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الخارجية الإيرانية: ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنب الضغط السياسي على طهران

الخارجية الإيرانية: ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنب الضغط السياسي على طهران

سبوتنيك عربي

دعا نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم السبت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الابتعاد عن الضغوط السياسية على... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T13:06+0000

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وقال آبادي، في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة ينبغي أن تمتنع عن توظيف التقارير الفنية كأداة للضغط السياسي، مؤكدًا أن دورها يجب أن يظل فنيًا ومهنيًا. وأضاف أن استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة، وحرمان المفتشين من إمكانية الوصول إليها أو استيفاء متطلبات السلامة اللازمة لعمليات التفتيش، لا يمكن أن يتحول لاحقًا إلى مبرر لإثارة تساؤلات أو اتهامات ضد إيران. وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس الجمعة، أن استمرار النزاع في المنطقة يمثل العقبة الرئيسية أمام استئناف الوكالة أنشطتها الكاملة لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية.وقال غروسي، في تصريحات للصحفيين من فيينا، على هامش اجتماع طارئ عُقد بطلب من مصر والأردن والمغرب والسعودية عقب الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة، إن "العامل الرئيسي يبقى الوضع الراهن المتمثل في النزاع والحرب المستمرة".وأوضح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاركت بصورة مباشرة وغير مباشرة في المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية، لافتاً إلى أن مستقبل عمل الوكالة في إيران يعتمد إلى حد كبير على موقف طهران وتعاونها مع الوكالة.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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