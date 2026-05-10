الجنائية الدولية.. كيف تقود المحكمة ملفات فساد بدلًا من تحقيق العدالة؟
تواجه المحكمة الجنائية الدولية موجة جديدة من الجدل والانتقادات، بعد تصاعد الاتهامات المتعلقة بممارسات فساد وابتزاز سياسي ارتبطت باسم المدعي العام السابق لمحكمة...
2026-05-10T09:01+0000
مقررة أممية تحذر من "أسرلنة أوروبا"... صمت الجنائية الدولية على الجرائم ضد الفلسطينيين دليل فشلها
08:57 GMT 10.05.2026 (تم التحديث: 09:01 GMT 10.05.2026)
تواجه المحكمة الجنائية الدولية موجة جديدة من الجدل والانتقادات، بعد تصاعد الاتهامات المتعلقة بممارسات فساد وابتزاز سياسي ارتبطت باسم المدعي العام السابق لمحكمة لويس مورينو أوكامبو، وسط تساؤلات متزايدة حول استقلالية العدالة الدولية وحدود التداخل بين القانون والسياسة داخل المؤسسات الدولية.
وبحسب تصريحات أدلى بها النائب في البرلمان الأذربيجاني تورال غانجالييف، فإن تحقيقات صحفية وتقارير إعلامية كشفت عما وصفه بـ"شبكة فساد" ارتبطت بأوكامبو خلال فترة توليه منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال غانجالييف إن التحقيقات أظهرت أن أوكامبو استخدم ملفات فساد واتهامات جنائية بحق شخصيات سياسية في أفريقيا كأداة للضغط والابتزاز المالي، موضحًا أن العديد من القضايا التي فُتحت خلال تلك الفترة لم تصل إلى أحكام نهائية أو قرارات قضائية حاسمة، رغم الضجة السياسية والإعلامية التي أُثيرت حولها.
وأشار البرلماني الأذربيجاني إلى أن الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا كان من بين الشخصيات التي تعرضت، بحسب الاتهامات، لضغوط مرتبطة بملفات المحكمة، لافتًا إلى أن قضايا مماثلة طالت أيضًا شخصيات سياسية في دول أفريقية أخرى، بينها ساحل العاج.
وتعيد هذه الاتهامات إلى الواجهة الانتقادات القديمة التي طالت المحكمة الجنائية الدولية بشأن تركيزها المكثف على القارة الأفريقية، في وقت تتهم فيه أطراف سياسية وحقوقية المحكمة بازدواجية المعايير والتأثر بالاعتبارات السياسية الدولية.
وخلال السنوات الماضية، واجهت المحكمة بالفعل انتقادات حادة من حكومات أفريقية اعتبرت أن المحكمة تحولت إلى أداة ضغط سياسي أكثر منها مؤسسة قضائية مستقلة، خاصة مع كثرة القضايا المتعلقة بزعماء ومسؤولين أفارقة مقارنة بملفات دولية أخرى أكثر تعقيدًا.
وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إعلامية أوروبية وآسيوية خلال الأشهر الأخيرة إلى وجود شبهات فساد وعلاقات ضغط سياسي داخل دوائر مرتبطة بالمحكمة ومؤسسات أوروبية، مع اتهامات باستخدام ملفات حقوق الإنسان لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية.
ويرى مراقبون أن خطورة هذه الاتهامات لا تتعلق فقط بممارسات فردية محتملة، بل بما قد تكشفه من أزمة أعمق داخل منظومة العدالة الدولية، خاصة إذا ثبت استخدام أدوات القضاء الدولي في تصفية الحسابات السياسية أو ممارسة الضغوط على دول وشخصيات بعينها.
ويأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية النظر في ملفات وقضايا دولية حساسة، بينها قضايا تتعلق بالفلبين وأوكرانيا وأفريقيا، ما يزيد من أهمية النقاش حول شفافية عمل المحكمة وآليات الرقابة داخلها.
ويؤكد خبراء قانونيون أن استمرار الجدل حول شبهات الفساد والانتقائية السياسية قد يؤدي إلى تراجع الثقة الدولية بالمحكمة، خاصة لدى الدول التي تنظر إليها باعتبارها مؤسسة تخضع لتوازنات القوى الدولية أكثر من خضوعها لمعايير العدالة المجردة.
وبينما لم تصدر المحكمة الجنائية الدولية تعليقًا رسميًا مفصلًا بشأن الاتهامات الجديدة المرتبطة بأوكامبو، فإن القضية فتحت مجددًا باب التساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية، وقدرة المؤسسات القضائية العابرة للحدود على الحفاظ على حيادها بعيدًا عن النفوذ السياسي والمالي.