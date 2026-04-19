إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة

إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، حتى رفع واشنطن الحصار البحري بشكل كامل، مبينا أن القرار يأتي "نتيجة انتهاك نظام وقف إطلاق النار".

2026-04-19T13:54+0000

2026-04-19T13:54+0000

2026-04-19T13:54+0000

إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة سبوتنيك عربي إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة

وشدد مجلس الأمن القومي الإيراني، على أن طهران عازمة على فرض سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب بشكل كامل.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تجري مفاوضات مع إيران، مشيرا أن طهران لا يمكنها "ابتزاز" واشنطن من خلال مضيق هرمز.وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحرك الإيراني يهدف إلى التأكيد على استمرار قدرة طهران على التحكم في المضيق وعدم ترك انطباع بأنها تراجعت أمام الضغوط الأمريكية"، مشيرة إلى أن "هذه الرسائل تأتي ضمن إدارة معركة نفسية وسياسية موازية لمسار التفاوض"."حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلةحدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، 5 أولويات للتعامل مع المرحلة المقبلة، تتمثل في إيقاف دائم للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حتى الحدود، والإفراج عن الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم حتى الحدود، وإعادة الإعمار.وأكد بيان صادر عن الأمين العام، أن "حزب الله منفتح للتعاون مع السلطة في لبنان بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة الوطن، في إطار الوحدة، ومنع الفتنة، واستثمار إمكانات القوة ضمن استراتيجية الأمن الوطني، ومنع تحقيق أهداف العدو".وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السياسة اللبنانية كان يمكن أن تلحق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية"، مشيرا إلى أن "لبنان لا يملك أوراق قوة في المفاوضات مع إسرائيل"، وأكد أن "حزب الله" لن يتراجع في أهدافه حتى يخرج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية".آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ويطلبون بوقف الحرب في المنطقة وإجراء انتخابات مبكرةتظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وسط تل أبيب، عقب وقف مؤقت للأعمال القتالية ورفع القيود المفروضة على السكان.وحمل النشطاء لافتات تطالب بوقف المواجهة المسلحة في المنطقة، ودعوات لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل وحماية القيم الديمقراطية.وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هاجم نتنياهو، وقال إنه "يتباهى بإنجازات الجيش للتغطية على فشله"، معتبرا أن "الإنجاز العسكري تحول إلى كارثة سياسية".وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نسبة كبيرة من الإسرائيليين ما زالت تؤيد استمرار العمليات العسكرية، مؤكدا أن هذا التناقض يضع نتنياهو تحت ضغوط سياسية وانتخابية متزايدة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة".إدانات من البرازيل وإسبانيا والمكسيك للوضع الإنساني في كوبا بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على واردات النفطدعت البرازيل وإسبانيا والمكسيك، إلى اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني في كوبا، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تزيد من سوء الأوضاع المعيشية.وعقب اجتماع في قمة برشلونة للديمقراطية، أعربت الدول الثلاث عن قلقها إزاء الوضع في كوبا، مشددة على ضرورة تجنب الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية للسكان أو التي تتعارض مع القانون الدولي.وأكدت البرازيل وإسبانيا والمكسيك التزامها بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، داعيةً إلى "حوار صادق ومحترم" لإيجاد حل طويل الأمد للوضع الراهن في كوبا.وذكرت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحرك الثلاثي يعكس توجها سياسيا وإنسانيا لدعم الشعب الكوبي ومحاولة كسر آثار الحصار"، وأوضحت أن "أهمية المبادرة تتضاعف لكون إسبانيا دولة أوروبية ترتبط تاريخيا بعلاقات وثيقة مع كوبا ودول أمريكا اللاتينية، ما يمنح هذه الخطوة بعدا سياسيا ودبلوماسيا أوسع".نائب رئيسة الوزراء الإيطالية يطالب بالعودة إلى شراء الغاز الروسي لتجنب إغلاق قطاع الطاقةجدد نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير البنية التحتية، ماتيو سالفيني، دعوته للعودة إلى شراء الغاز الروسي لتجنب إغلاق قطاع الطاقة.وخلال اختتام تجمع لحزب "الوطنيين من أجل أوروبا" في ميلانو، لفت سالفيني إلى تعليق أمريكا العقوبات التي كانت تعرقل التجارة وشراء النفط الروسي حتى 16 مايو/أيار، مطالبا الاتحاد الأوروبي أن يحذوا حذوها.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك أكثر من 5 دول أوروبية لا زالت تعتمد على الغاز الروسي، لذلك سالفيني ليس حالة فردية تطالب بالعودة لشراء الطاقة الروسية بل تعكس تيارا أوروبيا يطالب بتعويض الطاقة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

صبري سراج https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg

