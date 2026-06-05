https://sarabic.ae/20260605/الورتاني-لـسبوتنيك-روسيا-منفتحة-على-الدول-العربية-وبريكس-تمثل-بديلا-اقتصاديا-واعدا-1114074750.html

الورتاني لـ"سبوتنيك": روسيا منفتحة على الدول العربية و"بريكس" تمثل بديلا اقتصاديا واعدا

الورتاني لـ"سبوتنيك": روسيا منفتحة على الدول العربية و"بريكس" تمثل بديلا اقتصاديا واعدا

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس الغرفة التونسية الروسية للتجارة والصناعة، محمد الورتاني، أن "منتدى سان بطورسبرغ الاقتصادي الدولي 2026 أصبح حدثا اقتصاديا عالميا راسخا، وقد شهدت... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T08:24+0000

2026-06-05T08:24+0000

2026-06-05T09:01+0000

روسيا

تونس

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

تقارير سبوتنيك

حصري

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وقال الورتاني في حديث خاص لـ"سبوتنيك" على هامش أعمال منتدى "سان بطورسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "هذه المشاركة تعد الثانية لي في المنتدى بعد عام 2024، فأنا أشارك كرجل أعمال تونسي، ولست طرفا حكوميا أو ممثلا للدولة التونسية، وإنما أمثل شركتي الخاصة العاملة في مجال التجارة الدولية، ووجودي هنا يهدف إلى توطيد العلاقات التجارية وتطوير أنشطة الشركة."وأشار إلى أن "الشركات العاملة في مجال التوزيع لا تقوم سوى بشراء المحروقات من الدولة وإعادة توزيعها في الأسواق المحلية"، مؤكدا "استقرار القطاع وعدم وجود أزمات تذكر على مستوى الإمدادات أو الأسعار".وفي معرض حديثه عن مجموعة "بريكس" وآفاق التعاون الاقتصادي معها، أعرب الورتاني عن "دعمه لانضمام المزيد من الدول العربية ودول شمال أفريقيا إلى المجموعة"، معتبرا أن "ذلك سيحقق مكاسب متبادلة لجميع الأطراف".وتابع: "انضمام دول شمال أفريقيا والدول العربية إلى "بريكس" سيمنح قيمة مضافة للمجموعة، كما سيعود بالفائدة على الدول المنضمة، لأن جوهر هذا التكتل يقوم على الاقتصاد والتجارة وتطوير العلاقات التجارية بين الدول، إلى جانب البحث عن بدائل للمنظومات الاقتصادية الغربية التقليدية".وأكد أن "تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول، إلى جانب تطوير الإنتاج الزراعي المحلي، يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق أمن غذائي مستدام، خاصة في دول شمال أفريقيا والمنطقة العربية".وأردف: "لسنا مع القطع الكامل لواردات الحبوب الغذائية، لكننا ندعو إلى ترشيد التوريد وتقليصه تدريجيا بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي."، لافتا إلى "دول شمال أفريقيا تمتلك مقومات كبيرة لتحقيق هذا الهدف، وتونس كانت تاريخياً تُعرف بأنها مخزن الحبوب للإمبراطورية الرومانية، حيث كانت روما واليونان تستوردان الحبوب من أراضيها".وحول التحديات التي تواجه التجارة الدولية، أوضح الورتاني أن "الرسوم الجمركية تمثل جزءا طبيعيا من السياسات الاقتصادية في مختلف دول العالم، وهي تخضع لاتفاقيات وتنظيمات واضحة بين الدول"، مشيرا إلى أنه "لا توجد دولة في العالم لا تفرض رسوما جمركية، وهذه الرسوم تُحدد سنويا ضمن قوانين المالية وفقا لاتفاقيات وشراكات اقتصادية تهدف إلى تسهيل حركة السلع بين الدول".وحول واقع التعاون التجاري مع روسيا، أكد الورتاني أن "روسيا فتحت المجال أمام تطوير العلاقات التجارية مع مختلف الدول، بما في ذلك الدول العربية، ونجاح العمل التجاري يرتبط بقدرة رجال الأعمال على استكشاف الفرص الجديدة والتوسع في الأسواق المختلفة".

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روسيا, تونس, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, تقارير سبوتنيك, حصري