https://sarabic.ae/20260427/البيت-الأبيض-ترامب-يناقش-مع-فريقه-للأمن-القومي-مقترح-إيران-بشأن-إعادة-فتح-مضيق-هرمز-1112926731.html

البيت الأبيض: ترامب يناقش مع فريقه للأمن القومي مقترح إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مع فريقه للأمن القومي، مقترح إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

2026-04-27T18:35+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112687006_0:0:1338:753_1920x0_80_0_0_2c6a1af253de52f72c6d3ab99a60cdcf.jpg

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، بأن "الرئيس ترامب، اطّلع على المقترحات الإيرانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز"، مؤكدة أنه "لا معلومات لدينا بشأن سير عملية نزع الألغام من المضيق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، استمرار العمل على مشروع قرار يتكون من 11 مادة لـ"تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن اللجنة، قولها إن "مشروع القرار يتضمن فرض رسوم على مرور السفن عبر المضيق، على أن يتم سدادها بالعملة المحلية الإيرانية، إلى جانب بنود تقضي بمنع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو الجهات المعادية".وأوضح البوسعيدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "البلدين، بصفتهما دولتين مطلّتين على المضيق، يدركان حجم المسؤولية المشتركة تجاه المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بضمان استقرار حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي".وشدد الوزير العماني على "البعد الإنساني للقضية"، مؤكدًا "الحاجة الملحّة للإفراج عن البحارة المحتجزين منذ فترة طويلة"، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والتوصل إلى "حلول عملية تكفل حرية الملاحة بشكل دائم".وبحسب ما أفادت به وكالة "فارس"، تضمنت هذه الرسائل توضيحًا لما تعتبره طهران "خطوطًا حمراء"، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي وقضية مضيق هرمز.وأشارت الوكالة إلى أن "هذه الخطوة لا تأتي في إطار مفاوضات مباشرة، بل تعدُ مبادرة من إيران لشرح موقفها الإقليمي بشكل أوضح، وإبلاغ الأطراف المعنية بثوابتها الأساسية".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض مع إيران"، مؤكدًا أن بإمكان طهران الاتصال مباشرة إذا رغبت في بدء محادثات لإنهاء التوترات بين البلدين.وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تمتلك أوراق ضغط قوية في مواجهة إيران"، معتبرًا أن الأخيرة "تعاني من تحديات داخلية وانقسامات في نظامها السياسي، وهو ما قد يؤثر على مسار المفاوضات"، على حد قوله.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

