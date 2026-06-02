خبير: التخوف الأوروبي من "قاعدة طنجة" يعكس تحولا في المشهد العالمي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير: التخوف الأوروبي من "قاعدة طنجة" يعكس تحولا في المشهد العالمي
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عبد الفتاح الصادقي، الخبير الاقتصادي المغربي، إن التخوف الذي أبداه بعض المسؤولين الأوروبيين تجاه الاستثمارات الصناعية الصينية في المغرب، لا سيما... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
حصري
قال الدكتور عبد الفتاح الصادقي، الخبير الاقتصادي المغربي، إن التخوف الذي أبداه بعض المسؤولين الأوروبيين تجاه الاستثمارات الصناعية الصينية في المغرب، لا سيما بمدينة طنجة، يتجاوز مجرد القلق التجاري ليعكس تحولا عميقا في المشهد الاقتصادي العالمي.
وأوضح الصادقي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الاستراتجية تمثل تنافسا استراتيجيا ثلاثيا بين بكين وبروكسل والرباط، وأن المنطق الصيني في اختيار المغرب يرتكز على مزايا استراتيجية كبرى، أولها الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، مما يتيح للشركات الصينية التواجد بالقرب من الأسواق الأوروبية وتقليل التكاليف اللوجستيكية وتجنب التوترات التجارية المباشرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن مدينة طنجة باتت تشكل منصة استثنائية وملتقى للطرق بين أوروبا وأفريقيا والأطلسي، وأن الصين لا تنظر إليها كبوابة لأوروبا فحسب، بل كمركز إقليمي لخدمة القارة الأفريقية الواعدة ديموغرافيا، وضمن استراتيجية بكين لتدويل سلاسل القيمة وتقليل الاعتماد على منطقة جغرافية واحدة.
وفيما يخص المسار التنموي للمملكة، أشار الدكتور الصادقي إلى أن المغرب نجح خلال العقدين الأخيرين في الانتقال من "مركز عبور" إلى "قوة صناعية إقليمية"، وهو ما أكده "مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025" الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، حيث تصدرت المملكة القارة الأفريقية متجاوزة جنوب أفريقيا.
وشدد الصادقي على أن الهدف المغربي الحالي هو تكريس "منصة صناعية متكاملة" في قطاعات السيارات والكهرباء والبطاريات، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل عالية المهارة.
مؤكدا أن المغرب يتصرف كـ "فاعل سيادي" يسعى لتنويع شراكاته الدولية (أوروبية، أمريكية، صينية، وأفريقية) دون أن يكون مجرد قناة لمصالح أطراف أخرى.
وحول الموقف الأوروبي، قال الصادقي إن بروكسل تخشى المنافسة الصينية القوية في قطاعات استراتيجية كالسيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء، وأن الموقف الأوروبي يكشف عن "تناقض واضح"؛ فبعد عقود من الدفاع عن العولمة وانفتاح الأسواق، ينظر بعض الفاعلين الأوروبيين اليوم إلى استخدام دول الجنوب لهذه الآليات كتهديد لمصالحهم.
وشدد على أن القارة السمراء لم تعد مجرد مصدر للموارد الطبيعية، بل أصبحت فاعلا اقتصاديا يحدد أولوياته بنفسه، معتبرا التجربة المغربية نموذجا رائدا في انتقاء الشركاء الدوليين الذين يسهمون فعليا في الأهداف الوطنية للتنمية الصناعية وتوفير فرص الشغل القارة ونقل الخبرات التكنولوجية.
ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش، أن الخبراء الاقتصاديين يرون في هذا الحراك "إعادة ترتيب شاملة لسلاسل القيمة العالمية".
