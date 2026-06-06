https://sarabic.ae/20260606/مصر-تعلن-تضامنها-الكامل-مع-الكويت-والبحرين-في-مواجهة-الاعتداءات-ضدهما-1114119126.html

مصر تعلن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين في مواجهة "الاعتداءات" ضدهما

مصر تعلن تضامنها الكامل مع الكويت والبحرين في مواجهة "الاعتداءات" ضدهما

سبوتنيك عربي

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين، معتبرةً أنه "يمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة البلدين الشقيقين... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T12:42+0000

2026-06-06T12:42+0000

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وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، دعمها الكامل للكويت والبحرين في مواجهة هذا "الاعتداء"، مشددةً على تضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني، ومساندتها لجميع الإجراءات والتدابير، التي تتخذها الدولتان للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية أراضيهما ومنشآتهما الحيوية. وجددت القاهرة تأكيدها أن "أمن واستقرار دول الخليج العربي، يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي"، مؤكدة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تمسّ سيادة دول المنطقة أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها. وكانت وزارة الخارجية البحرينية، أدانت ما وصفته بـ"الاعتداء" الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت، بعد إطلاق 7 صواريخ بالستية باتجاه أراضي البلدين، فجر اليوم السبت، مؤكدة أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضها، مشيدة بيقظة وجاهزية القوات المسلحة في البلدين للتصدي لأي تهديد.وقالت الخارجية البحرينية إن الهجوم "يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين والكويت، وخرقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، واعتبرت أنه "يشكّل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ويتعارض مع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة".ودعت البحرين، إيران إلى "الوقف الفوري للهجمات والانخراط في مسار السلام، مع الالتزام بحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، إضافة إلى تسهيل عبور السفن المدنية ومغادرة البحارة العالقين"، وفقًا لبيان من وزارة الخارجية البحرينية.كما وضعت البحرين، طهران أمام خيارين، يتمثلان في "الانخراط في مسار السلام والتعاون الإقليمي أو مواجهة مزيد من العزلة والتهميش، نتيجة استمرار التصعيد وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران أطلقت 7 صواريخ بالستية باتجاه الكويت والبحرين، وذلك بعد ساعات من قيام القوات الأمريكية بإسقاط 4 طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو مضيق هرمز، في تصعيد وصفته بأنه مرتبط بتهديدات مباشرة لحركة الملاحة في المنطقة.وأوضحت "سنتكوم" عبر منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، باتجاه مضيق هرمز ودول خليجية، مشيرة إلى أن طهران استهدفت لاحقًا الكويت والبحرين، بعد إسقاط المسيرات الأربع التي كانت تحاول الوصول إلى المضيق.وذكر أن "التقييمات الأولية تشير إلى اعتراض 6 صواريخ من أصل 7، فيما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه، دون تسجيل أي إصابات بين القوات الأمريكية"، كما نفت "سنتكوم" صحة التقارير الإيرانية بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين أو وقوع أضرار به.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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