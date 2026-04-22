البيت الأبيض: تأجيل زيارة الوفد الأمريكي إلى باكستان انتظارا لمقترحات من إيران
البيت الأبيض: تأجيل زيارة الوفد الأمريكي إلى باكستان انتظارا لمقترحات من إيران
أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، عن تأجيل مغادرة الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، إلى باكستان لإجراء محادثات مع ممثلين عن إيران، وذلك لحين تسلّم... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-22T01:30+0000
2026-04-22T01:30+0000
2026-04-22T01:30+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان له إنه: "في ضوء ما نشره الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على منصة تروث سوشيال، والذي أكد فيه أن الولايات المتحدة تنتظر من الجانب الإيراني تقديم مقترح موحّد، فإن الرحلة التي كانت مقررة اليوم إلى باكستان لن تتم".من جانب آخر، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلًا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وباكستان تنتظران رد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي على المقترح الأخير الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار من أجله.وقال الموقع في تقرير له، إن مصادر إقليمية ومطلعة أكدت "أن الولايات المتحدة والوسطاء الباكستانيين ينتظرون رد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي على المقترح الأخير، مع توقع صدور موقفه قريبًا، حيث أشار مفاوضون إيرانيون إلى أنهم بانتظار الضوء الأخضر منه".وأوضحت مصادر للموقع أن هناك "نقاشات حادة بين القيادات حول مستقبل المفاوضات، إذ يميل المسؤولون المدنيون، ومنهم (رئيس البرلمان محمد باقر) قالیباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى مواصلة الحوار، في حين يعارض قادة في الحرس الثوري، بينهم أحمد وحيدي، تقديم أي تنازلات أو الدخول في مفاوضات في ظل استمرار الحصار البحري".وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
البيت الأبيض: تأجيل زيارة الوفد الأمريكي إلى باكستان انتظارا لمقترحات من إيران
أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، عن تأجيل مغادرة الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس، إلى باكستان لإجراء محادثات مع ممثلين عن إيران، وذلك لحين تسلّم واشنطن مقترحات من طهران بشأن تسوية الصراع.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان له إنه: "في ضوء ما نشره الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب على منصة تروث سوشيال، والذي أكد فيه أن الولايات المتحدة تنتظر من الجانب الإيراني تقديم مقترح موحّد، فإن الرحلة التي كانت مقررة اليوم إلى باكستان لن تتم".
من جانب آخر، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، نقلًا عن مصادر، أن الولايات المتحدة وباكستان تنتظران رد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي على المقترح الأخير الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار من أجله.
وقال الموقع في تقرير له، إن مصادر إقليمية ومطلعة أكدت "أن الولايات المتحدة والوسطاء الباكستانيين ينتظرون رد المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي على المقترح الأخير، مع توقع صدور موقفه قريبًا، حيث أشار مفاوضون إيرانيون إلى أنهم بانتظار الضوء الأخضر منه".
وأوضحت مصادر للموقع أن هناك "نقاشات حادة بين القيادات حول مستقبل المفاوضات، إذ يميل المسؤولون المدنيون، ومنهم (رئيس البرلمان محمد باقر) قالیباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، إلى مواصلة الحوار، في حين يعارض قادة في الحرس الثوري، بينهم أحمد وحيدي، تقديم أي تنازلات أو الدخول في مفاوضات في ظل استمرار الحصار البحري".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، قد أعلن في وقت سابق عن تمديد وقف إطلاق النار تجاه إيران إلى حين تقديم إيران مقترحها وانتهاء المناقشات بطريقة أو بأخرى.
وقال الرئيس الأمريكي في بيان على منصة "تروث سوشيال": "نظرًا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناءً على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، طُلب منا تعليق هجومنا على إيران
إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحًا موحدًا".
كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار الحصار البحري
للموانئ الإيرانية، رغم موافقة واشنطن على تأجيل الضربات على إيران.
وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار".
وتوصلت إيران والولايات المتحدة، في 8 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بينهما لمدة أسبوعين، في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، شمل هجمات واسعة شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية
على مواقع داخل إيران أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين ونحو 3500 شخص، وردّت عليها طهران بضربات صاروخية ومسيرات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وفي 11 أبريل، عُقدت جولة مفاوضات
في إسلام آباد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.