خبير: التخوف الأوروبي من "قاعدة طنجة" يعكس تحولا في المشهد العالمي

قال الدكتور عبد الفتاح الصادقي، الخبير الاقتصادي المغربي، إن التخوف الذي أبداه بعض المسؤولين الأوروبيين تجاه الاستثمارات الصناعية الصينية في المغرب، لا سيما... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح الصادقي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الاستراتجية تمثل تنافسا استراتيجيا ثلاثيا بين بكين وبروكسل والرباط، وأن المنطق الصيني في اختيار المغرب يرتكز على مزايا استراتيجية كبرى، أولها الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، مما يتيح للشركات الصينية التواجد بالقرب من الأسواق الأوروبية وتقليل التكاليف اللوجستيكية وتجنب التوترات التجارية المباشرة.وفيما يخص المسار التنموي للمملكة، أشار الدكتور الصادقي إلى أن المغرب نجح خلال العقدين الأخيرين في الانتقال من "مركز عبور" إلى "قوة صناعية إقليمية"، وهو ما أكده "مؤشر التصنيع في إفريقيا 2025" الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية، حيث تصدرت المملكة القارة الأفريقية متجاوزة جنوب أفريقيا.وشدد الصادقي على أن الهدف المغربي الحالي هو تكريس "منصة صناعية متكاملة" في قطاعات السيارات والكهرباء والبطاريات، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل عالية المهارة.وحول الموقف الأوروبي، قال الصادقي إن بروكسل تخشى المنافسة الصينية القوية في قطاعات استراتيجية كالسيارات الكهربائية والتقنيات الخضراء، وأن الموقف الأوروبي يكشف عن "تناقض واضح"؛ فبعد عقود من الدفاع عن العولمة وانفتاح الأسواق، ينظر بعض الفاعلين الأوروبيين اليوم إلى استخدام دول الجنوب لهذه الآليات كتهديد لمصالحهم.وشدد على أن القارة السمراء لم تعد مجرد مصدر للموارد الطبيعية، بل أصبحت فاعلا اقتصاديا يحدد أولوياته بنفسه، معتبرا التجربة المغربية نموذجا رائدا في انتقاء الشركاء الدوليين الذين يسهمون فعليا في الأهداف الوطنية للتنمية الصناعية وتوفير فرص الشغل القارة ونقل الخبرات التكنولوجية.ونقلت "فاينانشال تايمز" عن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش، أن الخبراء الاقتصاديين يرون في هذا الحراك "إعادة ترتيب شاملة لسلاسل القيمة العالمية".

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

