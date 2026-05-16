https://sarabic.ae/20260516/بزشكيان-الوضع-الحالي-في-مضيق-هرمز-جاء-نتيجة-هجمات-المعتدين-غير-الشرعية-1113466469.html
بزشكيان: الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة هجمات المعتدين غير الشرعية
بزشكيان: الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة هجمات المعتدين غير الشرعية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن التطورات الراهنة في مضيق هرمز جاءت نتيجة "الهجمات غير القانونية التي شنّها المعتدون، إلى جانب استخدام... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T09:45+0000
2026-05-16T09:45+0000
2026-05-16T09:45+0000
إيران
أخبار إيران
بابا الفاتيكان
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9366271de31bd4f144f23a81959ec711.jpg
جاءت تصريحات بزشكيان ضمن رسالة وجهها إلى بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، عبّر فيها عن شكره لمواقف الفاتيكان تجاه الهجوم الأمريكي الأخير على إيران، داعيا المجتمع الدولي إلى تبني "نهج واقعي ومنصف" في مواجهة ما وصفه بالمطالب والسياسات الأمريكية "غير القانونية والخطيرة".وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان لها، إن بزشكيان أكد في رسالته للبابا، أن أمريكا وإسرائيل نفذتا "عدوانا غير مشروع" ضد إيران خلال فترة المفاوضات الجارية، معتبرا أن هذه الهجمات استهدفت القانون الدولي والقيم الإنسانية، وليس إيران فقط، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده لم تشكل يوما تهديدا لجيرانها، مؤكدا رغبة طهران في الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول المنطقة، رغم اتهامه القواعد العسكرية الأمريكية في بعض الدول الخليجية بالمشاركة في الهجمات الأخيرة على إيران.وقال في هذا الصدد: "لكن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في أراضي دول المنطقة، والتي استُخدمت - للأسف - في الحرب الأخيرة للعدوان والهجوم على إيران، دفع القوات المسلحة لبلادي، وفي إطار الدفاع المشروع والتصدي للعدوان، إلى استهداف أهداف ومصالح المعتدين في أراضي تلك الدول".وأشار بزشكيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت "مصالح المعتدين" في إطار ما وصفه بـ"الدفاع المشروع"، معتبرا أن الحصار البحري الأمريكي والهجمات العسكرية الأخيرة تسببا في التوترات الحالية بمضيق هرمز.كما شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده ستواصل التزامها بالحلول الدبلوماسية والحوار، رغم ما وصفه بـ"الغدر المتكرر" من جانب الولايات المتحدة، وأكد أن إيران تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، مع استمرارها في دعم الحلول السلمية والقانونية للأزمات.وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260515/ترامب-يقول-إنه-سيقبل-بتعليق-البرنامج-النووي-الإيراني-لمدة-20-عاما-1113450789.html
https://sarabic.ae/20260515/قائد-سنتكوم-يكشف-حقيقة-احتفاظ-إيران-بقدرات-صاروخية-كبيرة-1113440075.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_92:0:980:666_1920x0_80_0_0_ce7ab16762ccf3be355661a4c3807727.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, بابا الفاتيكان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, بابا الفاتيكان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بزشكيان: الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة هجمات المعتدين غير الشرعية
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن التطورات الراهنة في مضيق هرمز جاءت نتيجة "الهجمات غير القانونية التي شنّها المعتدون، إلى جانب استخدام الأراضي والمجال الجوي لبعض دول الخليج لشن هجمات ضد إيران"، مشددا على أن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها فور انتهاء حالة التوتر الأمني.
جاءت تصريحات بزشكيان ضمن رسالة وجهها إلى بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، عبّر فيها عن شكره لمواقف الفاتيكان تجاه الهجوم الأمريكي الأخير على إيران، داعيا المجتمع الدولي إلى تبني "نهج واقعي ومنصف" في مواجهة ما وصفه بالمطالب والسياسات الأمريكية "غير القانونية والخطيرة".
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان لها، إن بزشكيان أكد في رسالته للبابا، أن أمريكا وإسرائيل نفذتا "عدوانا غير مشروع" ضد إيران خلال فترة المفاوضات الجارية، معتبرا أن هذه الهجمات استهدفت القانون الدولي والقيم الإنسانية، وليس إيران فقط، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وقال بزشكيان في رسالته: "لقد أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات خطيرة ووقحة قال فيها "إنه يعتزم تدمير الحضارة التاريخية لإيران وإعادتها إلى العصر الحجري"، وهذه التصريحات، كما أشرتم أنتم، تنبع من وهم القوة المطلقة وتقوم على الغطرسة والتنمر والجشع ومحاولة حل النزاعات عبر العنف الجامح، وهو ما يعجز الضمير الإنساني عن استيعابه وتحمله".
وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده لم تشكل يوما تهديدا لجيرانها، مؤكدا رغبة طهران في الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول المنطقة، رغم اتهامه القواعد العسكرية الأمريكية في بعض الدول الخليجية بالمشاركة في الهجمات الأخيرة على إيران.
وقال في هذا الصدد: "لكن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في أراضي دول المنطقة، والتي استُخدمت - للأسف - في الحرب الأخيرة للعدوان والهجوم على إيران، دفع القوات المسلحة لبلادي، وفي إطار الدفاع المشروع والتصدي للعدوان، إلى استهداف أهداف ومصالح المعتدين في أراضي تلك الدول".
وأشار بزشكيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت "مصالح المعتدين" في إطار ما وصفه بـ"الدفاع المشروع"، معتبرا أن الحصار البحري الأمريكي والهجمات العسكرية الأخيرة تسببا في التوترات الحالية بمضيق هرمز.
وتابع: "من البديهي أنه بعد زوال حالة انعدام الأمن الراهنة، ستعود حركة المرور في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وستطبّق إيران، في إطار تعزيز الترتيبات الأمنية للملاحة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، آليات رقابية ومراقبة مهنية وفعالة في إطار القانون الدولي".
كما شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده ستواصل التزامها بالحلول الدبلوماسية والحوار، رغم ما وصفه بـ"الغدر المتكرر" من جانب الولايات المتحدة، وأكد أن إيران تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، مع استمرارها في دعم الحلول السلمية والقانونية للأزمات.
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل
حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.