https://sarabic.ae/20260502/ترامب-يعلن-انتهاء-الأعمال-العدائية-ضد-إيران-ويدعو-رئيس-الوزراء-العراقي-المكلف-لزيارة-واشنطن--1113063030.html

ترامب يعلن انتهاء "الأعمال العدائية" ضد إيران.. ويدعو رئيس الوزراء العراقي المكلف لزيارة واشنطن

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتهاء الأعمال العدائية ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط 2026. 02.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-02T12:46+0000

راديو

عالم سبوتنيك

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

أخبار العراق اليوم

قطاع غزة

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/02/1113062678_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_00fcd258f5a33873f54a5a02944d0b54.png

يأتي ذلك على الرغم من أن البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) يواصل تحديث وضعه العسكري في المنطقة، نظرًا لـ"استمرار التهديد"، على حد قول الرئيس الأمريكي.وأضاف أنه "على الرغم من نجاح الحملة العسكرية، ما تزال إيران تُشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة".واعتبر أن "إعلان ترامب يهدف إلى تجاوز قيود الكونغرس مع الحفاظ على الضغط، وقد يفتح الباب لعمليات إسرائيلية جديدة".الرئيس الأمريكي يؤكد دعمه لرئيس الوزراء العراقي المكلف ويدعوه إلى زيارة واشنطنقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي، وعبّر عن دعمه القوي له.وأضاف، قبل مغادرته البيت الأبيض متوجهًا إلى فلوريدا، إن "واشنطن تقف إلى جانب رئيس الوزراء العراقي المكلف، وتدعمه بقوة".في المقابل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن الزيدي تلقى اتصالًا هاتفيًا من ترامب، قدّم خلاله الأخير التهنئة بمناسبة تكليفه رسميًا لتشكيل الحكومة الجديدة.وأشار إلى أن هذه الشروط تعد "حساسة وخطيرة"، نظرًا لما تتمتع به الفصائل من نفوذ سياسي وبرلماني، لافتًا إلى أن "أحد أبرز المطالب الأمريكية يتمثل في استبعاد تلك الفصائل من المشاركة في الحكومة".وفد "حماس" يبحث في القاهرة الرد على خطة "مجلس السلام" في غزةأجرى وفد من حركة "حماس" الفلسطينية مباحثات في القاهرة مع مسؤولين مصريين، بشأن إمكانية التقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ورد الحركة على خطة "مجلس السلام".وذكرت تقارير صحافية، أن "حماس" أبلغت الوسطاء رفضها بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، دون استكمال إسرائيل تنفيذ المرحلة الأولى منها.اقتصاديا... العراق يبدأ تنفيذ مشروع خط نقل نفطي بطاقة 2.5 مليون عبر سوريا والأردن وتركيا. أعلنت وزارة النفط العراقية، المباشرة بتنفيذ مشروع خط أنابيب "بصرة – حديثة" النفطي بطاقة تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.وأكدت أن المشروع "يعدّ من أبرز المشروعات الاستراتيجية لتوسيع منافذ تصدير النفط"، فيما أشارت إلى أن وتيرة الإنجاز "ستظل مرتبطة بتوافر التخصيصات المالية اللازمة".وأضاف أن "العراق يأمل في انفتاح اقتصادي أوسع مع رئيس الوزراء الجديد، خاصة مع مصر لتبادل الخبرات وتحقيق نهضة إقليمية".الأهلي يحقق فوزًا ساحقًا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة ويشعل الدوري المصريحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0 في القمة الـ132 بمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وسجل أهداف الأهلي المغربي أشرف بن شرقي، في الدقائق 18 و74، وحسين الشحات، في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.وأوضح أن أهداف الأهلي الثلاثة جاءت نتيجة مباشرة لحالة التفكك التي ظهر عليها دفاع الزمالك.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

صبري سراج

الأخبار

ar_EG

