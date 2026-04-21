رئيس المجلس الأوروبي يجري محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني وسط هدنة أمريكية إيرانية
https://sarabic.ae/20260420/غروسي-اتفاق-نووي-مع-إيران-دون-رقابة-دولية-مجرد-وهم-بلا-قيمة-1112729595.html
رئيس المجلس الأوروبي يجري محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني وسط هدنة أمريكية إيرانية
00:53 GMT 21.04.2026 (تم التحديث: 00:54 GMT 21.04.2026)
صرّح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بأنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، وناقش جهود باكستان للتوسط بين الولايات المتحدة وإيران في ظل الجولة المرتقبة من المحادثات بين البلدين في إسلام آباد.
وقال كوستا يوم الاثنين: "أعربتُ عن خالص امتناني لباكستان على جهودها الدؤوبة، وتمنياتي لها بالتوفيق في هذه المرحلة الحاسمة".
وأضاف، "يترقب العالم بشغف الاجتماع المقبل بين الولايات المتحدة وإيران، والذي من المقرر عقده في إسلام آباد في أقرب وقت ممكن".
وتابع، "نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل
وفي 28 فبراير، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على أهداف في إيران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
وفي 7 أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، انتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.
وبينما لم يُعلن عن استئناف الأعمال العدائية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا على الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.