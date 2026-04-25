واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف النفط الإيراني

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البرهان يزور السعودية وعمان لبحث أزمة السودان وأمن المنطقة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف النفط الإيراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مصفاة نفط صينية مستقلة لتكرير النفط، ونحو 40 شركة شحن وسفينة، قالت إنها تعمل ضمن ما... 25.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه "تم فرض عقوبات على مصفاة "هينغلي بتروكيميكال" (داليان) المستقلة في الصين، وذلك على خلفية دورها في دعم الاقتصاد النفطي الإيراني".وأوضح البيان أن "المصافي الصينية المستقلة من نوع "التِيبوت" تواصل لعب دور محوري في دعم اقتصاد النفط الإيراني"، مشيرًا إلى أن "شركة "هينغلي" تُعدّ أحد أكبر العملاء لإيران في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية، حيث اشترت ما قيمته مليارات الدولارات من النفط الإيراني".كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية نحو 40 شركة شحن وسفينة، قالت إنها تعمل ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، والذي يسهم، بحسب البيان، في "نقل النفط والبتروكيماويات ويوفر شريانًا ماليًا لإيران".وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "إدارة ترامب قامت بتجميد 344 مليون دولار من العملات المشفرة، التي تقول إنها مرتبطة بإيران، في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة الضغط على طهران".من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الجمعة، إن الوزارة "فرضت عقوبات على محافظ رقمية عدة مرتبطة بإيران"، مضيفًا: "سنتعقب الأموال التي تحاول طهران نقلها خارج البلاد، وسنستهدف جميع شرايين التمويل المرتبطة بالنظام".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة "تواصل الضغط على إيران اقتصاديًا وعبر الحصار البحري"، رغم وقف إطلاق النار.وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة "أطلقت عملية "الغضب الاقتصادي" لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران إلى الحد الأقصى"، وفق تعبيره.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مصفاة نفط صينية مستقلة لتكرير النفط، ونحو 40 شركة شحن وسفينة، قالت إنها تعمل ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، وفق تعبيرها.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه "تم فرض عقوبات على مصفاة "هينغلي بتروكيميكال" (داليان) المستقلة في الصين، وذلك على خلفية دورها في دعم الاقتصاد النفطي الإيراني".
وأوضح البيان أن "المصافي الصينية المستقلة من نوع "التِيبوت" تواصل لعب دور محوري في دعم اقتصاد النفط الإيراني"، مشيرًا إلى أن "شركة "هينغلي" تُعدّ أحد أكبر العملاء لإيران في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية، حيث اشترت ما قيمته مليارات الدولارات من النفط الإيراني".
كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية نحو 40 شركة شحن وسفينة، قالت إنها تعمل ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، والذي يسهم، بحسب البيان، في "نقل النفط والبتروكيماويات ويوفر شريانًا ماليًا لإيران".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق من يوم أمس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جمّدت أصولًا بقيمة 344 مليون دولار من العملات المشفرة، قالت إنها مرتبطة بإيران، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط عليها، على حد قولها.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الجمعة، إن الوزارة "فرضت عقوبات على محافظ رقمية عدة مرتبطة بإيران"، مضيفًا: "سنتعقب الأموال التي تحاول طهران نقلها خارج البلاد، وسنستهدف جميع شرايين التمويل المرتبطة بالنظام".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة "تواصل الضغط على إيران اقتصاديًا وعبر الحصار البحري"، رغم وقف إطلاق النار.
وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة "أطلقت عملية "الغضب الاقتصادي" لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران إلى الحد الأقصى"، وفق تعبيره.
