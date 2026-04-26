روسيا: الدول الأوروبية تهدف إلى عرقلة أي تقدم لحل الأزمة الأوكرانية...إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
نظام إسرائيلي يتجسس على نصف مليار شخص عبر الإعلانات
08:30 GMT
29 د
من الملعب
"الفيل يترنح" في الدوري الإنجليزي.. ومن يقود هجوم برشلونة في الموسم الجديد.. ألفاريز أم مرموش؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:03 GMT
16 د
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
10:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
عراقجي يبدأ جولة خارجية تشمل إسلام اباد ومسقط وموسكو، "الإطار التنسيقي" يحسم اختيار مرشحه للحكومة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
روسيا: الدول الأوروبية تهدف إلى عرقلة أي تقدم لحل الأزمة الأوكرانية...إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب
روسيا: الدول الأوروبية تهدف إلى عرقلة أي تقدم لحل الأزمة الأوكرانية...إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب
قالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن تحركات فرنسا ودول أوروبية أخرى تهدف إلى عرقلة أي تقدم نحو حل الأزمة الأوكرانية. 26.04.2026, سبوتنيك عربي
عالم سبوتنيك
أخبار روسيا اليوم
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار مصر الآن
أخبار لبنان
روسيا: الدول الأوروبية تهدف إلى عرقلة أي تقدم لحل الأزمة الأوكرانية.. إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب
روسيا: الدول الأوروبية تهدف إلى عرقلة أي تقدم لحل الأزمة الأوكرانية.. إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب
وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن الدول الأوروبية لا تشارك في عملية التفاوض، مبينًا أنها تعرقل الجهود القائمة للتسوية في إطار الاتصالات الثلاثية التي تشمل الولايات المتحدة.
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
قالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن تحركات فرنسا ودول أوروبية أخرى تهدف إلى عرقلة أي تقدم نحو حل الأزمة الأوكرانية.
وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن الدول الأوروبية لا تشارك في عملية التفاوض، مبينًا أنها تعرقل الجهود القائمة للتسوية في إطار الاتصالات الثلاثية التي تشمل الولايات المتحدة.

وقال أستاذ العلوم السياسية، د. عمارة قناة، إن الموقف الأوروبي المتشدد تجاه تسوية الأزمة الأوكرانية يرتبط بحالة انقسام داخل المعسكر الغربي، خاصة مع اختلاف مقاربات الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
وأوضح أن العديد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تنظر إلى أي تسوية سياسية مع روسيا باعتبارها “هزيمة استراتيجية”، بعد سنوات من الدعم العسكري والاقتصادي الكبير الذي قدمته إلى أوكرانيا.
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب... وترامب يلغي رحلة مبعوثيه إلى باكستان
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران عرضت موقفها بشأن إطار عملي يهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، مشيرًا إلى أنها متوقفة على جدية الولايات المتحدة في تبني المسار الدبلوماسي.
وقال عراقجي إن زيارته إلى باكستان كانت "مثمرة للغاية"، مثمنًا مساعيها وجهودها الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار إلى المنطقة.
من جهته، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحلة مبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى باكستان لإجراء محادثات مع إيران.
كما أعلن ترامب أن واشنطن تلقت مقترحًا جديدًا من إيران، معتبرًا أنه أفضل من المقترحات السابقة.

ويرى الكاتب الصحفي التونسي، كمال بن يونس، أن المشهد التفاوضي يشهد زخمًا متزايدًا من المقترحات المعلنة، إلا أن جوهر المفاوضات يجري بعيدًا عن الأضواء.
وذكر أن المقترحات التقنية التي تقدمها طهران أو المطالب التي تطرحها واشنطن تبقى “ثانوية” مقارنة بما أفرزته التطورات الميدانية، لافتًا إلى أن الحرب الأخيرة كشفت معطى جديدًا يتمثل في صمود إيران أمام قوة عسكرية كبرى، ما دفع المسار التفاوضي نحو سيناريوهين رئيسيين: إما حالة “لا حرب ولا سلام”، أو تجنب العودة إلى مواجهة شاملة.
إسرائيل توعز بشن هجمات على "حزب الله"... وتقارير تفيد باحتمالية عقد لقاء بين نتنياهو وعون في واشنطن
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليماته للجيش الإسرائيلي بشن هجمات مكثفة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان، رغم الهدنة التي أعلنت عنها واشنطن في الـ16 من أبريل/نيسان الجاري.
إلى ذلك، كشف إعلام إسرائيلي عن توقعات لعقد قمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون، في واشنطن خلال أسبوعين، شريطة عدم تجدد الحرب، وسماح الوضع الأمني بعقدها.

وذكر رئيس تحرير مجلة كل العرب، علي المرعبي، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان يرتبط بجملة من العوامل، بعضها يتعلق بطبيعة السياسات الإسرائيلية، وأخرى بأجندة داخلية خاصة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأوضح المرعبي أن إسرائيل تسعى إلى استغلال حالة التوتر الإقليمي لفرض وقائع ميدانية جديدة في جنوب لبنان.
وأشار إلى أن نتنياهو لديه دوافع داخلية تدفعه إلى إطالة أمد الصراع.
الأمم المتحدة تؤكد أن فرص تسوية ملف الصحراء تتزايد في ظل دعم خطة الحكم الذاتي
اعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، أن ثمة "زخمًا حقيقيًا" وفرصة لحل ملف الصحراء، بفضل مزيج من الرؤية والتوقيت.

وفي جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، قال دي ميستورا إن الأمم المتحدة نظمت منذ بداية العام ثلاث جولات مباشرة للتفاوض.
وأوضح أن المفاوضات تخللتها ملامح حل سياسي، وهيكلية حكم مقبولة للصحراء، مشيدًا بتقديم المغرب نسخة مفصلة من خطته للحكم الذاتي، وبإعلان الرباط استعدادها للتعاون مع جبهة البوليساريو.

وقال مدير مركز الجنوب للدراسات والأبحاث، د. الشرقي خيطار، إن ملف الصحراء أمام تحول مفصلي بعد تقديم المغرب مبادرة الحكم الذاتي ودعم الأمم المتحدة لها، بعد الانتقال من مرحلة الجمود إلى الحل السياسي.
واعتبر أن المغرب طرح أرضية لتسوية الملف، والتقى الأطراف بشكل مباشر وتوصلوا إلى بعض النقاط الرئيسية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن الدعم الدولي لمبادرة المغرب يسهل من عمل الأمم المتحدة في الوساطة بين الأطراف.
في ذكرى تحرير سيناء... الرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده سلكت بإرادة صلبة طريق البناء والتنمية دون توقف أو تأجيل، رغم التحديات الجسيمة التي واجهت مصر والمنطقة.
وقال السيسي في كلمة له بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء إن مصر استطاعت اجتياز الأزمات والحفاظ على استقرارها وأمنها في محيط مضطرب، مشددًا على أن "بناء دولة قوية هو الضمانة للحفاظ على الوطن وأبنائه".
وقال الخبير العسكري، العميد الدكتور أحمد النحاس، إن ذكرى تحرير سيناء تمثل نموذجًا متكاملًا لصمود الدولة المصرية وقدرتها على استعادة حقوقها باستخدام مزيج من الأدوات العسكرية والدبلوماسية والقانونية، مشددًا على أن الشعب المصري “لا يتنازل عن شبر واحد من أرضه عبر التاريخ”.
وأشار إلى أن القيادة المصرية تعتمد نهجًا قائمًا على التوازن بين القوة والدبلوماسية، لافتًا إلى أن الدولة تتحرك وفق استراتيجية “هادئة ورشيدة” في التعامل مع الأزمات الإقليمية.
