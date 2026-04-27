وزير الحكم المحلي الفلسطيني: الانتخابات رسالة صمود ونعول على الدور الروسي في تحقيق التوازن الدولي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: الانتخابات رسالة صمود ونعول على الدور الروسي في تحقيق التوازن الدولي
سبوتنيك عربي
تحدّث وزير الحكم المحلي الفلسطيني، الدكتور سامي حجاوي، عن الواقع الفلسطيني، مشيرا إلى أن "للحرب الإيرانية- الأمريكية تأثير كبير على المنطقة بأسرها، وأدت إلى... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار فلسطين اليوم
روسيا
حل الدولتين
تقارير سبوتنيك
حصري
وأشار حجاوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى التحذير الروسي، من تراجع فرص حل الدولتين، وفق إعلان نيويورك، في ظل تجاهل القرارات الدولية، معتبرًا أن "هذا التجاهل يقابله تنامي الاستياء الدولي من السياسات الإسرائيلية".
https://sarabic.ae/20260424/لافروف-تجاهل-قرارات-الأمم-المتحدة-بشأن-فلسطين-سيحول-القضية-إلى-قنبلة-موقوتة-1112858889.html
https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-محور-محادثات-بوتين-وعباس-سيكون-العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-وفلسطين-1109502539.html
https://sarabic.ae/20260414/مشروع-قانون-فرنسي-يجرم-التضامن-مع-فلسطين-ما-أسبابه-ولماذا-تسعى-باريس-لإقراره-1112564211.html
https://sarabic.ae/20260218/مندوب-فلسطين-بالأمم-المتحدة-يحذر-إسرائيل-أمام-خيار-الضم-أو-السلام-1110510726.html
حصري
تحدّث وزير الحكم المحلي الفلسطيني، الدكتور سامي حجاوي، عن الواقع الفلسطيني، مشيرا إلى أن "للحرب الإيرانية- الأمريكية تأثير كبير على المنطقة بأسرها، وأدت إلى تأخر تطبيق اتفاق الأمم المتحدة واتفاق نيويورك ومساعي مجلس السلام العالمي لإعادة إنعاش قطاع غزة وصولا إلى مرحلة إعادة الإعمار".
وأشار حجاوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى التحذير الروسي، من تراجع فرص حل الدولتين، وفق إعلان نيويورك، في ظل تجاهل القرارات الدولية، معتبرًا أن "هذا التجاهل يقابله تنامي الاستياء الدولي من السياسات الإسرائيلية".
وأكد أن "العلاقة مع روسيا تاريخية، وأن مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية محل تقدير"، وأعرب عن أمله في "استمرار روسيا والدول الصديقة في ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف هذه السياسات".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
لافروف: تجاهل قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين سيحول القضية إلى "قنبلة موقوتة"
24 أبريل, 20:35 GMT
وشدد حجاوي على أن "الدور الروسي حاضر ومقدّر، إلا أن التأثير الأمريكي لا يزال طاغيا على الساحة الدولية"، معربًا عن "تطلع الفلسطينيين إلى دور روسي أكبر يسهم في تحقيق التوازن الدولي المطلوب".
وأوضح أن "إجراء الانتخابات البلدية في هذا التوقيت، يوجه رسائل سياسية إلى الأصدقاء والأعداء على حد سواء، مفادها أن الشعب الفلسطيني ثابت وصامد ومتمسك بحقه في الممارسة الديمقراطية وانتخاب قياداته وهيئاته المحلية".
وأكد أن "هذه الانتخابات تشدد على وحدة الأرض الفلسطينية، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن، من خلال تنظيم الانتخابات في منطقة دير البلح، التي تعد من المناطق الأقل تضررا"، لافتا إلى "أهمية الانتخابات المحلية كخطوة ضمن مسار إصلاحي واسع أطلقته الحكومة الفلسطينية، يشمل تطوير قطاع الحكم المحلي، وتعزيز اللامركزية، وتحديث القوانين والأنظمة بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الكرملين: محور محادثات بوتين وعباس سيكون العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين
22 يناير, 08:54 GMT
ولفت وزير الحكم المحلي الفلسطيني إلى أن "شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم يترك أثرا سلبيا على مجريات الانتخابات"، موضحا أن "قانون الانتخابات المعدل ينص على الالتزام بالشرعية الدولية أيضا".
وحول ارتفاع نسبة التزكية، أوضح أنها تعود إلى "التوافق في عدد من المناطق، لا سيما في نابلس ورام الله، مع الإبقاء على باب الترشح مفتوحا"، مشيرا إلى أن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني أسهمت في تراجع الإقبال على العمل العام"، مؤكدا في المقابل أن "النتائج أفرزت كوادر تمتلك خبرات قادرة على إدارة الشأن المحلي".
وأشار إلى أن "تقسيم الضفة الغربية، بموجب اتفاقيات "أوسلو"، إلى ثلاث مناطق، ولا سيما المنطقة الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال، يتيح للمستوطنين وقوات الاحتلال مصادرة الأراضي وعرقلة حياة الفلسطينيين، موضحا أن "وزارة الحكم المحلي تسعى من خلال منح التراخيص للأبنية والمشاريع الزراعية، إلى الحد من عمليات الهدم ومنع التوسع الاستيطاني، وتعزيز صمود السكان وتمكين الهيئات المحلية عبر الفريق الوطني العامل في هذه المناطق".
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2026
مشروع قانون فرنسي يجرم التضامن مع فلسطين.. ما أسبابه ولماذا تسعى باريس لإقراره؟
14 أبريل, 18:55 GMT
ولفت حجاوي، إلى "تصاعد حدة الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق الريفية المصنفة (ج)"، معتبرا أن "الحكومة الإسرائيلية تنفذ سياسات تهدف إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وتجبر السكان من خلال ممارسات غير مباشرة للضم، على ترك منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم وثرواتهم الحيوانية"، مؤكدا أن "الصمود والتمسك بالأرض كفيلان بإفشال هذه المخططات".
وحول خطة الوزارة لتعزيز الإيرادات المالية للإدارات المحلية وتحقيق الاستدامة، لفت حجاوي إلى "الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها هذه الإدارات، نتيجة تدني الجباية وارتفاع معدلات البطالة وعدم انتظام دفع الرواتب، ما أدى إلى تراجع إيراداتها وارتفاع العجز في موازناتها".
وأكد أن "الوزارة تعمل على تأمين دفعات مالية عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بدعم من المانحين، لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ مشاريع تشغيلية، في ظل استمرار حجز أموال الشعب الفلسطيني وتعذر تقديم الحكومة الدعم اللازم طوال عام كامل".
Palestinian Ambassador to the United Nations Riyad Mansour - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يحذر: إسرائيل أمام خيار الضم أو السلام
18 فبراير, 22:59 GMT
وفي ما يتعلق بالتحديات البيئية، أوضح حجاوي أن "الحكومة ووزارة الحكم المحلي تعملان، بدعم من الجهات المانحة، على تطوير مكبات النفايات الصلبة"، لافتا إلى أن "الحصول على تصنيف في المجلس الأعلى للمناخ الأخضر سيسمح بالحصول على منح إضافية، إلى جانب تنفيذ مشاريع بالشراكة مع البنك الدولي في هذا المجال".
وختم حجاوي حديثه بالقول: "الحكومة الفلسطينية، رغم محدودية الإمكانات، تواصل تخصيص الأموال لإيواء النازحين ودعم المخيمات، بالتعاون مع منظمات دولية مثل "أونروا" و"يونيسف"، وبالتنسيق مع لجنة وزارية خاصة تقودها وزارة الحكم المحلي لمواجهة تداعيات الاعتداءات".
