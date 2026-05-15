طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260515/طيور-وأرانب-رشيد-عنبر-تعيد-البسمة-لأطفال-الحرب-في-غزة-1113413950.html
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
يعيش الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة واقعا صعبا، حيث يواجهون عواقب مأساوية خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما... 15.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-15T12:00+0000
2026-05-15T12:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
أرانب
طيور
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113412008_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_a7f3c2a96ec97e84c5a83b2904f0ba0a.jpg
في مخيم الزوايدة وسط قطاع غزة، بادر رشيد عنبر الذي يعمل في مجال الدعم النفسي المجتمعي إلى التخفيف من الصدمات النفسية التي تعرض لها الأطفال خلال الحرب، عبر جلسات الدعم النفسي الموجهة للأطفال، وذلك باستخدام الطيور والأرانب وغيرها، حيث يتحول الجوع والخوف في تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها الأطفال، إلى فرحة يكسوها الفضول بعيدا عن مشاهد وذكريات الحرب القاسية.وأردف: "نحن نسعى لإسعاد الأطفال، والفئة المستهدفة عندنا هم الأطفال المرضى، والمصابين جراء الحرب، وأهاليهم المصابين أيضا، إنهم يعيشون في وضع سيء جدا، وعاصروا وقتا صعبا للغاية أثناء الحرب".وكان رشيد عنبر، النازح الفلسطيني من مخيم الشاطئ، معروفا في غزة بشغفه الكبير بتربية الحيوانات الأليفة والطيور، حيث امتلك الكثير منها، بما في ذلك أنواع نادرة، لكن الحرب التي اجتاحت القطاع دمرت منزله ومنشأته التي كانت تضم الكثير من الطيور والأرانب وغيرها.ويشير عنبر إلى أن الفكرة لم تولد من رفاهية الاختيار، بل من الحاجة، فالأطفال هنا لا يملكون دائما القدرة على التعبير، لكنهم حين يقتربون من الطيور والأرانب والسلحفاة، يبدأون بالانفتاح تدريجيا، والتعرف عليها دون خوف أو حكم مسبق.ويضيف عنبر: "تهدف المبادرة إلى كسر حاجز الخوف، والتفريغ النفسي للأطفال وفق برنامج معدّ مسبقا، بالإضافة إلى تعزيز العلاج والتعلّم من خلال اللعب مع الطيور والأرانب والسلحفاة وغيرها، حيث يكتسب الأطفال عبر ذلك الكثير من الأنشطة، منها التعلّم النشط، حيث يتعرفون إلى الأسماء والألوان، وفي الوقت نفسه، ننفذ هذه الأنشطة من خلال التأمل، فقد نرسمها أو نقلدها بألعاب مختلفة".ويقول الطفل النازح أحمد أبو سليمان لـ "سبوتنيك": "خلال الحرب، لم نكن نتعلم هذه الأمور، فقد كنا صغارا، أما الآن وقد كبرنا بفضل الله، تعلمنا كيف نلعب مع الحيوانات، وكيف نتواصل معها، وكيف نقبلها، وكيف نلعب مع الطيور والسلحفاة".وتضيف الطفلة نور دهمان: "استفدنا كثيرا من المبادرة وبدأنا بالرسم، ثم جاء قسم الأرانب والعصافير والكلاب، فتعلقنا بهم كثيراً، وذلك من باب الترفيه النفسي".وتشير الاختصاصية النفسية منال عابد إلى أن "أغلبية الأطفال في قطاع غزة يعانون من الخوف والصدمات النفسية التي يعيشونها يوميا، ويشهد قطاع غزة تصاعدا حادا في معدلات الاضطرابات النفسية، خصوصا بين الأطفال والنساء، نتيجة استمرار الحرب وما رافقها من فقدان للأمن والخصوصية".وتضيف عابد لـ"سبوتنيك": "لدينا قرابة 438 ألف طفل في الإحصائية الأخيرة لانتهاك حقوق الأطفال خلال حرب الإبادة على غزة، والواقع الموجود مؤلم، إنه انتهاك لحقوق الأطفال، وأطفال غزة بحاجة إلى دعم كبير، والى تدخلات نفسية كثيرة، حيث يعاني الأطفال من مشكلات كثيرة، منها مشكلات الفقدان، والصدمات التي يتعرض لها الأطفال، ومشكلات الاكتئاب، والتبول اللاإرادي، وكل هذه المشكلات تفاقمت وأدت إلى حدوث كارثة عند الأطفال وعند الآباء والأمهات، لدرجة أنهم لم يعودوا يستطيعون التعامل مع أطفالهم".وتتابع: "مبادرة رشيد عنبر رائعة، فهي تساعد على التفريغ النفسي، وعلى تعليم الأطفال التعامل مع الحيوانات الأليفة، ونحن بحاجة إلى الكثير من هذه المبادرات، لأن الأطفال يحتاجون إلى اللعب، وهذا الحق منتهك في قطاع غزة".ويعاني أطفال غزة من مأساة إنسانية عميقة خلفتها الحرب، فمنهم من قتل أو أصيب أو بتر أطرافه، ولم يسلم الأطفال من تداعيات النزوح وانعدام الأمان وسوء التغذية وانتشار الأمراض وفقدان الأهل، ما أدى إلى صدمات نفسية حادة.وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فقد قتل 165 طفل على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 7 أشهر، ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 72,744 قتيلا، و172,588 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0e/1113412008_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_81091816ce699ca462ff1ef3795e446a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, غزة, أرانب, طيور, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, غزة, أرانب, طيور, تقارير سبوتنيك, حصري

طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة

12:00 GMT 15.05.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
يعيش الأطفال الفلسطينيون في قطاع غزة واقعا صعبا، حيث يواجهون عواقب مأساوية خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة، إلى جانب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، ما أدى إلى تعرض الأطفال لصدمات نفسية بحاجة إلى علاج، حيث ما زالت الحرب تثقل بظلالها القاسية عليهم.
في مخيم الزوايدة وسط قطاع غزة، بادر رشيد عنبر الذي يعمل في مجال الدعم النفسي المجتمعي إلى التخفيف من الصدمات النفسية التي تعرض لها الأطفال خلال الحرب، عبر جلسات الدعم النفسي الموجهة للأطفال، وذلك باستخدام الطيور والأرانب وغيرها، حيث يتحول الجوع والخوف في تفاصيل الحياة اليومية التي يعيشها الأطفال، إلى فرحة يكسوها الفضول بعيدا عن مشاهد وذكريات الحرب القاسية.
ويقول رشيد عنبر لوكالة "سبوتنيك": "قررنا تنفيذ هذه الفكرة للأطفال كأحد أنواع الدعم النفسي والتفريغ الانفعالي من خلال الاحتكاك بالحيوانات، وكانت الفكرة جميلة جدا في البداية، لكن واجهتنا معوقات كثيرة وكبيرة بسبب الحرب، لأن هناك الكثير من الحيوانات التي إما فقدناها أو ماتت، ولم نعد قادرين على توفيرها، بل إننا لم نستطع حتى إحضارها بسبب ارتفاع أثمانها".
وأردف: "نحن نسعى لإسعاد الأطفال، والفئة المستهدفة عندنا هم الأطفال المرضى، والمصابين جراء الحرب، وأهاليهم المصابين أيضا، إنهم يعيشون في وضع سيء جدا، وعاصروا وقتا صعبا للغاية أثناء الحرب".
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكان رشيد عنبر، النازح الفلسطيني من مخيم الشاطئ، معروفا في غزة بشغفه الكبير بتربية الحيوانات الأليفة والطيور، حيث امتلك الكثير منها، بما في ذلك أنواع نادرة، لكن الحرب التي اجتاحت القطاع دمرت منزله ومنشأته التي كانت تضم الكثير من الطيور والأرانب وغيرها.
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ورغم حجم هذه الخسارة الفادحة التي كادت أن توقف حلمه، تمكن عنبر من إعادة جمع عدد من الطيور والأرانب والسلاحف مجددا، وأقام خيمة في مخيم الزوايدة بدير البلح وسط القطاع، وحولها إلى مساحة آمنة يقدم فيها جلسات الدعم النفسي للأطفال.
ويشير عنبر إلى أن الفكرة لم تولد من رفاهية الاختيار، بل من الحاجة، فالأطفال هنا لا يملكون دائما القدرة على التعبير، لكنهم حين يقتربون من الطيور والأرانب والسلحفاة، يبدأون بالانفتاح تدريجيا، والتعرف عليها دون خوف أو حكم مسبق.
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويضيف عنبر: "تهدف المبادرة إلى كسر حاجز الخوف، والتفريغ النفسي للأطفال وفق برنامج معدّ مسبقا، بالإضافة إلى تعزيز العلاج والتعلّم من خلال اللعب مع الطيور والأرانب والسلحفاة وغيرها، حيث يكتسب الأطفال عبر ذلك الكثير من الأنشطة، منها التعلّم النشط، حيث يتعرفون إلى الأسماء والألوان، وفي الوقت نفسه، ننفذ هذه الأنشطة من خلال التأمل، فقد نرسمها أو نقلدها بألعاب مختلفة".
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويجلس الأطفال داخل خيمة الدعم النفسي في حلقة دائرية، وأصوات ضحكاتهم تملأ المكان، وتتحول نظرات الأطفال من القلق والانكماش إلى الفضول والدهشة حين يقتربون من الطيور والأرانب.
ويقول الطفل النازح أحمد أبو سليمان لـ "سبوتنيك": "خلال الحرب، لم نكن نتعلم هذه الأمور، فقد كنا صغارا، أما الآن وقد كبرنا بفضل الله، تعلمنا كيف نلعب مع الحيوانات، وكيف نتواصل معها، وكيف نقبلها، وكيف نلعب مع الطيور والسلحفاة".
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتضيف الطفلة نور دهمان: "استفدنا كثيرا من المبادرة وبدأنا بالرسم، ثم جاء قسم الأرانب والعصافير والكلاب، فتعلقنا بهم كثيراً، وذلك من باب الترفيه النفسي".
وتشير الاختصاصية النفسية منال عابد إلى أن "أغلبية الأطفال في قطاع غزة يعانون من الخوف والصدمات النفسية التي يعيشونها يوميا، ويشهد قطاع غزة تصاعدا حادا في معدلات الاضطرابات النفسية، خصوصا بين الأطفال والنساء، نتيجة استمرار الحرب وما رافقها من فقدان للأمن والخصوصية".
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتضيف عابد لـ"سبوتنيك": "لدينا قرابة 438 ألف طفل في الإحصائية الأخيرة لانتهاك حقوق الأطفال خلال حرب الإبادة على غزة، والواقع الموجود مؤلم، إنه انتهاك لحقوق الأطفال، وأطفال غزة بحاجة إلى دعم كبير، والى تدخلات نفسية كثيرة، حيث يعاني الأطفال من مشكلات كثيرة، منها مشكلات الفقدان، والصدمات التي يتعرض لها الأطفال، ومشكلات الاكتئاب، والتبول اللاإرادي، وكل هذه المشكلات تفاقمت وأدت إلى حدوث كارثة عند الأطفال وعند الآباء والأمهات، لدرجة أنهم لم يعودوا يستطيعون التعامل مع أطفالهم".
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتتابع: "مبادرة رشيد عنبر رائعة، فهي تساعد على التفريغ النفسي، وعلى تعليم الأطفال التعامل مع الحيوانات الأليفة، ونحن بحاجة إلى الكثير من هذه المبادرات، لأن الأطفال يحتاجون إلى اللعب، وهذا الحق منتهك في قطاع غزة".
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويعاني أطفال غزة من مأساة إنسانية عميقة خلفتها الحرب، فمنهم من قتل أو أصيب أو بتر أطرافه، ولم يسلم الأطفال من تداعيات النزوح وانعدام الأمان وسوء التغذية وانتشار الأمراض وفقدان الأهل، ما أدى إلى صدمات نفسية حادة.
© Sputnik . Ajwad Jradatطيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2026
طيور وأرانب رشيد عنبر تعيد البسمة لأطفال الحرب في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وبحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة فقد قتل 165 طفل على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 7 أشهر، ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد القتلى في قطاع غزة إلى 72,744 قتيلا، و172,588 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала