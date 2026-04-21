رئيس مجلس النواب اللبناني: لا تعنينا أي خطوط يرسمها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
16:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: واشنطن كادت أن تشن حربا نووية على الاتحاد السوفياتي لمجرد نشر صواريخ تقليدية في كوبا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأسباب الميدانية للتعزيزات العسكرية الإسرائيلية في ريف القنيطرة بسوريا ؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
قوانين "الأحوال المدنية" بين التشريعات الموروثة و ضرورات التحديث
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
08:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:33 GMT
23 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260421/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-لا-تعنينا-أي-خطوط-يرسمها-الاحتلال-الإسرائيلي-في-الجنوب-1112733696.html
رئيس مجلس النواب اللبناني: لا تعنينا أي خطوط يرسمها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب
رئيس مجلس النواب اللبناني: لا تعنينا أي خطوط يرسمها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، رفضه الاعتراف بأي خط ترسيم للحدود وضعه الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه في صف المفاوضات "غير المباشرة"... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T07:28+0000
2026-04-21T07:28+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
نبيه بري
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103288/42/1032884230_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_29b17a4e10f7b4872c1eaf80c5c9c89a.jpg
وقال الرئيس بري، في تصريح صحفي: "لا تعنينا أي خطوط يرسمها الاحتلال في الجنوب، لا خطوط صفراء ولا حمراء ولا خضراء، ولن نقبل بأي أمر واقع يفرضه العدو".وأوضح رئيس مجلس النواب: "لسنا ضد التفاوض بل مع التفاوض غير المباشر ولدينا تجارب ناجحة سابقة"، بحسب وسائل إعلام لبنانية.ولفت إلى أن لبنان شارك في مسار إعداد القرار 1701 عبر مفاوضات غير مباشرة مع الدبلوماسي الأمريكي دايفيد وولش، داعيا النازحين إلى التريث وعدم العودة حالياً بسبب "عدم الثقة بسلوك العدو".وختم الرئيس بري بالقول: "لم نبدأ الحرب لكن الاحتلال واعتداءاته فرضت علينا خيار المقاومة، وسنبقى ثابتين حتى إنهاء الاحتلال واستعادة كامل الأراضي اللبنانية".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 نيسان/أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وذلك بعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، كما تزامن الهجوم مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل أكثر من 2300 قتيل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين منذ 2 آذار/مارس الماضي.
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103288/42/1032884230_96:0:933:628_1920x0_80_0_0_cd41e18d9ad73046af271a46db2f71f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, نبيه بري, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, نبيه بري, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس مجلس النواب اللبناني: لا تعنينا أي خطوط يرسمها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب

07:28 GMT 21.04.2026
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2026
© Sputnik . Wissam Matta
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، رفضه الاعتراف بأي خط ترسيم للحدود وضعه الجيش الإسرائيلي، لافتاً إلى أنه في صف المفاوضات "غير المباشرة" مع إسرائيل.
وقال الرئيس بري، في تصريح صحفي: "لا تعنينا أي خطوط يرسمها الاحتلال في الجنوب، لا خطوط صفراء ولا حمراء ولا خضراء، ولن نقبل بأي أمر واقع يفرضه العدو".

وشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الفوري من كل المناطق التي توغّل فيها، مؤكدا أن" هذه أرض لبنانية ولا نقبل التنازل عن متر واحد منها، وأي بقاء للاحتلال الإسرائيلي يعني أن المقاومة ستبقى حاضرة في الميدان".

حزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
"حزب الله": لن يتمكن أحد لا في لبنان ولا خارجه من نزع سلاحنا
أمس, 14:06 GMT
وأوضح رئيس مجلس النواب: "لسنا ضد التفاوض بل مع التفاوض غير المباشر ولدينا تجارب ناجحة سابقة"، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأضاف: "خضنا مفاوضات غير مباشرة مع موفدين أمريكيين، وآخرها مع آموس هوكشتاين في ملف ترسيم الحدود، وتمكّنا من حسم معظم النقاط الخلافية على الخط الأزرق، ولم يتبقَّ سوى نقاط محدودة".

ولفت إلى أن لبنان شارك في مسار إعداد القرار 1701 عبر مفاوضات غير مباشرة مع الدبلوماسي الأمريكي دايفيد وولش، داعيا النازحين إلى التريث وعدم العودة حالياً بسبب "عدم الثقة بسلوك العدو".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
الخارجية الروسية: موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان
أمس, 13:08 GMT
وختم الرئيس بري بالقول: "لم نبدأ الحرب لكن الاحتلال واعتداءاته فرضت علينا خيار المقاومة، وسنبقى ثابتين حتى إنهاء الاحتلال واستعادة كامل الأراضي اللبنانية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن لأول مرة في تاريخ المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، يوم السبت الماضي، أنه أقام "خطاً أصفر" فاصلاً في الجنوب اللبناني، على غرار الخط الذي يفصل قواته عن المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في 16 نيسان/أبريل الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 نيسان/أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 نيسان/أبريل بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2026
عون: لبنان سيتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار
أمس, 12:41 GMT
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطاً أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.

وعلى الرغم من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أبلغ الجيش اللبناني، فجر الجمعة، ⁠عن خروقات إسرائيلية لوقف ‌إطلاق النار، ⁠من خلال القصف الذي استهدف عدداً من القرى في جنوب البلاد.

وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
كاتس: الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات للعمل بكامل قوته في لبنان لحماية جنوده
19 أبريل, 14:17 GMT
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وذلك بعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، كما تزامن الهجوم مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل أكثر من 2300 قتيل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين منذ 2 آذار/مارس الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала