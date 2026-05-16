https://sarabic.ae/20260516/بزشكيان-الوضع-الحالي-في-مضيق-هرمز-جاء-نتيجة-هجمات-المعتدين-غير-الشرعية-1113466469.html

بزشكيان: الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة هجمات المعتدين غير الشرعية

بزشكيان: الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة هجمات المعتدين غير الشرعية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن التطورات الراهنة في مضيق هرمز جاءت نتيجة "الهجمات غير القانونية التي شنّها المعتدون، إلى جانب استخدام... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T09:45+0000

2026-05-16T09:45+0000

2026-05-16T09:45+0000

إيران

أخبار إيران

بابا الفاتيكان

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9366271de31bd4f144f23a81959ec711.jpg

جاءت تصريحات بزشكيان ضمن رسالة وجهها إلى بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، عبّر فيها عن شكره لمواقف الفاتيكان تجاه الهجوم الأمريكي الأخير على إيران، داعيا المجتمع الدولي إلى تبني "نهج واقعي ومنصف" في مواجهة ما وصفه بالمطالب والسياسات الأمريكية "غير القانونية والخطيرة".وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان لها، إن بزشكيان أكد في رسالته للبابا، أن أمريكا وإسرائيل نفذتا "عدوانا غير مشروع" ضد إيران خلال فترة المفاوضات الجارية، معتبرا أن هذه الهجمات استهدفت القانون الدولي والقيم الإنسانية، وليس إيران فقط، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده لم تشكل يوما تهديدا لجيرانها، مؤكدا رغبة طهران في الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول المنطقة، رغم اتهامه القواعد العسكرية الأمريكية في بعض الدول الخليجية بالمشاركة في الهجمات الأخيرة على إيران.وقال في هذا الصدد: "لكن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في أراضي دول المنطقة، والتي استُخدمت - للأسف - في الحرب الأخيرة للعدوان والهجوم على إيران، دفع القوات المسلحة لبلادي، وفي إطار الدفاع المشروع والتصدي للعدوان، إلى استهداف أهداف ومصالح المعتدين في أراضي تلك الدول".وأشار بزشكيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت "مصالح المعتدين" في إطار ما وصفه بـ"الدفاع المشروع"، معتبرا أن الحصار البحري الأمريكي والهجمات العسكرية الأخيرة تسببا في التوترات الحالية بمضيق هرمز.كما شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده ستواصل التزامها بالحلول الدبلوماسية والحوار، رغم ما وصفه بـ"الغدر المتكرر" من جانب الولايات المتحدة، وأكد أن إيران تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، مع استمرارها في دعم الحلول السلمية والقانونية للأزمات.وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260515/ترامب-يقول-إنه-سيقبل-بتعليق-البرنامج-النووي-الإيراني-لمدة-20-عاما-1113450789.html

https://sarabic.ae/20260515/قائد-سنتكوم-يكشف-حقيقة-احتفاظ-إيران-بقدرات-صاروخية-كبيرة-1113440075.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, بابا الفاتيكان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية