واشنطن تفرض عقوبات جديدة تستهدف النفط الإيراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل مصفاة نفط صينية مستقلة لتكرير النفط، ونحو 40 شركة شحن وسفينة، قالت إنها تعمل ضمن ما... 25.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-25T00:59+0000

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنه "تم فرض عقوبات على مصفاة "هينغلي بتروكيميكال" (داليان) المستقلة في الصين، وذلك على خلفية دورها في دعم الاقتصاد النفطي الإيراني".وأوضح البيان أن "المصافي الصينية المستقلة من نوع "التِيبوت" تواصل لعب دور محوري في دعم اقتصاد النفط الإيراني"، مشيرًا إلى أن "شركة "هينغلي" تُعدّ أحد أكبر العملاء لإيران في شراء النفط الخام والمنتجات البترولية، حيث اشترت ما قيمته مليارات الدولارات من النفط الإيراني".كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية نحو 40 شركة شحن وسفينة، قالت إنها تعمل ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، والذي يسهم، بحسب البيان، في "نقل النفط والبتروكيماويات ويوفر شريانًا ماليًا لإيران".وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن "إدارة ترامب قامت بتجميد 344 مليون دولار من العملات المشفرة، التي تقول إنها مرتبطة بإيران، في الوقت الذي تصعّد فيه الولايات المتحدة الضغط على طهران".من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الجمعة، إن الوزارة "فرضت عقوبات على محافظ رقمية عدة مرتبطة بإيران"، مضيفًا: "سنتعقب الأموال التي تحاول طهران نقلها خارج البلاد، وسنستهدف جميع شرايين التمويل المرتبطة بالنظام".وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة "تواصل الضغط على إيران اقتصاديًا وعبر الحصار البحري"، رغم وقف إطلاق النار.وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة "أطلقت عملية "الغضب الاقتصادي" لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران إلى الحد الأقصى"، وفق تعبيره.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

