مصر تعلن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين في مواجهة "الاعتداءات" ضدهما

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:47 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
ترقبٌ لكلمة الرئيس بوتين في منتدى سان بطرسبورغ... أيّ رسائل؟ وفي أيّ اتجاه؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي... روسيا تفتح بوابة الشراكات العالمية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يشيد بالعلاقات مع مصر.. وتوقيع 30 اتفاقية بين روسيا والسعودية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260606/مصر-تعلن-تضامنها-الكامل-مع-الكويت-والبحرين-في-مواجهة-الاعتداءات-ضدهما-1114119126.html
مصر تعلن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين في مواجهة "الاعتداءات" ضدهما
مصر تعلن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين في مواجهة "الاعتداءات" ضدهما
سبوتنيك عربي
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين، معتبرةً أنه "يمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلدين الشقيقين... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T12:42+0000
2026-06-06T12:42+0000
أخبار مصر الآن
أخبار الكويت اليوم
البحرين
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097760026_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_2a53f8733ce4a8bdd02dd78940cac671.jpg
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، دعمها الكامل للكويت والبحرين في مواجهة هذا "الاعتداء"، مشددةً على تضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني، ومساندتها لجميع الإجراءات والتدابير، التي تتخذها الدولتان للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما الحيوية. وجددت القاهرة تأكيدها أن "أمن واستقرار دول الخليج العربي، يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي"، مؤكدة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تمسّ سيادة دول المنطقة أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية، أدانت ما وصفته بـ"الاعتداء" الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعد إطلاق 7 صواريخ بالستية باتجاه أراضي البلدين، فجر اليوم السبت، مؤكدة أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضها، مشيدة بيقظة وجاهزية القوات المسلحة في البلدين للتصدي لأي تهديد.وقالت الخارجية البحرينية إن الهجوم "يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين والكويت، وخرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، واعتبرت أنه "يشكّل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة".ودعت البحرين، إيران إلى "الوقف الفوري للهجمات والانخراط في مسار السلام، مع الالتزام بحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، إضافة إلى تسهيل عبور السفن المدنية ومغادرة البحارة العالقين"، وفقًا لبيان من وزارة الخارجية البحرينية.كما وضعت البحرين، طهران أمام خيارين، يتمثلان في "الانخراط في مسار السلام والتعاون الإقليمي أو مواجهة مزيد من العزلة والتهميش، نتيجة استمرار التصعيد وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران أطلقت 7 صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين، وذلك بعد ساعات من قيام القوات الأمريكية بإسقاط 4 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في تصعيد وصفته بأنه مرتبط بتهديدات مباشرة لحركة الملاحة في المنطقة.وأوضحت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية، مشيرة إلى أن طهران استهدفت لاحقًا الكويت والبحرين، بعد إسقاط المسيرات الأربع التي كانت تحاول الوصول إلى المضيق.وذكر أن "التقييمات الأولية تشير إلى اعتراض 6 صواريخ من أصل 7، فيما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه، دون تسجيل أي إصابات بين القوات الأمريكية"، كما نفت "سنتكوم" صحة التقارير الإيرانية بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أو وقوع أضرار به.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260606/البحرين-تعلن-اعتراض-3-صواريخ-وطائرات-مسيرة-عدة-من-إيران-1114113508.html
https://sarabic.ae/20260606/البحرين-بعد-اعتراض-7-صواريخ-أمننا-خط-أحمر-وإيران-أمام-خيارين-1114110353.html
https://sarabic.ae/20260604/عسكري-إيراني-ينفي-استهداف-مطار-الكويت-الصور-المتداولة-مفبركة-ولا-علاقة-لها-بطائراتنا-المسيّرة-1114046115.html
https://sarabic.ae/20260605/الجيش-الأمريكي-إسقاط-4-مسيّرات-إيرانية-واستهداف-مواقع-رادار-في-إيران-1114107082.html
البحرين
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0d/1097760026_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_bf4517c6c96fe58b09155aa5c060ccf6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم, البحرين, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن, أخبار الكويت اليوم, البحرين, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

مصر تعلن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين في مواجهة "الاعتداءات" ضدهما

12:42 GMT 06.06.2026
© Photo / Unsplash/ Todd Gardnerالمنامة، البحرين
المنامة، البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Photo / Unsplash/ Todd Gardner
تابعنا عبر
أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين، معتبرةً أنه "يمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلدين الشقيقين وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها".
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، دعمها الكامل للكويت والبحرين في مواجهة هذا "الاعتداء"، مشددةً على تضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني، ومساندتها لجميع الإجراءات والتدابير، التي تتخذها الدولتان للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما الحيوية.
المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وطائرات مسيرة عدة من إيران
10:31 GMT
وجددت القاهرة تأكيدها أن "أمن واستقرار دول الخليج العربي، يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي"، مؤكدة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تمسّ سيادة دول المنطقة أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها.

وشددت مصر على أن مثل هذه "الاعتداءات" من شأنها زيادة حدة التوتر في المنطقة وتقويض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، داعية إلى احترام سيادة الدول والقانون الدولي وتجنب أي خطوات من شأنها تأجيج الأوضاع في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، أدانت ما وصفته بـ"الاعتداء" الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعد إطلاق 7 صواريخ بالستية باتجاه أراضي البلدين، فجر اليوم السبت، مؤكدة أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضها، مشيدة بيقظة وجاهزية القوات المسلحة في البلدين للتصدي لأي تهديد.
الجيش البحريني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
البحرين بعد اعتراض 7 صواريخ: أمننا خط أحمر وإيران أمام خيارين
07:38 GMT
وقالت الخارجية البحرينية إن الهجوم "يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين والكويت، وخرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، واعتبرت أنه "يشكّل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة".
ودعت البحرين، إيران إلى "الوقف الفوري للهجمات والانخراط في مسار السلام، مع الالتزام بحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، إضافة إلى تسهيل عبور السفن المدنية ومغادرة البحارة العالقين"، وفقًا لبيان من وزارة الخارجية البحرينية.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تمسك المنامة بخيار السلام والاستقرار، مشددةً على أن الدفاع عن سيادة المملكة وأمنها وحماية شعبها "خط أحمر" لا تهاون فيه، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية أمنها.
كما وضعت البحرين، طهران أمام خيارين، يتمثلان في "الانخراط في مسار السلام والتعاون الإقليمي أو مواجهة مزيد من العزلة والتهميش، نتيجة استمرار التصعيد وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة".
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
عسكري إيراني ينفي استهداف مطار الكويت: الصور المتداولة "مفبركة" ولا علاقة لها بطائراتنا المسيّرة
4 يونيو, 11:24 GMT
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران أطلقت 7 صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين، وذلك بعد ساعات من قيام القوات الأمريكية بإسقاط 4 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في تصعيد وصفته بأنه مرتبط بتهديدات مباشرة لحركة الملاحة في المنطقة.
وأوضحت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية، مشيرة إلى أن طهران استهدفت لاحقًا الكويت والبحرين، بعد إسقاط المسيرات الأربع التي كانت تحاول الوصول إلى المضيق.

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية ردّت باستهداف مواقع رادارات ساحلية إيرانية في غوروك وجزيرة "قشم"، بهدف الحد من الهجمات على الملاحة البحرية، مؤكدةً أن هذه الطائرات كانت "تشكل تهديدًا مباشرًا لحركة السفن في المنطقة".

وذكر أن "التقييمات الأولية تشير إلى اعتراض 6 صواريخ من أصل 7، فيما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه، دون تسجيل أي إصابات بين القوات الأمريكية"، كما نفت "سنتكوم" صحة التقارير الإيرانية بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أو وقوع أضرار به.
جندي من مشاة البحرية الأمريكية يراقب طائرة إيرانية هجومية من سفينة حربية أمريكية جون مورثا خلال مضيق هرمز في بحر العرب قبالة عُمان، 18 يوليو/ تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
"سنتكوم" تعلن إسقاط 4 مسيرات إيرانية واستهداف مواقع رادار في إيران
أمس, 23:07 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала