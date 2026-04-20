غروسي: اتفاق نووي مع إيران دون رقابة دولية "مجرد وهم بلا قيمة"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
غروسي: اتفاق نووي مع إيران دون رقابة دولية "مجرد وهم بلا قيمة"
سبوتنيك عربي
حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن أي اتفاق محتمل بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران لن يكون ذا جدوى إذا لم تشارك... 20.04.2026, سبوتنيك عربي
غروسي: اتفاق نووي مع إيران دون رقابة دولية "مجرد وهم بلا قيمة"

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن أي اتفاق محتمل بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران لن يكون ذا جدوى إذا لم تشارك فيه الوكالة الأممية، مؤكدًا أن غياب آليات التحقق يجعل الاتفاق "مجرد وهم".
وفي مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية، أوضح غروسي أن أي تفاهم لا يستند إلى رقابة دولية صارمة "يفتقر إلى القيمة"، مضيفًا أن التحقق هو العنصر الحاسم لضمان تنفيذ الالتزامات، وإلا فإنه يبقى مجرد تعهد غير مضمون.
وأشار إلى أن الوكالة تمتلك الخبرة والمعرفة الكافية بالبرنامج النووي الإيراني ومنشآته، ما يؤهلها للقيام بدور أساسي في ضمان الشفافية والتأكد من تطبيق أي اتفاق على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بشكل الاتفاق المحتمل، رجّح غروسي أن يتضمن تقليص مستويات اليورانيوم المخصب لدى إيران، مع نقل الكميات الزائدة إلى دولة ثالثة، على غرار ما جرى في خطة العمل الشاملة المشتركة.
كما لفت إلى مخاوف تتعلق بسلامة المنشآت النووية، خاصة تلك التي تعرضت لأضرار، مرجحًا وجود إشكاليات في بنيتها التحتية.
وحذر غروسي، من تصاعد النقاشات حول التسلح النووي في عدة دول، مشيرًا إلى أن ذلك قد يضع العالم في وضع "هش للغاية".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "إدارته تعمل على اتفاق مع إيران سيكون أفضل بكثير من خطة العمل الشاملة المشتركة"، معتبرًا أن الاتفاق السابق شكّل تهديدًا لأمن الولايات المتحدة وحلفائها.
وأكد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، أن "إدارته لن تقبل باتفاق دون المستوى"، مشددًا على أنه غير خاضع لأي ضغوط للتوصل إلى تسوية سريعة، وأن الهدف هو ضمان اتفاق يحقق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم.
وأشار إلى أن الحصار المفروض على إيران سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى أن هذا الضغط الاقتصادي يؤثر بشكل كبير على طهران.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، شنتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن وقوع أضرار وإصابات في صفوف المدنيين، وردّت إيران بضرب الأراضي الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. واغتيل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في اليوم الأول من العملية العسكرية، وأعلنت الجمهورية الإسلامية الحداد لمدة 40 يومًا.
وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عقدت إيران والولايات المتحدة محادثات في إسلام آباد، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق مع طهران بشأن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.
وبعد ذلك، صرّح جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، بأن إيران والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وعاد الوفد الأمريكي إلى بلاده دون إبرام صفقة.
