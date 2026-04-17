مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة لـ"سبوتنيك": 2400 خرق إسرائيلي للاتفاق واستمرار سياسة تجويع السكان

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة لـ"سبوتنيك": 2400 خرق إسرائيلي للاتفاق واستمرار سياسة تجويع السكان
كشف الدكتور إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن حصيلة صادمة للانتهاكات الإسرائيلية بعد مرور نصف عام على قرار وقف إطلاق النار في... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260416/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-3-قياديين-في-حركة-حماس-إثر-غارتين-على-قطاع-غزة-1112607564.html
https://sarabic.ae/20260416/إسرائيل-تدشن-مواقع-عسكرية-داخل-قطاع-غزة-ما-دلالات-هذه-الإجراءات-وخطورتها؟-1112618792.html
https://sarabic.ae/20260325/وزير-الصناعة-الفلسطيني-التطورات-الإقليمية-أثرت-اقتصاديا-وسياسيا-على-فلسطين-وجمدت-لجنة-غزة--1111913626.html
https://sarabic.ae/20260414/مقتل-10-فلسطينيين-في-قصف-إسرائيلي-على-غزة-1112567765.html
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
كشف الدكتور إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن حصيلة صادمة للانتهاكات الإسرائيلية بعد مرور نصف عام على قرار وقف إطلاق النار في القطاع.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن "الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود الاتفاق، وارتكب 2400 خرق خلال هذه الفترة"، مؤكدًا أن "هذه الخروقات أدت إلى استشهاد أكثر من 755 مواطنا، وإصابة أكثر من 2100 آخرين في كافة محافظات القطاع".
يتصاعد الدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على 3 قياديين في حركة "حماس" إثر غارتين على قطاع غزة
أمس, 10:39 GMT
وأشار إلى أن "الاحتلال يواصل نهجه في قصف الأحياء السكنية وعربات الشرطة والمرافق الحيوية التي تمس حياة الشعب الفلسطيني، حيث تنوعت تلك الجرائم بين إطلاق النار المباشر، وتوغل الآليات العسكرية داخل المناطق المأهولة، والقصف اليومي للمباني"، لافتًا إلى أن 99% من الضحايا والمصابين هم من المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء والمسنين.
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟.. يجيب خبير - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
إسرائيل تدشن مواقع عسكرية داخل قطاع غزة.. ما دلالات هذه الإجراءات وخطورتها؟
أمس, 17:46 GMT
وأضاف مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أنه "خلال هذه المدة قام الاحتلال باختطاف 50 معتقلاً، لا يزالون يرزحون تحت وطأة حياة قاسية وظروف تعذيب داخل السجون الإسرائيلية".
وأضاف الثوابتة أن "الاحتلال يواصل إغلاق معبر رفح البري ومنع حركة المسافرين، حيث لم تتجاوز نسبة التزامه بسفر المواطنين 7% فقط ذهابًا وإيابًا، بينما بلغت نسبة الالتزام بدخول شاحنات المساعدات 37%، وهو ما يمثل مخالفة صارخة لما تم الاتفاق عليه، حيث كان من المفترض دخول 600 شاحنة يوميًا، في حين لا يدخل فعليا سوى 200 إلى 220 شاحنة في أحسن الأحوال".
وأوضح الثوابتة أن "ما يجري يعكس سياسة تجويع واضحة وقتلا ممنهجًا، ونهجًا إسرائيليًا يهدف إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وزير الصناعة الفلسطيني، عرفات عصفور - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
وزير الصناعة الفلسطيني: التطورات الإقليمية أثرت اقتصاديا وسياسيا على فلسطين وجمدت لجنة غزة
25 مارس, 13:15 GMT
وحمّل "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة"، معربا عن إدانته الشديدة لهذه السياسات، مطالبا "المجتمع الدولي والوسطاء والضامنين للاتفاق بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف خروقاته، والعمل على فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
يتصاعد الدخان واللهب، جراء غارة إسرائيلية على مبنى في حي الزيتون بمدينة غزة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
مقتل 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة
14 أبريل, 21:44 GMT
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
