خامنئي: العدو يسعى لإحداث الوقيعة لتعويض هزائمه في الميدان العسكري

صرح المرشد الإيراني الأعلى، مجتبى خامنئي، اليوم الخميس، أن "العدو يسعى لإحداث الوقيعة بين أبناء المجتمع الإيراني إلى جانب فرض الضغوط الاقتصادية والحصار...

أفادت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن هذه التصريحات جاءت في رسالة لخامنئي بمناسبة ذكرى تأسيس الدورة الأولى لمجلس الشورى الإيراني.وشدد خامنئي على ضرورة مراعاة الوحدة الوطنية العظيمة والتماسك الفريد الحالي، مشيرا إلى أنه "يتعين على كل فرد من أولئك المضحين الذين تنبض قلوبهم للإسلام والثورة أو لاستقلال إيران واعتزازها، أن يهتم أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على وحدة الصفوف المتماسكة والمتلاحمة للشعب، وألا يحولوا الخلافات سواء المبررة أو غير المبررة إلى نزاع وانقسام، وأن يكونوا قولا وفعلا تجسيدا لتضامن الشعب ووحدته". ودعا المرشد الإيراني، السلطة التشريعية في بلاده للعمل مع الحكومة للتركيز على شعار "الاقتصاد المقاوم"، فيما ناشد السلطة التشريعية والتنفيذية للتركيز على الوحدة الوطنية في إيران.وجاء ذلك في وقت دعا مجتبى خامنئي، المسؤولين الإيرانيين لتغليب المصالح الوطنية على الفئوية، مطالبا السلطة التشريعية للتحرك سريعا لمعالجة هموم الشعب الاقتصادية.وفي السياق نفسه، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بـنسف سلطنة عمان إذا حاولت السيطرة على مضيق هرمز. وقال ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "المضيق سيكون مفتوحا أمام الجميع، ولن يتمكن أحد من السيطرة عليه وسنراقب ذلك".وأكمل: "على سلطنة عُمان أن تتصرف مثلها مثل أي دولة أخرى، وإلا سنضطر لنسفها، إنهم يدركون ذلك".وأعلن ترامب، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقًا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرًا.ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.

