارتكب 2400 خرق خلال هذه الفترة"، مؤكدًا أن "هذه الخروقات أدت إلى استشهاد أكثر من 755 مواطنا، وإصابة أكثر من 2100 آخرين في كافة محافظات القطاع".وأشار إلى أن "الاحتلال يواصل نهجه في قصف الأحياء السكنية وعربات الشرطة والمرافق الحيوية التي تمس حياة الشعب الفلسطيني، حيث تنوعت تلك الجرائم بين إطلاق النار المباشر، وتوغل الآليات العسكرية داخل المناطق المأهولة، والقصف اليومي للمباني"، لافتًا إلى أن 99% من الضحايا والمصابين هم من المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء والمسنين.وأضاف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه "خلال هذه المدة قام الاحتلال باختطاف 50 معتقلاً، لا يزالون يرزحون تحت وطأة حياة قاسية وظروف تعذيب داخل السجون الإسرائيلية".وأضاف الثوابتة أن "الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح البري ومنع حركة المسافرين، حيث لم تتجاوز نسبة التزامه بسفر المواطنين 7% فقط ذهابًا وإيابًا، بينما بلغت نسبة الالتزام بدخول شاحنات المساعدات 37%، وهو ما يمثل مخالفة صارخة لما تم الاتفاق عليه، حيث كان من المفترض دخول 600 شاحنة يوميًا، في حين لا يدخل فعليا سوى 200 إلى 220 شاحنة في أحسن الأحوال".وأوضح الثوابتة أن "ما يجري يعكس سياسة تجويع واضحة وقتلا ممنهجًا، ونهجًا إسرائيليًا يهدف إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".وحمّل "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة"، معربا عن إدانته الشديدة لهذه السياسات، مطالبا "المجتمع الدولي والوسطاء والضامنين للاتفاق بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف خروقاته، والعمل على فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.

وائل مجدي

