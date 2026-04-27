‏المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي: أي استهداف لدول الجوار سيعتبر "عملا إرهابيا"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
‏المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي: أي استهداف لدول الجوار سيعتبر "عملا إرهابيا"
أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الوضع الأمني داخل البلاد. 27.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن "العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل في شؤونه الداخلية"، مؤكدًا على أهمية "منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار". ووصف البيان أي استهداف ينطلق من داخل العراق بأنه "عمل إرهابي"، مشددًا على ضرورة التزام الدول المجاورة بـ"عدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق، في إطار احترام السيادة المتبادلة بين الدول".وأوصى المجلس باتخاذ "إجراءات لمنع أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية داخل العراق، والتصدي لأي جهة خارجة عن إطار الدولة، مع التأكيد على منع أي عمل عسكري داخل الأراضي العراقية ضد أي جهة كانت".واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، الشهر الماضي، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته "إدانة واستنكار المنامة الشديدين لاستمرار الاعتداءات الآثمة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية باتجاه البحرين".كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، أعربت فيها عن إدانة واستنكار الإمارات لاعتداءات إرهابية انطلقت من العراق واستهدفت منشآت حيوية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
16:43 GMT 27.04.2026
© Photo / Media Office of the Iraqi Prime Ministerاجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني
اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2026
أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الوضع الأمني داخل البلاد.
وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن "العراق هو الجهة الوحيدة المعنية بأمنه، ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل في شؤونه الداخلية"، مؤكدًا على أهمية "منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار".
ووصف البيان أي استهداف ينطلق من داخل العراق بأنه "عمل إرهابي"، مشددًا على ضرورة التزام الدول المجاورة بـ"عدم استخدام أراضيها للاعتداء على العراق، في إطار احترام السيادة المتبادلة بين الدول".
وأوصى المجلس باتخاذ "إجراءات لمنع أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية داخل العراق، والتصدي لأي جهة خارجة عن إطار الدولة، مع التأكيد على منع أي عمل عسكري داخل الأراضي العراقية ضد أي جهة كانت".

وختم المجلس الوزاري للأمن القومي العراقي، بالتأكيد على حق العراق في الدفاع عن نفسه، والعمل على منع استهداف أراضيه أو استخدامها في أي أنشطة تهدد أمنه أو أمن المنطقة.

واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، الشهر الماضي، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته "إدانة واستنكار المنامة الشديدين لاستمرار الاعتداءات الآثمة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية باتجاه البحرين".
كما استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، أعربت فيها عن إدانة واستنكار الإمارات لاعتداءات إرهابية انطلقت من العراق واستهدفت منشآت حيوية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفتاه بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
