https://sarabic.ae/20260514/مصر-هل-ينهي-قانون-الأحوال-الشخصية-الجديد-ظاهرة-الزواج-1113407673.html
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج
سبوتنيك عربي
عاد ملف الزواج العرفي إلى واجهة النقاش المجتمعي في مصر، بالتزامن مع مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T12:16+0000
2026-05-14T12:16+0000
2026-05-14T12:16+0000
راديو
مساحة حرة
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113407435_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_96f5aa8714092f6141fbf54ea64abcaa.png
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي
سبوتنيك عربي
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي
يأتي ذلك مع تصاعد المطالب بوضع حلول قانونية حاسمة للأزمات الناتجة عن هذا النوع من الزواج، والذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر القضايا تعقيدا داخل محاكم الأسرة.وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القانون يحدد سن الزواج بـ18 عاما، كما يربط الحقوق القانونية بالتوثيق الرسمي، إضافة إلى تنظيم إجراءات الزواج بشكل أوضح وفرض عقوبات على المخالفات المرتبطة بزواج القاصرات أو الزواج غير الموثق".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دوافع اللجوء إلى هذا النوع من الزواج غالبا ما ترتبط بارتفاع تكاليف الزواج الرسمي أو العقبات القانونية والإجرائية التي تدفع الشباب إلى البحث عن البديل الأسهل والأقل تكلفة".
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113407435_64:0:997:700_1920x0_80_0_0_9235c3f13541446d0f90caa8c0c5a7c1.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نوران عطالله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مساحة حرة, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
عاد ملف الزواج العرفي إلى واجهة النقاش المجتمعي في مصر، بالتزامن مع مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
يأتي ذلك مع تصاعد المطالب بوضع حلول قانونية حاسمة للأزمات الناتجة عن هذا النوع من الزواج، والذي تحوّل خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر القضايا تعقيدا داخل محاكم الأسرة.
في هذه السياق، قالت الباحثة الحقوقية والقانونية، انتصار السعيد، إن "مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن بعض النقاط الإيجابية التي قد تسهم في الحد من ظاهرة الزواج العرفي".
وأوضحت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القانون يحدد سن الزواج بـ18 عاما، كما يربط الحقوق القانونية بالتوثيق الرسمي، إضافة إلى تنظيم إجراءات الزواج بشكل أوضح وفرض عقوبات على المخالفات المرتبطة بزواج القاصرات أو الزواج غير الموثق".
في السياق نفسه، قال أستاذ علم الاجتماع، د. طه أبو حسين، إن "ظاهرة الزواج العرفي أو غير الموثق لا يمكن القضاء عليها عبر التشريعات وحدها"، مشددًا على أن "القانون مهما كان صارما سيظل عرضة للخرق إذا غاب الوعي الديني والاجتماعي والتربوي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "دوافع اللجوء إلى هذا النوع من الزواج غالبا ما ترتبط بارتفاع تكاليف الزواج الرسمي أو العقبات القانونية والإجرائية التي تدفع الشباب إلى البحث عن البديل الأسهل والأقل تكلفة".