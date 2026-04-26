روسيا: الدول الأوروبية تهدف إلى عرقلة أي تقدم لحل الأزمة الأوكرانية...إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

قالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن تحركات فرنسا ودول أوروبية أخرى تهدف إلى عرقلة أي تقدم نحو حل الأزمة الأوكرانية. 26.04.2026, سبوتنيك عربي

وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن الدول الأوروبية لا تشارك في عملية التفاوض، مبينًا أنها تعرقل الجهود القائمة للتسوية في إطار الاتصالات الثلاثية التي تشمل الولايات المتحدة.وأوضح أن العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تنظر إلى أي تسوية سياسية مع روسيا باعتبارها “هزيمة استراتيجية”، بعد سنوات من الدعم العسكري والاقتصادي الكبير الذي قدمته إلى أوكرانيا.إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب... وترامب يلغي رحلة مبعوثيه إلى باكستانأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، مشيرًا إلى أنها متوقفة على جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي. وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.من جهته، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران. كما أعلن ترامب أن واشنطن تلقت مقترحًا جديدًا من إيران، معتبرًا أنه أفضل من المقترحات السابقة.وذكر أن المقترحات التقنية التي تقدمها طهران أو المطالب التي تطرحها واشنطن تبقى “ثانوية” مقارنة بما أفرزته التطورات الميدانية، لافتًا إلى أن الحرب الأخيرة كشفت معطى جديدًا يتمثل في صمود إيران أمام قوة عسكرية كبرى، ما دفع المسار التفاوضي نحو سيناريوهين رئيسيين: إما حالة “لا حرب ولا سلام”، أو تجنب العودة إلى مواجهة شاملة.إسرائيل توعز بشن هجمات على "حزب الله"... وتقارير تفيد باحتمالية عقد لقاء بين نتنياهو وعون في واشنطنأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته للجيش الإسرائيلي بشن هجمات مكثفة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان، رغم الهدنة التي أعلنت عنها واشنطن في الـ16 من أبريل/نيسان الجاري.إلى ذلك، كشف إعلام إسرائيلي عن توقعات لعقد قمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون، في واشنطن خلال أسبوعين، شريطة عدم تجدد الحرب، وسماح الوضع الأمني بعقدها.وأوضح المرعبي أن إسرائيل تسعى إلى استغلال حالة التوتر الإقليمي لفرض وقائع ميدانية جديدة في جنوب لبنان. وأشار إلى أن نتنياهو لديه دوافع داخلية تدفعه إلى إطالة أمد الصراع.الأمم المتحدة تؤكد أن فرص تسوية ملف الصحراء تتزايد في ظل دعم خطة الحكم الذاتياعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أن ثمة "زخمًا حقيقيًا" وفرصة لحل ملف الصحراء، بفضل مزيج من الرؤية والتوقيت.وفي جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، قال دي ميستورا إن الأمم المتحدة نظمت منذ بداية العام ثلاث جولات مباشرة للتفاوض. وأوضح أن المفاوضات تخللتها ملامح حل سياسي، وهيكلية حكم مقبولة للصحراء، مشيدًا بتقديم المغرب نسخة مفصلة من خطته للحكم الذاتي، وبإعلان الرباط استعدادها للتعاون مع جبهة البوليساريو.واعتبر أن المغرب طرح أرضية لتسوية الملف، والتقى الأطراف بشكل مباشر وتوصلوا إلى بعض النقاط الرئيسية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن الدعم الدولي لمبادرة المغرب يسهل من عمل الأمم المتحدة في الوساطة بين الأطراف.في ذكرى تحرير سيناء... الرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقةأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده سلكت بإرادة صلبة طريق البناء والتنمية دون توقف أو تأجيل، رغم التحديات الجسيمة التي واجهت مصر والمنطقة.وقال السيسي في كلمة له بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء إن مصر استطاعت اجتياز الأزمات والحفاظ على استقرارها وأمنها في محيط مضطرب، مشددًا على أن "بناء دولة قوية هو الضمانة للحفاظ على الوطن وأبنائه".وأشار إلى أن القيادة المصرية تعتمد نهجًا قائمًا على التوازن بين القوة والدبلوماسية، لافتًا إلى أن الدولة تتحرك وفق استراتيجية “هادئة ورشيدة” في التعامل مع الأزمات الإقليمية.

صبري سراج

