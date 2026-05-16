بزشكيان: الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة هجمات المعتدين غير الشرعية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
النزوح يتجدّد في لبنان والفئات الأضعف تُترك في مواجهة العاصفة…وهل يفتح المجلس الأعلى للأعمال اللبناني – السوري صفحةً جديدة بين البلدين ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الحرب على إيران والنفط يتصدران اجتماعات تكتل بريكس، انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
09:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:50 GMT
10 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:33 GMT
12 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260516/بزشكيان-الوضع-الحالي-في-مضيق-هرمز-جاء-نتيجة-هجمات-المعتدين-غير-الشرعية-1113466469.html
بزشكيان: الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة هجمات المعتدين غير الشرعية
بزشكيان: الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة هجمات المعتدين غير الشرعية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن التطورات الراهنة في مضيق هرمز جاءت نتيجة "الهجمات غير القانونية التي شنّها المعتدون، إلى جانب استخدام... 16.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-16T09:45+0000
2026-05-16T09:45+0000
إيران
أخبار إيران
بابا الفاتيكان
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9366271de31bd4f144f23a81959ec711.jpg
جاءت تصريحات بزشكيان ضمن رسالة وجهها إلى بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، عبّر فيها عن شكره لمواقف الفاتيكان تجاه الهجوم الأمريكي الأخير على إيران، داعيا المجتمع الدولي إلى تبني "نهج واقعي ومنصف" في مواجهة ما وصفه بالمطالب والسياسات الأمريكية "غير القانونية والخطيرة".وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان لها، إن بزشكيان أكد في رسالته للبابا، أن أمريكا وإسرائيل نفذتا "عدوانا غير مشروع" ضد إيران خلال فترة المفاوضات الجارية، معتبرا أن هذه الهجمات استهدفت القانون الدولي والقيم الإنسانية، وليس إيران فقط، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده لم تشكل يوما تهديدا لجيرانها، مؤكدا رغبة طهران في الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول المنطقة، رغم اتهامه القواعد العسكرية الأمريكية في بعض الدول الخليجية بالمشاركة في الهجمات الأخيرة على إيران.وقال في هذا الصدد: "لكن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في أراضي دول المنطقة، والتي استُخدمت - للأسف - في الحرب الأخيرة للعدوان والهجوم على إيران، دفع القوات المسلحة لبلادي، وفي إطار الدفاع المشروع والتصدي للعدوان، إلى استهداف أهداف ومصالح المعتدين في أراضي تلك الدول".وأشار بزشكيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت "مصالح المعتدين" في إطار ما وصفه بـ"الدفاع المشروع"، معتبرا أن الحصار البحري الأمريكي والهجمات العسكرية الأخيرة تسببا في التوترات الحالية بمضيق هرمز.كما شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده ستواصل التزامها بالحلول الدبلوماسية والحوار، رغم ما وصفه بـ"الغدر المتكرر" من جانب الولايات المتحدة، وأكد أن إيران تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، مع استمرارها في دعم الحلول السلمية والقانونية للأزمات.وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260515/ترامب-يقول-إنه-سيقبل-بتعليق-البرنامج-النووي-الإيراني-لمدة-20-عاما-1113450789.html
https://sarabic.ae/20260515/قائد-سنتكوم-يكشف-حقيقة-احتفاظ-إيران-بقدرات-صاروخية-كبيرة-1113440075.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_92:0:980:666_1920x0_80_0_0_ce7ab16762ccf3be355661a4c3807727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, بابا الفاتيكان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, بابا الفاتيكان, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بزشكيان: الوضع الحالي في مضيق هرمز جاء نتيجة هجمات المعتدين غير الشرعية

09:45 GMT 16.05.2026
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن التطورات الراهنة في مضيق هرمز جاءت نتيجة "الهجمات غير القانونية التي شنّها المعتدون، إلى جانب استخدام الأراضي والمجال الجوي لبعض دول الخليج لشن هجمات ضد إيران"، مشددا على أن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها فور انتهاء حالة التوتر الأمني.
جاءت تصريحات بزشكيان ضمن رسالة وجهها إلى بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، عبّر فيها عن شكره لمواقف الفاتيكان تجاه الهجوم الأمريكي الأخير على إيران، داعيا المجتمع الدولي إلى تبني "نهج واقعي ومنصف" في مواجهة ما وصفه بالمطالب والسياسات الأمريكية "غير القانونية والخطيرة".
وقالت الرئاسة الإيرانية في بيان لها، إن بزشكيان أكد في رسالته للبابا، أن أمريكا وإسرائيل نفذتا "عدوانا غير مشروع" ضد إيران خلال فترة المفاوضات الجارية، معتبرا أن هذه الهجمات استهدفت القانون الدولي والقيم الإنسانية، وليس إيران فقط، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وقال بزشكيان في رسالته: "لقد أدلى الرئيس الأمريكي بتصريحات خطيرة ووقحة قال فيها "إنه يعتزم تدمير الحضارة التاريخية لإيران وإعادتها إلى العصر الحجري"، وهذه التصريحات، كما أشرتم أنتم، تنبع من وهم القوة المطلقة وتقوم على الغطرسة والتنمر والجشع ومحاولة حل النزاعات عبر العنف الجامح، وهو ما يعجز الضمير الإنساني عن استيعابه وتحمله".

وأضاف الرئيس الإيراني أن بلاده لم تشكل يوما تهديدا لجيرانها، مؤكدا رغبة طهران في الحفاظ على أفضل العلاقات مع دول المنطقة، رغم اتهامه القواعد العسكرية الأمريكية في بعض الدول الخليجية بالمشاركة في الهجمات الأخيرة على إيران.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
ترامب يقول إنه سيقبل بتعليق البرنامج النووي الإيراني لمدة 20 عاما
أمس, 14:44 GMT
وقال في هذا الصدد: "لكن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في أراضي دول المنطقة، والتي استُخدمت - للأسف - في الحرب الأخيرة للعدوان والهجوم على إيران، دفع القوات المسلحة لبلادي، وفي إطار الدفاع المشروع والتصدي للعدوان، إلى استهداف أهداف ومصالح المعتدين في أراضي تلك الدول".
وأشار بزشكيان إلى أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت "مصالح المعتدين" في إطار ما وصفه بـ"الدفاع المشروع"، معتبرا أن الحصار البحري الأمريكي والهجمات العسكرية الأخيرة تسببا في التوترات الحالية بمضيق هرمز.

وتابع: "من البديهي أنه بعد زوال حالة انعدام الأمن الراهنة، ستعود حركة المرور في مضيق هرمز إلى طبيعتها، وستطبّق إيران، في إطار تعزيز الترتيبات الأمنية للملاحة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، آليات رقابية ومراقبة مهنية وفعالة في إطار القانون الدولي".

كما شدد الرئيس الإيراني على أن بلاده ستواصل التزامها بالحلول الدبلوماسية والحوار، رغم ما وصفه بـ"الغدر المتكرر" من جانب الولايات المتحدة، وأكد أن إيران تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، مع استمرارها في دعم الحلول السلمية والقانونية للأزمات.
قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2026
قائد "سنتكوم" يكشف حقيقة احتفاظ إيران بقدرات صاروخية كبيرة
أمس, 09:56 GMT
وفي 28 فبراير/شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، وردّت إيران باستهداف الأراضي الإسرائيلية وقواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت واشنطن وتل أبيب إن الهجوم "الاستباقي" كان ضروريًا لمواجهة ما وصفتاه بـ"التهديد المقبل" من البرنامج النووي الإيراني، لكنهما أوضحتا لاحقًا رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي 7 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت واشنطن وطهران وقفا لإطلاق النار. وانتهت مفاوضات لاحقة في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق. ولم تُسجل عودة إلى الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية. وتعمل أطراف الوساطة حاليًا على ترتيب جولة جديدة من المفاوضات.
وفي 4 مايو/ أيار الجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الهدف الرئيسي لواشنطن لا يزال ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية"، وفق تعبيره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала