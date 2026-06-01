خبراء: ليبيا تكشف فشل أوروبا السياسي... نفوذ بلا تأثير وحلول غائبة

سبوتنيك عربي

يشهد الملف الليبي اهتمامًا متزايدًا من قبل الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلاد، وتثير هذه التحركات تساؤلات حول مدى... 01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T15:49+0000

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "المتابع للمشهد الليبي يلاحظ خلال السنوات الأخيرة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الملف الليبي من زاوية مرتبطة أساسًا بحماية حدوده الجنوبية في البحر المتوسط، وبما يخدم مصالحه الأمنية والاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية والتعاون الأمني مع ليبيا".وأشار إلى أن "الكثير من الدول الأوروبية، كألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تُعد من القوى المؤثرة اقتصاديًا وسياسيًا، كما أن قربها الجغرافي من ليبيا يمنحها مصلحة مباشرة في استقرار الأوضاع داخل البلاد"، لافتًا إلى أن "بعض المدن الأوروبية لا تبعد عن طرابلس سوى وقت قصير عبر الرحلات الجوية".وبحسب السريري، "التواصل مع البعثات والسفراء الأوروبيين في ليبيا لا يكشف عن وجود حماس حقيقي أو رؤية واضحة لدعم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الأوروبي يمر بحالة من الضعف السياسي، إلى جانب الضغوط والتحديات الدولية التي تواجهه، وهو ما أثر على قدرته في لعب دور أكثر فاعلية في ليبيا والمنطقة".وأكد السريري أن "ليبيا تحتاج إلى شراكة حقيقية مع الاتحاد الأوروبي تقوم على خطط تنموية وأمنية طويلة الأمد، وفي إطار من التعاون المشترك واحترام السيادة الليبية"، موضحًا أن "استقرار ليبيا سينعكس إيجابًا على أوروبا في ملفات متعددة، من بينها الاقتصاد والطاقة والهجرة والأمن الإقليمي".من جانبه، قال الباحث في شؤون الأمن القومي، فيصل أبوالرايقة، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "بقي الدورالذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في ليبيا في كثير من الأحيان محكومًا بمنطق إدارة الأزمة بدلًا من العمل على حلها، مع إعطاء أولوية لحماية الضفة الشمالية للبحر المتوسط قبل المساهمة الفعلية في بناء دولة ليبية قادرة على حماية نفسها وإدارة شؤونها".وأضاف: "تنعكس التحركات الأوروبية بشكل مباشر وحساس على الداخل الليبي، إذ قد تسهم في منح بعض الأطراف شرعية سياسية أو مساحة أكبر للحركة، كما قد تؤثر في موازين النفوذ داخل المشهد السياسي".بدوره، انتقد المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، في حديث لـ"سبوتنيك"، بعض السياسات الأوروبية المتبعة في ملف الهجرة، معتبرًا أن "الاعتماد على الإجراءات البحرية وحدها لم يحقق النتائج المرجوة، وأن عملية "إيريني" الخاصة بمراقبة تنفيذ حظر السلاح على ليبيا لم تنجح في معالجة جذور الأزمة المرتبطة بالهجرة".وختم بلقاسم بالقول: "الحل المستدام لأزمة الهجرة يبدأ من جنوب ليبيا، عبر دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الرقابة على الحدود، وأن أي مقاربة لا تنطلق من هذا الأساس ستظل محدودة الجدوى مهما تعددت المبادرات والإجراءات الأوروبية".

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

