وزير الحكم المحلي الفلسطيني: الانتخابات رسالة صمود ونعول على الدور الروسي في تحقيق التوازن الدولي

وزير الحكم المحلي الفلسطيني: الانتخابات رسالة صمود ونعول على الدور الروسي في تحقيق التوازن الدولي

سبوتنيك عربي

تحدّث وزير الحكم المحلي الفلسطيني، الدكتور سامي حجاوي، عن الواقع الفلسطيني، مشيرا إلى أن "للحرب الإيرانية- الأمريكية تأثير كبير على المنطقة بأسرها، وأدت إلى... 27.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-27T11:20+0000

2026-04-27T11:20+0000

2026-04-27T11:20+0000

أخبار فلسطين اليوم

روسيا

حل الدولتين

تقارير سبوتنيك

حصري

وأشار حجاوي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى التحذير الروسي، من تراجع فرص حل الدولتين، وفق إعلان نيويورك، في ظل تجاهل القرارات الدولية، معتبرًا أن "هذا التجاهل يقابله تنامي الاستياء الدولي من السياسات الإسرائيلية". وشدد حجاوي على أن "الدور الروسي حاضر ومقدّر، إلا أن التأثير الأمريكي لا يزال طاغيا على الساحة الدولية"، معربًا عن "تطلع الفلسطينيين إلى دور روسي أكبر يسهم في تحقيق التوازن الدولي المطلوب". وأكد أن "هذه الانتخابات تشدد على وحدة الأرض الفلسطينية، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الوطن، من خلال تنظيم الانتخابات في منطقة دير البلح، التي تعد من المناطق الأقل تضررا"، لافتا إلى "أهمية الانتخابات المحلية كخطوة ضمن مسار إصلاحي واسع أطلقته الحكومة الفلسطينية، يشمل تطوير قطاع الحكم المحلي، وتعزيز اللامركزية، وتحديث القوانين والأنظمة بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين". ولفت وزير الحكم المحلي الفلسطيني إلى أن "شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم يترك أثرا سلبيا على مجريات الانتخابات"، موضحا أن "قانون الانتخابات المعدل ينص على الالتزام بالشرعية الدولية أيضا". وأشار إلى أن "تقسيم الضفة الغربية، بموجب اتفاقيات "أوسلو"، إلى ثلاث مناطق، ولا سيما المنطقة الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال، يتيح للمستوطنين وقوات الاحتلال مصادرة الأراضي وعرقلة حياة الفلسطينيين، موضحا أن "وزارة الحكم المحلي تسعى من خلال منح التراخيص للأبنية والمشاريع الزراعية، إلى الحد من عمليات الهدم ومنع التوسع الاستيطاني، وتعزيز صمود السكان وتمكين الهيئات المحلية عبر الفريق الوطني العامل في هذه المناطق". ولفت حجاوي، إلى "تصاعد حدة الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، لا سيما في المناطق الريفية المصنفة (ج)"، معتبرا أن "الحكومة الإسرائيلية تنفذ سياسات تهدف إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية، وتجبر السكان من خلال ممارسات غير مباشرة للضم، على ترك منازلهم ومصادرة ممتلكاتهم وثرواتهم الحيوانية"، مؤكدا أن "الصمود والتمسك بالأرض كفيلان بإفشال هذه المخططات".وأكد أن "الوزارة تعمل على تأمين دفعات مالية عبر صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، بدعم من المانحين، لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ مشاريع تشغيلية، في ظل استمرار حجز أموال الشعب الفلسطيني وتعذر تقديم الحكومة الدعم اللازم طوال عام كامل".وختم حجاوي حديثه بالقول: "الحكومة الفلسطينية، رغم محدودية الإمكانات، تواصل تخصيص الأموال لإيواء النازحين ودعم المخيمات، بالتعاون مع منظمات دولية مثل "أونروا" و"يونيسف"، وبالتنسيق مع لجنة وزارية خاصة تقودها وزارة الحكم المحلي لمواجهة تداعيات الاعتداءات".

https://sarabic.ae/20260424/لافروف-تجاهل-قرارات-الأمم-المتحدة-بشأن-فلسطين-سيحول-القضية-إلى-قنبلة-موقوتة-1112858889.html

https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-محور-محادثات-بوتين-وعباس-سيكون-العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-وفلسطين-1109502539.html

https://sarabic.ae/20260414/مشروع-قانون-فرنسي-يجرم-التضامن-مع-فلسطين-ما-أسبابه-ولماذا-تسعى-باريس-لإقراره-1112564211.html

https://sarabic.ae/20260218/مندوب-فلسطين-بالأمم-المتحدة-يحذر-إسرائيل-أمام-خيار-الضم-أو-السلام-1110510726.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, روسيا, حل الدولتين, تقارير سبوتنيك, حصري