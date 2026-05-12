مسؤول أمني مغربي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل هامة بشأن تحركات الجماعات الإرهابية في "الساحل والصحراء"

قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب (المخابرات الداخلية)، إن المكتب يقوم بالتنسيق...

2026-05-12T13:30+0000

وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت سباقة إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي بخصوص الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها القارة الأفريقية في أجندة تنظيم "القاعدة"، الذي تفرعت منه كل التنظيمات الحالية المساهمة في حالة الفوضى السائدة في العديد من الدول على امتداد منطقة الساحل.وأكد أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية مازالت في وضعية اليقظة القصوى لاستباق وإجهاض كل المخاطر والارتدادات القادمة من هذه المنطقة، لاسيما في ظل الارتباطات التي لم تعد خافية على أحد بين الجماعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وشبكات الجرام المنظم بصفة عامة.بخصوص ملف العائدين وتدبير ملف هذه الفئة من العالقين في سوريا والعراق، ما هي استراتيجية المكتب في هذا الشأن؟فيما يخص تدبير ملف هذه الفئة من العالقين في سوريا والعراق بعد اندحار ما يسمى بتنظيم "داعش"، فإن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، باعتباره درعا قضائيا تابعا للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) ومؤسسة أمنية لإنفاذ القانون تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ليس من اختصاصه مثلا النظر وإبداء رأيه في الموضوع، ومثل هذا القرار يتم صياغته في إطار السياسة العامة للمملكة، وهناك دوائر مختصة للنظر في هذا الملف، إذ يتم تدبيره كلٌّ فيما يخصه، ونحن ننفذ القانون إذا كانت هناك أي مستجدات.منطقة الساحل أصبحت تشكل هاجسا أمنيا حقيقيا، كيف تساهم المصالح الأمنية في تحييد التهديدات القادمة من تلك المنطقة؟التهديدات الإرهابية المنبثقة من منطقة الساحل، أصبحت تشكل مصدر تهديد حقيقي بالنسبة للمملكة المغربية بالنظر إلى بروزها كعلامة مشتركة بين أغلب المتطرفين الذين تم اعتقالهم منذ سنة 2022، حيث أن معظمهم خطّط للقيام بمشاريع إرهابية بالمغرب قبل الالتحاق بهذه المنطقة. كما أن قياديين بارزين في تنظيم "داعش" بمنطقة الساحل كانوا ينهضون بمهمة التوجيه والتأطير عن بُعد لصالح الخلايا المحلية بالمملكة المغربية، مثلما هو الشأن بالنسبة لخلية "حد السوالم"، والخلية التي تم تفكيكها في فبراير من سنة 2024 في عدد من مدن المملكة، والتي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء حرب تابعين لتنظيم "داعش".هناك جانب آخر يتعلق بخطورة الانفصال أو الجماعات الانفصالية في المنطقة العربية، وكيف ينعكس ذلك على توفير بؤر وحاضنة للإرهاب؟هنا أقول، وقد سبق التطرق لهذا الموضوع، أن الاجتماع الوزاري الذي انعقد بمدينة مراكش سنة 2022 وحضرته 79 دولة، خرجوا بتوصية على أن "الانفصال يغذي الإرهاب، والإرهاب يغذي الانفصال، وكلاهما "عملة واحدة"، وبالنسبة للتهديدات الإرهابية المحدقة بالمغرب، فهي تزداد حدة بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية المقلقة التي تعيشها المنطقة، والارتباطات التي تم رصدها بين عناصر تابعة "لجبهة البوليساريو" والتنظيمات الإرهابية بالساحل، خاصة "ولاية الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى" التي تتشكل قيادتها من بعض المنحدرين من هذه الجبهة، وقد ذكرت لك منهم، عدنان أبو الوليد الصحراوي، الذي تمت تصفيته في عملية "بارخان" من طرف القوات الفرنسية في 2019.ولابد من التذكير على أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت سباقة إلى دق ناقوس الخطر على المستوى الدولي بخصوص الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها القارة الأفريقية في أجندة تنظيم "القاعدة"، الذي تفرعت منه كل التنظيمات الحالية المساهمة في حالة الفوضى السائدة في العديد من الدول على امتداد منطقة الساحل.وهذا ما جعل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية المغربية مازالت، وأؤكد مازالت، في وضعية اليقظة القصوى لاستباق وإجهاض كل المخاطر والارتدادات القادمة من هذه المنطقة، لاسيما في ظل الارتباطات التي لم تعد خافية على أحد بين الجماعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وشبكات الإجرام المنظم بصفة عامة.ولذا علينا دوما أن نبقى يقظين وحريصين على توسيع نطاق التعاون بمختلف أشكاله، وأن نبقى حريصين على تقاسم الخبرات والتجارب والمعلومات دون أي حساب، لمكافحة الإرهاب ومواجهة خطره الذي يأتي على الأخضر واليابس.تعريجا على ظاهرة الإرهاب، تبرز مسألة الاتجار بالبشر والسلاح والمخدرات، كيف هي التجربة المغربية في مكافحة هذه التنظيمات خاصة التي تنتقل من أفريقيا إلى أوروبا؟كانت هناك قضايا قليلة التي رُصد فيها الصلة ما بين الإجرام المنظم والإرهاب، وذلك في الشق المتعلق بالتمويل، فنحن نرصد كل شيء بفضل التتبع الدائم للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من خلال المديريات المركزية، وأي معلومة تتعلق بالتمويل يتم رصدها.المملكة المغربية حاليا، تقوم بالبحث المالي حينما يتم إيقاف شخص أو خلية، ويتم توجيه انتدابات إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ونتلقى الأجوبة، كم مبالغ تم تحويلها والبحث سائر، بما يحول دون أي تهاون.بشأن انتقال عناصر من القاعدة وداعش من دول آسيا (العراق وسوريا) إلى منطقة الساحل، هل ترصدون استمرار هذا الانتقال وما تأثيره على الأمن القومي المغربي؟ما يمكن أن أؤكده لكم هو أن منطقة الساحل والصحراء بأفريقيا أصبحت قاعدة خلفية للتنظيم الإرهابي "الدولة الإسلامية"، وبعد تلقي الضربات، انتقلت "داعش" من حاضنتها التقليدية إلى منطقة الساحل، وكثفت هذه التنظيمات من نشاطاتها الإرهابية لتفعيل أجندة تخريبية توسعية ذات طابع دولي، إلى جانب تنظيمات أخرى كالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وجماعة التوحيد والجهاد، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وبوكو حرام، وولاية الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى( جميعها محظورة في روسيا) والتي كان يقودها عدنان أبو الوليد الصحراوي المنحدر من مدينة العيون المغربية، كما أن عدم الاستقرار السياسي بدول المنطقة، وضعف المراقبة على مستوى المعابر الحدودية، والفقر والهشاشة، كلها عوامل استغلتها هذه التنظيمات لتضع موطئ قدم.لذا الحل هو استراتيجية في إطار "تعاون جنوب-جنوب" (رابح-رابح) تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي استراتيجية تزاوج وتفاعل فيها السياسي مع الاقتصادي مع الأمني والاجتماعي والديني، وهي المفاتيح الثلاثة التي ركز عليها السيد المدير العام: الدين، الأمن، والاقتصاد (أي التنمية).على المستوى الاقتصادي يسعى المغرب لتعميق شراكاته مع الدول الأفريقية ودعم التنمية ...ماذا عن المقاربة الأمنية؟بالفعل، المغرب حريص دوما على تعزيز التعاون مع باقي الدول الأفريقية التي نعتبرها امتدادا لمجاله الحيوي والأمني والاقتصادي.لقد تم إنجاز قضايا وتفكيك خلايا عندها علاقة مباشرة بتنظيم الساحل، وكان هناك قياديون يوجهون الخلايا (مثل خلية 2025)، وثبت أن هناك مغاربة قياديين تم تصفيتهم بمنطقة الساحل.وعليه فإن الإرهاب عدو للجميع، والاستراتيجية التي يتخذها المكتب المركزي هي "لا تهاون مع الإرهاب"، العمل الاستباقي ولا تهاون.هل رصدتم محاولات لتجنيد شباب مغاربة للقتال في أوكرانيا؟الجواب هو أنه طيلة العمل بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية، ومن خلال جميع القضايا التي أنجزت بالمكتب والتي تمت إحالتها على العدالة، لم يسبق بتاتا وإلى يومنا هذا أن تم رصد أي حالة من الحالات التي هي موضوع سؤالكم. ونؤكد ليس هناك أي محاولة، أو رصد لأي خلية، أو تجنيد، أو تنسيق، أو وجود لمغاربة في هذا الباب بأي طريقة كانت، لأن هذا إرهاب لا يمكن السكوت عنه.المغرب عُرف بالاستباقية في مكافحة الإرهاب، كيف تعملون لمواجهة التحديات التي تفرزها التوترات في مناطق أخرى مثل إيران أو أوكرانيا أو الساحل؟ما يجب التأكيد عليه هو أن المملكة المغربية منخرطة بشكل فعال وغير مشروط إلى جانب دول التحالف في مكافحة الإرهاب، وتتعاون بشكل وثيق ودائم مع جميع الدول الغربية والعربية والأفريقية والأوروبية.هذا التعاون يندرج في نقاط أساسية: الاستباقية من ناحية تلقي المعلومات، تقاسم الخبرات، تبادل الزيارات، التكوين، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى رصد أو إيقاف أشخاص. المملكة المغربية أصبحت لها مكانة مرموقة في هذا الباب، فعلى سبيل المثال زودت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الولايات المتحدة بمعلومات حول العسكري "كول بريدج" عام 2021 الذي كان سيقوم بأعمال إرهابية داخل أمريكا، ومع فرنسا بخصوص "عبد الحميد أباعود" عام (2015)، ومعلومات عن امرأة مغربية كانت ستقوم بعمل إرهابي داخل كنيسة بفرنسا في أبريل/نيسان عام 2021.والولايات المتحدة أيضاً زودت المغرب بمعلومات أسهمت في تفكيك خلية إرهابية في مدينة وجدة. وهناك تعاون وثيق مع الجارة إسبانيا، حيث قمنا بعمليات مشتركة أدت لتفكيك حوالي 30 خلية إرهابية، وهي عمليات متزامنة يتم فيها إيقاف شخص بالمغرب وشخص أو اثنين بإسبانيا.بشأن تطور أساليب التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، كيف يواجه المغرب هذه الظاهرة؟الإرهاب الإلكتروني أو السيبراني، لاسيما الذي تستغله "الذئاب المنفردة"، يمثل تحديا كبيرا، الإرهابيون يسيئون استعمال التكنولوجيا في التجنيد وتزويد الخلايا النائمة بطرق صناعة المتفجرات وكتب القتال.المغرب، بصفته متابعا لهذا، فقد طور أجهزته الأمنية وأساليب عملها، وأخضعت عناصرها لتدريب مستمر لمواكبة تطور الإجرام، الموظفون بجميع المؤسسات الأمنية يخضعون لتدريبات ودورات تأطيرية تقنية وتكنولوجية للحد من هذه الظاهرة.أيضا فإن الإرهابيين يستخدمون تقنيات مثل (VPN) لإخفاء عناوين الـ (IP)، لكن المديرية العامة تواكب هذا وأعطت نتائج، حيث بالتنسيق مع النيابة العامة يتم رصد المعلومات وإيقاف الأشخاص وفق القانون وحجز المعدات وإجراء خبرة عليها واستخراج المعطيات.هل رصدتم محاولات محلية لتصنيع مواد متفجرة حديثة أو بديلة؟ثبت من خلال الأبحاث والتحريات أن العديد من عناصر الشبكات الإرهابية الذين تمت إحالتهم من طرف المكتب المركزي كانوا بصدد صناعة متفجرات، وتوفروا على ملفات محملة من الإنترنت تتعلق بذلك. المواد التي تم حجزها هي مواد تقليدية تباع في العموم، مثل: (الأسيتون، الكبريت، حمض الكبريتيك، ماء جافيل، مسامير، أسلاك كهربائية)، مع استخدام "طناجر الضغط" كأوعية للتفجير. العمل الاستباقي هو الذي يصد ذلك ويمنع إزهاق الأرواح.ماذا عن محاولات الاستقطاب أو التجنيد داخل السجون المغربية؟بعد إيقاف الأشخاص وتقديمهم أمام العدالة ومواكبتهم من طرف إدارة السجون، لم نرصد أن هناك داخل السجون محاولات تجنيد. الميزة الأساسية في المؤسسات السجنية المغربية هي الفصل التام بين معتقلي الحق العام والمعتقلين في قضايا الإرهاب، فلا يتم الخلط بينهم، ونلاحظ تقدما في مراجعة الأفكار من طرف المتطرفين من خلال برنامج "مصالحة".بخصوص ملف القاصرين والنساء، كيف يتم التعامل معهم أمنيا وتأهيليا؟القاصر (دون 18 سنة) منحه المشرع المغربي جوانب خاصة، عند ثبوت تورطه يتم إيقافه بحضور ولي أمره وضابط الشرطة المكلف بالأحداث، وتتم الإجراءات وفق القانون، خاصة أن القاصر لا يوضع في الغرف الأمنية العادية بل في الجناح المخصص للقاصرين، ولا يسجل في سجل الحراسة النظرية العادي، ويوم تقديمه لابد من حضور ولي أمره.وهناك جانب تأهيلي لهم أيضا، فمنذ إنشاء المكتب المركزي قدمنا 56 قاصرا في قضايا الإرهاب، و15 امرأة، وفككنا 105 خلايا (96 داعشية و9 في إطار الاستحلال والفيء). كما عالجنا 164 حالة من العائدين (130 من سوريا والعراق، 14 من ليبيا، 12 من الصومال، و8 تمت إعادتهم).هل هناك آلية لمن يريد العودة من المقاتلين العالقين؟المكتب المركزي هو جهة تنفيذ القانون بتنسيق مع النيابة العامة، وأذكر أن الشخص العائد يتم توقيفه في المطار وإحالته علينا، مع ضمان كافة حقوقه (المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية)، بما في ذلك الاتصال بالمحامي وبالعائلة فورا ووجوب إخبار عائلته بمكانه. من لا يملك جواز سفر يتصل بالقنصلية ويحصل على "جواز مرور" (Laissez-passer) ويعود. القانون (86-14) يجرم الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية وتصل العقوبة من 5 إلى 10 سنوات مع غرامات، وتشدد في حالة الإشراف على قاصرين، كما أؤكد أن المغرب دائما منفتح في التنسيق والعمل لفائدة المواطنين والمجتمع الدولي، واليقظة الأمنية هي كل شيء في ذلك.نود الحديث عن العمل الميداني الأمني المغربي، وكيف انعكس هذا المجهود على مستوى التعاون الدولي والاعتراف بمكانة المغرب الأمنية المتميزة؟إن العمل الميداني والجهود المبذولة من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، تحت رئاسة السيد المدير العام عبد اللطيف الحموشي، لم تأتِ من فراغ، لقد كان هناك دائما تنسيق وتعاون دائم ومستمر مع الأجهزة الأمنية الوطنية والدولية، هذه المساهمات العملياتية للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على المستوى الدولي، تُوجت باعتراف وتقدير العديد من الدول والشركاء؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم توشيح ،السيد المدير العام لقطب المديريتين، في غضون شهر يونيو/حزيران 2024 بالرباط، من طرف سفير الجمهورية الفرنسية "كريستوف ليكورتييه"، بمدالية وشهادة "فيلق الشرف".كما أنه، وعقب انتهاء زيارة عمل للمصالح الاستخباراتية الفرنسية بالعاصمة الفرنسية باريس، التي امتدت من 24 إلى 28 أبريل/نيسان 2021، أهدى المدير العام للشرطة الفرنسية السيد "فريدريك فو" للسيد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ميدالية الشرف للشرطة، التي تحمل توقيع وزير الداخلية الفرنسي باسم رئيس الجمهورية، وكذلك تم توشيحه من طرف دول أخرى كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.كل ذلك يعود إلى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسيد المدير العام عبد اللطيف الحموشي، يولي أهمية قصوى ويوصي دوما بالتنسيق والتعاون وتحليل المعطيات وتبادل المعلومات وعدم التهاون في مجال مكافحة الإرهاب، في إطار الاحترام التام لسيادة القانون وحقوق الإنسان.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

