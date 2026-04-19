إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260419/إيران-تغلق-مضيق-هرمز-وحزب-الله-اللبناني-يحدد-5-أولويات-للمرحلة-المقبلة-1112689163.html
إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة
أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، حتى رفع واشنطن الحصار البحري بشكل كامل، مبينا أن القرار يأتي "نتيجة انتهاك نظام وقف إطلاق النار". 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T13:54+0000
2026-04-19T13:54+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إيران
مضيق هرمز
أخبار حزب الله
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112688848_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_8f6823100208805199b58a851188c75d.png
إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة
سبوتنيك عربي
إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة
إيران
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112688848_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_f768fceea8cdb48917e125bac2c2a562.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
عالم سبوتنيك, إيران, مضيق هرمز, أخبار حزب الله, إيطاليا, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, مضيق هرمز, أخبار حزب الله, إيطاليا, аудио

إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة

13:54 GMT 19.04.2026
راديو
إيران تغلق مضيق هرمز و"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز، حتى رفع واشنطن الحصار البحري بشكل كامل، مبينا أن القرار يأتي "نتيجة انتهاك نظام وقف إطلاق النار".
وشدد مجلس الأمن القومي الإيراني، على أن طهران عازمة على فرض سيطرتها على حركة الملاحة في مضيق هرمز حتى انتهاء الحرب بشكل كامل.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تجري مفاوضات مع إيران، مشيرا أن طهران لا يمكنها "ابتزاز" واشنطن من خلال مضيق هرمز.

قالت أستاذة العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الإيرانية، د. هدى رؤوف، إن "التلويح بورقة إغلاق مضيق هرمز جاء في إطار "رد فعل مضاد" على تصريحات الرئيس الأمريكي، التي تحدث فيها عن أن المضيق أصبح مفتوحا، وأن طهران رضخت للضغوط الأمريكية".

وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحرك الإيراني يهدف إلى التأكيد على استمرار قدرة طهران على التحكم في المضيق وعدم ترك انطباع بأنها تراجعت أمام الضغوط الأمريكية"، مشيرة إلى أن "هذه الرسائل تأتي ضمن إدارة معركة نفسية وسياسية موازية لمسار التفاوض".
"حزب الله" اللبناني يحدد 5 أولويات للمرحلة المقبلة
حدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، 5 أولويات للتعامل مع المرحلة المقبلة، تتمثل في إيقاف دائم للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة حتى الحدود، والإفراج عن الأسرى، وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم حتى الحدود، وإعادة الإعمار.
وأكد بيان صادر عن الأمين العام، أن "حزب الله منفتح للتعاون مع السلطة في لبنان بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة الوطن، في إطار الوحدة، ومنع الفتنة، واستثمار إمكانات القوة ضمن استراتيجية الأمن الوطني، ومنع تحقيق أهداف العدو".

وأكد عضو مجلس النواب اللبناني عن "حزب الله"، إيهاب حمادة، أن "الأمين العام لـ"حزب الله" قدم خارطة طريق ينبغي أن يسير لبنان وفقها، لافتا إلى أنها تتوافق مع خطاب رئيس الجمهورية".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السياسة اللبنانية كان يمكن أن تلحق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية"، مشيرا إلى أن "لبنان لا يملك أوراق قوة في المفاوضات مع إسرائيل"، وأكد أن "حزب الله" لن يتراجع في أهدافه حتى يخرج إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية".
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو ويطلبون بوقف الحرب في المنطقة وإجراء انتخابات مبكرة
تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وسط تل أبيب، عقب وقف مؤقت للأعمال القتالية ورفع القيود المفروضة على السكان.
وحمل النشطاء لافتات تطالب بوقف المواجهة المسلحة في المنطقة، ودعوات لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل وحماية القيم الديمقراطية.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، هاجم نتنياهو، وقال إنه "يتباهى بإنجازات الجيش للتغطية على فشله"، معتبرا أن "الإنجاز العسكري تحول إلى كارثة سياسية".
ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، د. نزار نزال، أن "المظاهرات ضد حكومة نتنياهو تعكس حالة متزايدة من فقدان الثقة داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه النخب السياسية، في ظل عدم تحقيق الأهداف التي أعلنتها الحكومة خلال الحرب على عدة جبهات".
وأوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نسبة كبيرة من الإسرائيليين ما زالت تؤيد استمرار العمليات العسكرية، مؤكدا أن هذا التناقض يضع نتنياهو تحت ضغوط سياسية وانتخابية متزايدة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة".
إدانات من البرازيل وإسبانيا والمكسيك للوضع الإنساني في كوبا بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على واردات النفط
دعت البرازيل وإسبانيا والمكسيك، إلى اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني في كوبا، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تزيد من سوء الأوضاع المعيشية.
وعقب اجتماع في قمة برشلونة للديمقراطية، أعربت الدول الثلاث عن قلقها إزاء الوضع في كوبا، مشددة على ضرورة تجنب الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية للسكان أو التي تتعارض مع القانون الدولي.
وأكدت البرازيل وإسبانيا والمكسيك التزامها بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، داعيةً إلى "حوار صادق ومحترم" لإيجاد حل طويل الأمد للوضع الراهن في كوبا.
وقالت الباحثة السياسية، خالدية أبو بكرة، إن "الدعوة لدعم كوبا تمثل خطوة مهمة في توقيت بالغ الحساسية، وتراجع قدرة حلفائها التقليديين في المنطقة على تقديم الدعم".
وذكرت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحرك الثلاثي يعكس توجها سياسيا وإنسانيا لدعم الشعب الكوبي ومحاولة كسر آثار الحصار"، وأوضحت أن "أهمية المبادرة تتضاعف لكون إسبانيا دولة أوروبية ترتبط تاريخيا بعلاقات وثيقة مع كوبا ودول أمريكا اللاتينية، ما يمنح هذه الخطوة بعدا سياسيا ودبلوماسيا أوسع".
نائب رئيسة الوزراء الإيطالية يطالب بالعودة إلى شراء الغاز الروسي لتجنب إغلاق قطاع الطاقة
جدد نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير البنية التحتية، ماتيو سالفيني، دعوته للعودة إلى شراء الغاز الروسي لتجنب إغلاق قطاع الطاقة.
وخلال اختتام تجمع لحزب "الوطنيين من أجل أوروبا" في ميلانو، لفت سالفيني إلى تعليق أمريكا العقوبات التي كانت تعرقل التجارة وشراء النفط الروسي حتى 16 مايو/أيار، مطالبا الاتحاد الأوروبي أن يحذوا حذوها.

واعتبر الخبير الاقتصادي الجزائري، عبد النور قاشي، تصريحات سالفيني "نتيجة للضغط الاقتصادي على الداخل الأوروبي بعد تقليص الاعتماد على الغاز الروسي ولكن بتكاليف أعلى".

وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هناك أكثر من 5 دول أوروبية لا زالت تعتمد على الغاز الروسي، لذلك سالفيني ليس حالة فردية تطالب بالعودة لشراء الطاقة الروسية بل تعكس تيارا أوروبيا يطالب بتعويض الطاقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала