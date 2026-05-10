الجنائية الدولية.. كيف تقود المحكمة ملفات فساد بدلًا من تحقيق العدالة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
روسيا توافق على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تكتسب طابعا حضاريا بين ورثة النصر وورثة النازية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:03 GMT
14 د
مساحة حرة
دور الذكاء الاصطناعي في إرباك المشهد الإعلامي خلال الحروب
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:48 GMT
7 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
10:03 GMT
45 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:48 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:32 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
طوفان الأقصى تفجر معركة في إسرائيل بين نتنياهو والمحكمة العليا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
16:33 GMT
15 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260510/الجنائية-الدولية-كيف-تقود-المحكمة-ملفات-فساد-بدلًا-من-تحقيق-العدالة؟-1113294651.html
الجنائية الدولية.. كيف تقود المحكمة ملفات فساد بدلًا من تحقيق العدالة؟
الجنائية الدولية.. كيف تقود المحكمة ملفات فساد بدلًا من تحقيق العدالة؟
سبوتنيك عربي
تواجه المحكمة الجنائية الدولية موجة جديدة من الجدل والانتقادات، بعد تصاعد الاتهامات المتعلقة بممارسات فساد وابتزاز سياسي ارتبطت باسم المدعي العام السابق لمحكمة... 10.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-10T08:57+0000
2026-05-10T09:01+0000
المحكمة الجنائية الدولية
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101598/64/1015986459_0:40:1839:1074_1920x0_80_0_0_c3d075acf31dc97ccb638da2cde42309.jpg
وبحسب تصريحات أدلى بها النائب في البرلمان الأذربيجاني تورال غانجالييف، فإن تحقيقات صحفية وتقارير إعلامية كشفت عما وصفه بـ"شبكة فساد" ارتبطت بأوكامبو خلال فترة توليه منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقال غانجالييف إن التحقيقات أظهرت أن أوكامبو استخدم ملفات فساد واتهامات جنائية بحق شخصيات سياسية في أفريقيا كأداة للضغط والابتزاز المالي، موضحًا أن العديد من القضايا التي فُتحت خلال تلك الفترة لم تصل إلى أحكام نهائية أو قرارات قضائية حاسمة، رغم الضجة السياسية والإعلامية التي أُثيرت حولها.وتعيد هذه الاتهامات إلى الواجهة الانتقادات القديمة التي طالت المحكمة الجنائية الدولية بشأن تركيزها المكثف على القارة الأفريقية، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية وحقوقية المحكمة بازدواجية المعايير والتأثر بالاعتبارات السياسية الدولية. وخلال السنوات الماضية، واجهت المحكمة بالفعل انتقادات حادة من حكومات أفريقية اعتبرت أن المحكمة تحولت إلى أداة ضغط سياسي أكثر منها مؤسسة قضائية مستقلة، خاصة مع كثرة القضايا المتعلقة بزعماء ومسؤولين أفارقة مقارنة بملفات دولية أخرى أكثر تعقيدًا. وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية أوروبية وآسيوية خلال الأشهر الأخيرة إلى وجود شبهات فساد وعلاقات ضغط سياسي داخل دوائر مرتبطة بالمحكمة ومؤسسات أوروبية، مع اتهامات باستخدام ملفات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية. ويأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية النظر في ملفات وقضايا دولية حساسة، بينها قضايا تتعلق بالفلبين وأوكرانيا وأفريقيا، ما يزيد من أهمية النقاش حول شفافية عمل المحكمة وآليات الرقابة داخلها. وبينما لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية تعليقًا رسميًا مفصلًا بشأن الاتهامات الجديدة المرتبطة بأوكامبو، فإن القضية فتحت مجددًا باب التساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية، وقدرة المؤسسات القضائية العابرة للحدود على الحفاظ على حيادها بعيدًا عن النفوذ السياسي والمالي. مقررة أممية تحذر من "أسرلنة أوروبا"... صمت الجنائية الدولية على الجرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلها
https://sarabic.ae/20260413/أزمة-لا-تنتهي-الجنائية-الدولية-تغرق-في-فضائح-مدعيها-العام-1112517297.html
https://sarabic.ae/20260505/خبير-الجنائية-الدولية-عاجزة-عن-القيام-بواجباتها--1113133014.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101598/64/1015986459_84:0:1839:1316_1920x0_80_0_0_920bf4f329bc3b9e195d68301d72d620.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المحكمة الجنائية الدولية, منظمة الأمم المتحدة
المحكمة الجنائية الدولية, منظمة الأمم المتحدة

الجنائية الدولية.. كيف تقود المحكمة ملفات فساد بدلًا من تحقيق العدالة؟

08:57 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 09:01 GMT 10.05.2026)
© wikipediaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2026
© wikipedia
تابعنا عبر
تواجه المحكمة الجنائية الدولية موجة جديدة من الجدل والانتقادات، بعد تصاعد الاتهامات المتعلقة بممارسات فساد وابتزاز سياسي ارتبطت باسم المدعي العام السابق لمحكمة لويس مورينو أوكامبو، وسط تساؤلات متزايدة حول استقلالية العدالة الدولية وحدود التداخل بين القانون والسياسة داخل المؤسسات الدولية.
وبحسب تصريحات أدلى بها النائب في البرلمان الأذربيجاني تورال غانجالييف، فإن تحقيقات صحفية وتقارير إعلامية كشفت عما وصفه بـ"شبكة فساد" ارتبطت بأوكامبو خلال فترة توليه منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال غانجالييف إن التحقيقات أظهرت أن أوكامبو استخدم ملفات فساد واتهامات جنائية بحق شخصيات سياسية في أفريقيا كأداة للضغط والابتزاز المالي، موضحًا أن العديد من القضايا التي فُتحت خلال تلك الفترة لم تصل إلى أحكام نهائية أو قرارات قضائية حاسمة، رغم الضجة السياسية والإعلامية التي أُثيرت حولها.

وأشار البرلماني الأذربيجاني إلى أن الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا كان من بين الشخصيات التي تعرضت، بحسب الاتهامات، لضغوط مرتبطة بملفات المحكمة، لافتًا إلى أن قضايا مماثلة طالت أيضًا شخصيات سياسية في دول أفريقية أخرى، بينها ساحل العاج.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
أزمة لا تنتهي... الجنائية الدولية تغرق في فضائح مدعيها العام
13 أبريل, 06:55 GMT
وتعيد هذه الاتهامات إلى الواجهة الانتقادات القديمة التي طالت المحكمة الجنائية الدولية بشأن تركيزها المكثف على القارة الأفريقية، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية وحقوقية المحكمة بازدواجية المعايير والتأثر بالاعتبارات السياسية الدولية.
وخلال السنوات الماضية، واجهت المحكمة بالفعل انتقادات حادة من حكومات أفريقية اعتبرت أن المحكمة تحولت إلى أداة ضغط سياسي أكثر منها مؤسسة قضائية مستقلة، خاصة مع كثرة القضايا المتعلقة بزعماء ومسؤولين أفارقة مقارنة بملفات دولية أخرى أكثر تعقيدًا.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية أوروبية وآسيوية خلال الأشهر الأخيرة إلى وجود شبهات فساد وعلاقات ضغط سياسي داخل دوائر مرتبطة بالمحكمة ومؤسسات أوروبية، مع اتهامات باستخدام ملفات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية.

ويرى مراقبون أن خطورة هذه الاتهامات لا تتعلق فقط بممارسات فردية محتملة، بل بما قد تكشفه من أزمة أعمق داخل منظومة العدالة الدولية، خاصة إذا ثبت استخدام أدوات القضاء الدولي في تصفية الحسابات السياسية أو ممارسة الضغوط على دول وشخصيات بعينها.

المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2026
خبير: "الجنائية الدولية" عاجزة عن القيام بواجباتها
5 مايو, 11:18 GMT
ويأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية النظر في ملفات وقضايا دولية حساسة، بينها قضايا تتعلق بالفلبين وأوكرانيا وأفريقيا، ما يزيد من أهمية النقاش حول شفافية عمل المحكمة وآليات الرقابة داخلها.

ويؤكد خبراء قانونيون أن استمرار الجدل حول شبهات الفساد والانتقائية السياسية قد يؤدي إلى تراجع الثقة الدولية بالمحكمة، خاصة لدى الدول التي تنظر إليها باعتبارها مؤسسة تخضع لتوازنات القوى الدولية أكثر من خضوعها لمعايير العدالة المجردة.

وبينما لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية تعليقًا رسميًا مفصلًا بشأن الاتهامات الجديدة المرتبطة بأوكامبو، فإن القضية فتحت مجددًا باب التساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية، وقدرة المؤسسات القضائية العابرة للحدود على الحفاظ على حيادها بعيدًا عن النفوذ السياسي والمالي.
مقررة أممية تحذر من "أسرلنة أوروبا"... صمت الجنائية الدولية على الجرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала