https://sarabic.ae/20260502/ترامب-يعلن-انتهاء-الأعمال-العدائية-ضد-إيران-ويدعو-رئيس-الوزراء-العراقي-المكلف-لزيارة-واشنطن--1113063030.html
ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران.. ويدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاء الأعمال العدائية ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026. 02.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-02T12:43+0000
راديو
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار العراق اليوم
قطاع غزة
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113062678_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_00fcd258f5a33873f54a5a02944d0b54.png
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
قطاع غزة
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113062678_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_3e7aaef21e3e8d7836b681e5af8a2417.png
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
عالم سبوتنيك, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, قطاع غزة, حركة حماس, аудио
12:43 GMT 02.05.2026 (تم التحديث: 12:46 GMT 02.05.2026)
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاء الأعمال العدائية ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026.
يأتي ذلك على الرغم من أن البنتاغون
(وزارة الحرب الأمريكية) يواصل تحديث وضعه العسكري في المنطقة، نظرًا لـ"استمرار التهديد"، على حد قول الرئيس الأمريكي.
وأضاف أنه "على الرغم من نجاح الحملة العسكرية، ما تزال إيران تُشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة".
في هذا السياق، قال الخبير في العلاقات الدولية د. ماك شرقاوي، إن "إعلان ترامب انتهاء الأعمال العدائية ضد إيران بعد 60 يومًا، يشكّل مفارقة، إذ يسمح في الوقت نفسه للبنتاغون بتحديث تموضع القوات واستمرار الحصار البحري لمواجهة طهران".
واعتبر أن "إعلان ترامب
يهدف إلى تجاوز قيود الكونغرس مع الحفاظ على الضغط، وقد يفتح الباب لعمليات إسرائيلية جديدة".
الرئيس الأمريكي يؤكد دعمه لرئيس الوزراء العراقي المكلف ويدعوه إلى زيارة واشنطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، وعبّر عن دعمه القوي له.
وأضاف، قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى فلوريدا، إن "واشنطن تقف إلى جانب رئيس الوزراء العراقي المكلف، وتدعمه بقوة".
في المقابل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن الزيدي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ترامب، قدّم خلاله الأخير التهنئة بمناسبة تكليفه رسميًا لتشكيل الحكومة الجديدة.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي د. مجاشع التميمي، إن "واشنطن تمارس ضغوطًا واضحة على القوى السياسية، خاصة داخل الإطار التنسيقي، لفرض آلية جديدة تتضمن منح رئيس الوزراء المكلف فترة زمنية محددة لتنفيذ شروط محددة، في مقدمتها معالجة ملف الفصائل المسلحة".
وأشار إلى أن هذه الشروط تعد "حساسة وخطيرة"، نظرًا لما تتمتع به الفصائل من نفوذ سياسي وبرلماني، لافتًا إلى أن "أحد أبرز المطالب الأمريكية
يتمثل في استبعاد تلك الفصائل من المشاركة في الحكومة".
وفد "حماس" يبحث في القاهرة الرد على خطة "مجلس السلام" في غزة
أجرى وفد من حركة "حماس" الفلسطينية مباحثات في القاهرة
مع مسؤولين مصريين، بشأن إمكانية التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ورد الحركة على خطة "مجلس السلام".
وذكرت تقارير صحافية، أن "حماس
" أبلغت الوسطاء رفضها بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، دون استكمال إسرائيل تنفيذ المرحلة الأولى منها.
في هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية د. طارق فهمي، إن "التحركات المصرية مع الوسطاء مستمرة فيما قدّم الأمريكيون ورقة بيضاء تحتوي مقترحات من بينها شراء الأسلحة"، مؤكدًا أنه "لا أحد يرغب في التصعيد، لكن عدم الاستقرار الداخلي في إسرائيل ومخاوف نتنياهو من الضغوط الحزبية (بعد تحالف يائير لابيد مع بيني غانتس) قد تدفعه لعمل عسكري يغير قواعد اللعبة".
اقتصاديا... العراق يبدأ تنفيذ مشروع خط نقل نفطي بطاقة 2.5 مليون عبر سوريا والأردن وتركيا. أعلنت وزارة النفط العراقية، المباشرة بتنفيذ مشروع خط أنابيب "بصرة – حديثة" النفطي بطاقة تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.
وأكدت أن المشروع "يعدّ من أبرز المشروعات الاستراتيجية لتوسيع منافذ تصدير النفط"، فيما أشارت إلى أن وتيرة الإنجاز "ستظل مرتبطة بتوافر التخصيصات المالية اللازمة".
عن هذا الموضوع، قال الخبير الدولي بالشؤون السياسية والاقتصادية د. حيدر عبد الله عصفور، إن "تنويع خطوط نقل النفط العراقي فرصة اقتصادية مهمة، تعود بالفائدة على العراق ودول المنطقة مثل مصر وسوريا والأردن، من خلال زيادة العوائد، تشغيل المصافي، وإقامة مشاريع بتروكيماوية ومصافي".
وأضاف أن "العراق يأمل في انفتاح اقتصادي أوسع مع رئيس الوزراء الجديد، خاصة مع مصر لتبادل الخبرات وتحقيق نهضة إقليمية".
الأهلي يحقق فوزًا ساحقًا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة ويشعل الدوري المصري
حقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0 في القمة الـ132 بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وسجل أهداف الأهلي المغربي أشرف بن شرقي، في الدقائق 18 و74، وحسين الشحات، في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.
في هذا الإطار، قال نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق ربيع ياسين، إن الأهلي قدم "أفضل مبارياته هذا الموسم"، مشيرًا إلى أن الفريق دخل اللقاء بتركيز عالٍ، والتزام تكتيكي واضح، مع تنظيم دفاعي وهجومي مميز، واستغلال ناجح للأخطاء الدفاعية المتكررة من جانب الزمالك.
وأوضح أن أهداف الأهلي الثلاثة جاءت نتيجة مباشرة لحالة التفكك التي ظهر عليها دفاع الزمالك
.