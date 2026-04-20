بين الذاكرة والسيادة… قانون فرنسي جديد يعرقل استرجاع الجزائر تراثها المنهوب

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
بين الذاكرة والسيادة… قانون فرنسي جديد يعرقل استرجاع الجزائر تراثها المنهوب
سبوتنيك عربي
© Sputnik . mohamed Hemida — العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، صدّقت الجمعية الوطنية الفرنسية على "قانون إطار" يهدف إلى تنظيم استرجاع الممتلكات الثقافية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية من الجزائر، ورغم أن هذا القانون يبدو ظاهريًا كخطوة نحو معالجة إرث الماضي، إلا أنه يثير مخاوف جدية في الجزائر بشأن مستقبل استعادة تراثها التاريخي الموجود في فرنسا.
ولا ينص هذا القانون على إعادة تلقائية للممتلكات، بل يضع إطارًا قانونيًا معقدًا يفرض دراسة كل حالة على حدة، عبر مسارات إدارية وتشريعية طويلة، تشمل المرور بلجنة مشتركة من غرفتي البرلمان، وبذلك، تتحول عملية الاسترجاع من حق تاريخي واضح إلى مسار قانوني قد يمتد لسنوات دون ضمانات حقيقية.

من الجانب الجزائري، ينظر إلى هذا التشريع على أنه خطوة قد تعرقل بدل أن تسهّل استعادة الممتلكات الثقافية، خاصة تلك التي تحمل رمزية وطنية كبيرة، ومن أبرز هذه الممتلكات مدفع بابا مرزوق، الذي يعد رمزًا من رموز السيادة والمقاومة، إضافة إلى رفات عدد من المقاومين الجزائريين المحتفظ بها في متاحف فرنسية.

وفي السياق، قال الكاتب عبد الرزاق بوكبة لوكالة "سبوتنيك": "كان معقولًا أن تتشبث فرنسا بتعاطيها الكولونيالي (الاستعماري) مع الجزائر، خلال السنوات القليلة التي تلت الاستقلال، بالنظر إلى أنها كانت حديثة عهد بالخروج منها، بكل ما ترتب عن ذلك الخروج من خسائر مادية وبشرية ومعنوية، أما أن تبقى متشبثة بالتعاطي "الكولونيالي" نفسه، فهذا ينافي كونها صادقت على استقلال الجزائر، وينافي مصالحها المختلفة فيها، كما ينافي كونها تمثل بؤرة التنوير وحقوق الإنسان في الفضاء الأوروبي".

وأضاف: "لم يتوقع الفرنسيون أن يأتي يوم تنظر فيه السلطة الجزائرية، إليهم، خارج "التعامل الخاص" الذي كانوا يحظون به منذ عقود، ما دفعهم للانتقام من هذا الموقف الجزائري، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بتعميق النبرة "الكولونيالية" في التعامل مع الجزائر، كهذا القانون الذي يستبعد حق الجزائر في استرجاع ممتلكاتها الثقافية المنهوبة، خلال الفترة الاستعمارية".

وأردف: "السبب وراء ذلك، الفرنسيون يعلمون أن الجزائريين يولون لها أهمية كبيرة، وهم بهذا التصرف يعمقون الهوة القائمة بينهم وبين الجزائر، ويجعلون إبداء أي رغبة في التقارب من جديد مجرد فرص ضائعة عليهم، لأن واقع الحال، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وتجاريا، أثبت أن الطرف الأكثر خسارة، بسبب القطيعة، إنما هو الطرف الفرنسي".
وأكد بوكبة أن "ما تحتفظ به فرنسا من ممتلكات وأغراض جزائرية منهوبة، تبقى دليل إدانة لهم على الجرائم التي اقترفوها في حق الجزائريين، وهي في متاحفهم أكثر إدانة لهم منها في المتاحف الجزائرية، إن أعادوها".
حساسية الملف وارتباطه بالذاكرة

وتكمن حساسية هذا الملف في كونه يتجاوز البعد الثقافي إلى عمق الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري، حيث تعتبر هذه الممتلكات جزءًا من الهوية الوطنية، وليس مجرد قطع أثرية، في المقابل، تتعامل فرنسا مع الملف من منظور قانوني وسيادي، يربط أي عملية استرجاع بإجراءات داخلية معقدة، ما يعكس اختلافًا جوهريًا في الرؤية بين البلدين.

هذا التباين يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقات الثنائية، خاصة أن ملف الذاكرة الاستعمارية ظلّ دائمًا أحد أبرز مصادر التوتر بين الجزائر وفرنسا، ومع صدور هذا القانون، يحتمل أن تزداد حدة هذا التوتر، خصوصًا إذا اعتبر في الجزائر محاولة للالتفاف على مطالبها المشروعة.

وفي السياق، قال أستاذ القانون الدستوري موسى بودهان لـ"سبوتنيك": "مطلب الجزائر باسترجاع ممتلكاتها الثقافية هو مطلب مشروع، ويدخل في إطار القانون الجديد لتجريم الاستعمار الذي صادق عليه البرلمان الجزائري مؤخرا، ويعتبر التراث جزء من الجرائم التي قامت بها فرنسا في الجزائر".
وشدد على أن "هناك جرائم كبيرة مرتكبة في حق التراث الجزائري على امتداد قرن وثلاثين سنة، وتدخل في إطار طمس الهوية، وطمس الامتدادات الثقافية العريقة للأمة الجزائرية، منها اللغة والدين والفكر والتاريخ والأرشيف والتراث، لهذا على فرنسا أن لا تدعي أنها دولة حق وقانون، وأن تلتزم بما وقعت عليه في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية التراث العالمي والتي أبرمت في باريس 1972 ".
وأضاف بودهان: " بالإضافة لالتزامها باتفاقية حضر تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية لأن ما قامت به نهب وسرقة غير مشروعة، دون أن ننسى اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة وغيرها من المواثيق والمعاهدات الدولية".
واعتبر بودهان أن "التراث الخاص بالثورة الجزائرية هو أكثر ما ترفض فرنسا إرجاعه إلى الجزائر نظرا لقيمته المعنوية الكبيرة لدى الجزائريين، مثل مدفع بابا مرزوق والأرشيف وبعض أغراض مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، والممتلكات التي نهبت في تلك الفترة".
وتابع: "الجزائر ملزمة بتمجيد الشهداء وحفظ كرامتهم واسترجاع كل ما يتعلق بهم من فرنسا، وهو عمل تقوم به السلطات بالتنسيق مع وزارات وقطاعات أخرى في الجزائر"، وختم: "حماية الذاكرة هو واجب الجزائر، لذا فإن ما قامت به فرنسا من سلب للتراث ليست غنيمة حرب كما يسوق البعض، بل هو سرقة وجرائم حرب ضد الإنسانية ووجب استرجاعه في إطار القوانين والمعاهدات الدولية".
