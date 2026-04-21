رئيس مجلس النواب اللبناني: لا تعنينا أي خطوط يرسمها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، رفضه الاعتراف بأي خط ترسيم للحدود وضعه الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه في صف المفاوضات "غير المباشرة"... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، رفضه الاعتراف بأي خط ترسيم للحدود وضعه الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه في صف المفاوضات "غير المباشرة" مع إسرائيل.
وقال الرئيس بري، في تصريح صحفي: "لا تعنينا أي خطوط يرسمها الاحتلال في الجنوب، لا خطوط صفراء ولا حمراء ولا خضراء، ولن نقبل بأي أمر واقع يفرضه العدو".
وشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري من كل المناطق التي توغّل فيها، مؤكدا أن" هذه أرض لبنانية ولا نقبل التنازل عن متر واحد منها، وأي بقاء للاحتلال الإسرائيلي يعني أن المقاومة ستبقى حاضرة في الميدان".
وأوضح رئيس مجلس النواب: "لسنا ضد التفاوض بل مع التفاوض غير المباشر ولدينا تجارب ناجحة سابقة"، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
وأضاف: "خضنا مفاوضات غير مباشرة مع موفدين أمريكيين، وآخرها مع آموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود، وتمكّنا من حسم معظم النقاط الخلافية على الخط الأزرق، ولم يتبقَّ سوى نقاط محدودة".
ولفت إلى أن لبنان شارك في مسار إعداد القرار 1701 عبر مفاوضات غير مباشرة
مع الدبلوماسي الأمريكي دايفيد وولش، داعيا النازحين إلى التريث وعدم العودة حالياً بسبب "عدم الثقة بسلوك العدو".
وختم الرئيس بري بالقول: "لم نبدأ الحرب لكن الاحتلال واعتداءاته فرضت علينا خيار المقاومة
، وسنبقى ثابتين حتى إنهاء الاحتلال واستعادة كامل الأراضي اللبنانية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن لأول مرة في تاريخ المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، يوم السبت الماضي، أنه أقام "خطاً أصفر" فاصلاً في الجنوب اللبناني، على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 نيسان/أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً
من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وعلى الرغم من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أبلغ الجيش اللبناني، فجر الجمعة، عن خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، من خلال القصف الذي استهدف عدداً من القرى في جنوب البلاد.
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وذلك بعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية
المتكررة على لبنان وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، كما تزامن الهجوم مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل أكثر من 2300 قتيل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين منذ 2 آذار/مارس الماضي.