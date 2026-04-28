الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفقين تابعين لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفقين تابعين لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفقين أرضيين قال إنهما تابعين لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة القنطرة جنوبي لبنان، ضمن عملياته العسكرية في المنطقة. 28.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح، في بيان عبر منصة "إكس"، أن قواته عثرت على شبكة أنفاق تحت الأرض، تضم نفقين يبلغ إجمالي طولهما نحو كيلومترين، وتقع على بُعد يقارب 10 كيلومترات من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل، على حد قوله. وأشار إلى أن الجنود عثروا داخل الأنفاق على كميات كبيرة من الأسلحة، إلى جانب مرافق مخصصة للمعيشة، وخزانات مياه، ومعدات تتيح البقاء لفترات طويلة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تحذيرا من أجل إخلاء أكثر من 15 بلدة في جنوب لبنان، وأمر السكان اللبنانيين بالتحرك شمالا.وجاء ذلك في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي "تدمير نحو 1000 هدف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وأضاف الجيش في بيانه أن "القوات الإسرائيلية دمرت نحو 1000 هدف إرهابي استخدمها "حزب الله" لمهاجمة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بما في ذلك مباني مفخخة ومباني تحتوي على أسلحة".وذكر أن "الجنود الإسرائيليين عثروا على مئات قطع الأسلحة، وقاموا بتحييدها، بما في ذلك الرشاشات والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الصاروخية وقذائف الهاون"، إلا أنه لم يحدد الفترة التي تم فيها تدمير هذه الأهداف.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
© REUTERS Gil Eliyahuالدخان يتصاعد من قرية في جنوب لبنان أثناء وجود الجيش الإسرائيلي فيها، كما يُرى من الجانب الإسرائيلي من الحدود، 23 نيسان/ أبريل 2026
أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفقين أرضيين قال إنهما تابعين لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة القنطرة جنوبي لبنان، ضمن عملياته العسكرية في المنطقة.
وأوضح، في بيان عبر منصة "إكس"، أن قواته عثرت على شبكة أنفاق تحت الأرض، تضم نفقين يبلغ إجمالي طولهما نحو كيلومترين، وتقع على بُعد يقارب 10 كيلومترات من التجمعات السكنية في شمال إسرائيل، على حد قوله.
وأشار إلى أن الجنود عثروا داخل الأنفاق على كميات كبيرة من الأسلحة، إلى جانب مرافق مخصصة للمعيشة، وخزانات مياه، ومعدات تتيح البقاء لفترات طويلة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تحذيرا من أجل إخلاء أكثر من 15 بلدة في جنوب لبنان، وأمر السكان اللبنانيين بالتحرك شمالا.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة على "إكس"، اليوم الثلاثاء، اتهم من خلالها "حزب الله" بـ"خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ما اضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة"، على حد قوله.
وجاء ذلك في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي "تدمير نحو 1000 هدف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
وأضاف الجيش في بيانه أن "القوات الإسرائيلية دمرت نحو 1000 هدف إرهابي استخدمها "حزب الله" لمهاجمة الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، بما في ذلك مباني مفخخة ومباني تحتوي على أسلحة".
وذكر أن "الجنود الإسرائيليين عثروا على مئات قطع الأسلحة، وقاموا بتحييدها، بما في ذلك الرشاشات والقنابل اليدوية والألغام والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الصاروخية وقذائف الهاون"، إلا أنه لم يحدد الفترة التي تم فيها تدمير هذه الأهداف.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.
