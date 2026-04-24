تداعيات الحرب...قطاع الطيران الأوروبي يدخل "دوامة الموت" وسيناريو كارثي يهدد حركة السفر حول العالم

عربي
ترامب يقرر إلغاء رحلة ويتكوف وكوشنر إلى باكستان - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260424/تداعيات-الحربقطاع-الطيران-الأوروبي-يدخل-دوامة-الموت-وسيناريو-كارثي-يهدد-حركة-السفر-حول-العالم-1112848367.html
تداعيات الحرب...قطاع الطيران الأوروبي يدخل "دوامة الموت" وسيناريو كارثي يهدد حركة السفر حول العالم
تداعيات الحرب...قطاع الطيران الأوروبي يدخل "دوامة الموت" وسيناريو كارثي يهدد حركة السفر حول العالم
سبوتنيك عربي
دخلت تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مرحلة حرجة تنذر بأزمة عالمية غير مسبوقة، بعد تأثر الكثير من القطاعات الحساسة. 24.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار الشرق الأوسط
حصري
إيران
مضيق هرمز
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار اليمن الأن
القاهرة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103606990_0:72:1348:830_1920x0_80_0_0_111b3faefe14de8a393372ac770c8a02.jpg
من بين القطاعات التي تواجه أزمة كبيرة، يأتي قطاع الطيران الذي تأثر بشكل كبير بتوقف إمدادات الطاقة، حيث تضاعف سعر وقود الطائرات بنسبة 240 بالمئة، وتأمين قفز 60%.قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني: إن "تضاعف أسعار وقود الطائرات بنسبة 240% لا يمكن اعتباره "صدمة مؤقتة"، بل هو "الوضع الطبيعي الجديد" الذي يفرض إعادة تسعير دائمة للطاقة في السوق الأوروبية".أوروبا في مواجهة كارثةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الزيادة ليست مجرد موجة تضخم عابرة، بل هي ناتجة عن فصل الأسواق، حيث ارتبط السعر الأوروبي بتكلفة الاستيراد المرتفعة من آسيا وأمريكا بدلا من الإنتاج المحلي أو الروسي الرخيص، يضاف إليها "علاوة مخاطر جيوسياسية" دائمة بنسبة تتراوح بين 20% و30% نتيجة تحول مضيق هرمز والبحر الأحمر إلى مناطق حرب مؤمنة.وأوضح أن وصول الاحتياطي الأوروبي من الوقود إلى مستويات تكفي لستة أسابيع فقط يؤشر على دخول القطاع مرحلة "العجز الهيكلي"، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقنين وقود "ضمني" يظهر عبر خفض شركات الطيران لعدد رحلاتها بنسبة 30% إلى 40% للحفاظ على المخزون، مع تفضيل الرحلات طويلة المدى ذات الهامش الربحي العالي، مما يهدد بنهاية نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة.السيناريو الأسوأوحذر من أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو وصول صيف 2026 دون شبكة رحلات داخلية في أوروبا، والاقتصار فقط على الرحلات العابرة للقارات. وعلى الصعيد المالي، عكوش أن ارتفاع تكاليف التأمين بنسبة 60% يكشف عن أزمة سيولة خفية، حيث بدأت الشركات تتحمل تكلفة "المخاطر النظامية". مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى استنزاف رأس المال العامل بسبب اشتراط شركات التأمين ضمانات نقدية أكبر، فضلا عن تردد البنوك في تمديد خطوط الائتمان لقطاع بات يُصنف كـ "عالي المخاطر".وشدد عكوش على أنه حتى في حال توقف الحرب، فإن الأسعار لن تعود إلى سابق عهدها بسبب تبلور نموذج فصل الأسواق وتغير قواعد التأمين وسلاسل التوريد.وتوقع أثرا تشغيليا دائما يتمثل في تقليص أساطيل الطيران بنسبة 15% إلى 20%، وتحول السفر الجوي من سلعة مرنة إلى "رفاهية" محصورة في الطبقتين المتوسطة والمرفهة فقط. وحذر عكوش من السيناريو الاقتصادي الأسوأ، وهو وصول تكلفة الوقود إلى نقطة تصبح فيها المرونة السعرية للطلب "صفرا"، مما يعني أن أي زيادة في السعر ستؤدي إلى انخفاض حاد في الركاب، وهو ما قد يدخل القطاع في "دوامة موت" اقتصادية لا مخرج منها.أزمة مركبةفيما قال رئيس مركز العراق للطاقة، الدكتور فرات الموسوي، إن العالم يواجه "أزمة مركبة" تضرب عصب الاقتصاد العالمي، وأن أسعار وقود الطائرات سجلت ارتفاعا حادا تجاوز 100% كمتوسط عالمي مقارنة بالعام الماضي.وأضاف الموسوي لـ"سبوتنيك" أن القارة الأوروبية تظل الأكثر تأثرا بهذه الأزمة ، مستبعدا التوقف الشامل" تقنيا لوجود مخزونات استراتيجية، لكنه أكد أن السيناريو الواقعي هو "الإيقاف الجزئي" وإلغاء الرحلات.وكشف عن لجوء الشركات حاليا لما يُعرف بنظام "التموين من الخارج، حيث تضطر الطائرات لحمل وقود إضافي من محطات خارج أوروبا لتجنب الأسعار المحلية المرتفعة، رغم ما يمثله ذلك من كلفة تقنية وبيئية باهظة.وحول مستقبل القطاع ما بعد الحرب، أكد الدكتور الموسوي، أن انتهاء العمليات العسكرية لن يعيد الأسعار لسابق عهدها فورا، وذلك بسبب التغير الجذري في خريطة اللوجستيات وسلاسل التوريد التي أصبحت أطول وأكثر كلفة.سيناريوهات كارثيةويرى الخبير العراقي أن شركات التأمين ستثبّت "علاوة المخاطر" ضمن أقساطها بشكل دائم، يضاف إليها ضريبة الكربون والضغوط الأوروبية للتحول نحو الوقود المستدام (SAF)، مشددا على أن "حقبة السفر الرخيص" قد انتهت فعليا.وأوضح أن اضطرار هذه الشركات لرفع أسعار التذاكر سيؤدي حتما إلى "تآكل الطلب" ما سينتج عنه تقلص حجم القطاع العالمي، واقتصار السفر الجوي على الفئات عالية الدخل فقط، مع تعثر عمليات تحديث الأساطيل الجوية بسبب نقص السيولة النقدية.
إيران
لبنان
القاهرة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103606990_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_a643050619d7dd833cc5589b6c26f022.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnikشركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا
شركة طيران عربية جديدة تبدأ رحلاتها إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
دخلت تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مرحلة حرجة تنذر بأزمة عالمية غير مسبوقة، بعد تأثر الكثير من القطاعات الحساسة.
من بين القطاعات التي تواجه أزمة كبيرة، يأتي قطاع الطيران الذي تأثر بشكل كبير بتوقف إمدادات الطاقة، حيث تضاعف سعر وقود الطائرات بنسبة 240 بالمئة، وتأمين قفز 60%.
كما أكد خبراء أن أوروبا لا تملك سوى ستة أسابيع من الاحتياطي، الأمر الذي يهدد المطارات بتوقف جزئي أو كلي، خاصة أن الوقود يشكل أكثر من 30 % من كلفة الرحلة، ويمكن أن يصل إلى 40 % في الرحلات الطويلة.
قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني: إن "تضاعف أسعار وقود الطائرات بنسبة 240% لا يمكن اعتباره "صدمة مؤقتة"، بل هو "الوضع الطبيعي الجديد" الذي يفرض إعادة تسعير دائمة للطاقة في السوق الأوروبية".
أوروبا في مواجهة كارثة
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذه الزيادة ليست مجرد موجة تضخم عابرة، بل هي ناتجة عن فصل الأسواق، حيث ارتبط السعر الأوروبي بتكلفة الاستيراد المرتفعة من آسيا وأمريكا بدلا من الإنتاج المحلي أو الروسي الرخيص، يضاف إليها "علاوة مخاطر جيوسياسية" دائمة بنسبة تتراوح بين 20% و30% نتيجة تحول مضيق هرمز والبحر الأحمر إلى مناطق حرب مؤمنة.
وأوضح أن وصول الاحتياطي الأوروبي من الوقود إلى مستويات تكفي لستة أسابيع فقط يؤشر على دخول القطاع مرحلة "العجز الهيكلي"، وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقنين وقود "ضمني" يظهر عبر خفض شركات الطيران لعدد رحلاتها بنسبة 30% إلى 40% للحفاظ على المخزون، مع تفضيل الرحلات طويلة المدى ذات الهامش الربحي العالي، مما يهدد بنهاية نموذج شركات الطيران منخفضة التكلفة.
السيناريو الأسوأ
وحذر من أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو وصول صيف 2026 دون شبكة رحلات داخلية في أوروبا، والاقتصار فقط على الرحلات العابرة للقارات.
وعلى الصعيد المالي، عكوش أن ارتفاع تكاليف التأمين بنسبة 60% يكشف عن أزمة سيولة خفية، حيث بدأت الشركات تتحمل تكلفة "المخاطر النظامية". مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى استنزاف رأس المال العامل بسبب اشتراط شركات التأمين ضمانات نقدية أكبر، فضلا عن تردد البنوك في تمديد خطوط الائتمان لقطاع بات يُصنف كـ "عالي المخاطر".
وتوقع عكوش أن تظهر النتائج الحاسمة خلال فترة 3 إلى 6 أشهر القادمة، مرجحا تسجيل أول حالة تخلف عن سداد الديون (Default) لشركة طيران كبرى في جنوب أوروبا، وتحديدا في إيطاليا أو إسبانيا أو اليونان.
وشدد عكوش على أنه حتى في حال توقف الحرب، فإن الأسعار لن تعود إلى سابق عهدها بسبب تبلور نموذج فصل الأسواق وتغير قواعد التأمين وسلاسل التوريد.
وتوقع أثرا تشغيليا دائما يتمثل في تقليص أساطيل الطيران بنسبة 15% إلى 20%، وتحول السفر الجوي من سلعة مرنة إلى "رفاهية" محصورة في الطبقتين المتوسطة والمرفهة فقط.
وحذر عكوش من السيناريو الاقتصادي الأسوأ، وهو وصول تكلفة الوقود إلى نقطة تصبح فيها المرونة السعرية للطلب "صفرا"، مما يعني أن أي زيادة في السعر ستؤدي إلى انخفاض حاد في الركاب، وهو ما قد يدخل القطاع في "دوامة موت" اقتصادية لا مخرج منها.
أزمة مركبة
فيما قال رئيس مركز العراق للطاقة، الدكتور فرات الموسوي، إن العالم يواجه "أزمة مركبة" تضرب عصب الاقتصاد العالمي، وأن أسعار وقود الطائرات سجلت ارتفاعا حادا تجاوز 100% كمتوسط عالمي مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الموسوي أن "هامش التكرير" وصل في بعض الأسواق إلى مستويات قياسية نتيجة نقص الطاقة التكريرية، ما دفع نسبة الارتفاع في بعض العقود الفورية لتتراوح بين 150% و200%، لتلامس مستويات الـ 240% في ذروة التقلبات السعرية.
وأضاف الموسوي لـ"سبوتنيك" أن القارة الأوروبية تظل الأكثر تأثرا بهذه الأزمة ، مستبعدا التوقف الشامل" تقنيا لوجود مخزونات استراتيجية، لكنه أكد أن السيناريو الواقعي هو "الإيقاف الجزئي" وإلغاء الرحلات.
وكشف عن لجوء الشركات حاليا لما يُعرف بنظام "التموين من الخارج، حيث تضطر الطائرات لحمل وقود إضافي من محطات خارج أوروبا لتجنب الأسعار المحلية المرتفعة، رغم ما يمثله ذلك من كلفة تقنية وبيئية باهظة.
وحول مستقبل القطاع ما بعد الحرب، أكد الدكتور الموسوي، أن انتهاء العمليات العسكرية لن يعيد الأسعار لسابق عهدها فورا، وذلك بسبب التغير الجذري في خريطة اللوجستيات وسلاسل التوريد التي أصبحت أطول وأكثر كلفة.
سيناريوهات كارثية
ويرى الخبير العراقي أن شركات التأمين ستثبّت "علاوة المخاطر" ضمن أقساطها بشكل دائم، يضاف إليها ضريبة الكربون والضغوط الأوروبية للتحول نحو الوقود المستدام (SAF)، مشددا على أن "حقبة السفر الرخيص" قد انتهت فعليا.
وحذر الخبير العراقي من "السيناريو الأسوأ" فنياً، والمتمثل في "الإفلاس الهيكلي" لشركات الطيران منخفضة التكاليف (LCCs)، نتيجة عجزها عن امتصاص صدمة الوقود أو تأمين "تحوط" كافٍ.
وأوضح أن اضطرار هذه الشركات لرفع أسعار التذاكر سيؤدي حتما إلى "تآكل الطلب" ما سينتج عنه تقلص حجم القطاع العالمي، واقتصار السفر الجوي على الفئات عالية الدخل فقط، مع تعثر عمليات تحديث الأساطيل الجوية بسبب نقص السيولة النقدية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала