الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفقين تابعين لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفقين أرضيين قال إنهما تابعين لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة القنطرة جنوبي لبنان، ضمن عملياته العسكرية في المنطقة.

وأوضح، في بيان عبر منصة "إكس"، أن قواته عثرت على شبكة أنفاق تحت الأرض، تضم نفقين يبلغ إجمالي طولهما نحو كيلومترين، وتقع على بُعد يقارب 10 كيلومترات من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل، على حد قوله. وأشار إلى أن الجنود عثروا داخل الأنفاق على كميات كبيرة من الأسلحة، إلى جانب مرافق مخصصة للمعيشة، وخزانات مياه، ومعدات تتيح البقاء لفترات طويلة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تحذيرا من أجل إخلاء أكثر من 15 بلدة في جنوب لبنان، وأمر السكان اللبنانيين بالتحرك شمالا.وجاء ذلك في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي "تدمير نحو 1000 هدف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وأضاف الجيش في بيانه أن "القوات الإسرائيلية دمرت نحو 1000 هدف إرهابي استخدمها "حزب الله" لمهاجمة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بما في ذلك مباني مفخخة ومباني تحتوي على أسلحة".وذكر أن "الجنود الإسرائيليين عثروا على مئات قطع الأسلحة، وقاموا بتحييدها، بما في ذلك الرشاشات والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الصاروخية وقذائف الهاون"، إلا أنه لم يحدد الفترة التي تم فيها تدمير هذه الأهداف.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

