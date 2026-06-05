https://sarabic.ae/20260605/بسبب-موقفها-من-إبادة-غزة-أول-تعليق-إيراني-على-إخفاق-ألمانيا-في-الانضمام-إلى-مجلس-الأمن-1114078736.html

"بسبب موقفها من إبادة غزة".. أول تعليق إيراني على إخفاق ألمانيا في الانضمام إلى مجلس الأمن

"بسبب موقفها من إبادة غزة".. أول تعليق إيراني على إخفاق ألمانيا في الانضمام إلى مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشأن عدم انضمام ألمانيا إلى مجلس الأمن، بأنه نتيجة لسياسات حكومتها غير المسؤولة تجاه تطورات منطقة غرب... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T09:58+0000

2026-06-05T09:58+0000

2026-06-05T09:58+0000

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ونشر بقائي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، علق من خلاله على فشل ألمانيا في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخابها ضمن الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي.وقال بقائي: "يعد هذا الفشل دليلا على احتجاج المجتمع الدولي على النهج الذي تتبعه برلين تجاه الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وتجاهلِها للعدوان العسكري الذي يشنه الكيان الصهيوني".وأفاد بأن "ألمانيا تعد من أكبر موردي الأسلحة للكيان الصهيوني، وقد بررت مواقفه في العديد من المحطات، فبدلا من الالتزام بالمعايير الدولية وإدانة عدوانه على إيران، اكتفت بوصفه بـ"العمل القذر"، كما التزمت الصمت حيال مقتل 170 طالبا في مدينة ميناب بصواريخ أمريكية".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن "العالم يتغير، وتقاس مصداقية الدول اليوم بمدى التزام حكوماتها بالقانون الدولي على أرض الواقع، وتجاهل هذه الحقيقة سيُكلف ألمانيا ثمنا دبلوماسيا باهظا".ويوم الأربعاء، أخفقت ألمانيا للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، بعدما حصدت البرتغال والنمسا على غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا الغربية.وفي اقتراع سري أجرته الجمعية العامة لاختيار ممثلي أوروبا، حصلت البرتغال على 134 صوتا والنمسا على 131، وهو ما يعني أنه سيبدأ تمثيلهما عن أوروبا الغربية في العام 2027.ورغم أن ألمانيا التي شغلت مقعدًا لست دورات سابقة، حصلت على 104 أصوات فقط، كما أن ألمانيا العضو في مجموعة السبع، تعد أكبر اقتصاد في أوروبا وينظر إليها باعتبارها ركيزة سياسية وأمنية للقارة.ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يتألف من 15 عضوًا، وهم خمسة دائمون، وهم: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، و10 دول منتخبة من بين باقي دول العالم لفترة مدتها سنتان.وكانت زيمبابوي قد فازت بمقعد عن القارة الأفريقية ب182 صوتا، لكنها كانت المرشَّحة الوحيدة عن القارة، في حين فازت ترينيداد وتوباغو، التي لم تواجه منافسة أيضا، بمقعد أمريكا اللاتينية والكاريبي ب181 صوتا.ومن المقرر أن تحل الدول الخمس المنتخبة مكان كل من باكستان والصومال واليونان والدنمارك وبنما، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027. وتنضم هذه الدول إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا والبحرين، الأعضاء الخمسة الآخرين المنتخبين لعامي 2026 و2027.

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