https://sarabic.ae/20260604/عسكري-إيراني-ينفي-استهداف-مطار-الكويت-الصور-المتداولة-مفبركة-ولا-علاقة-لها-بطائراتنا-المسيّرة-1114046115.html

عسكري إيراني ينفي استهداف مطار الكويت: الصور المتداولة "مفبركة" ولا علاقة لها بطائراتنا المسيّرة

عسكري إيراني ينفي استهداف مطار الكويت: الصور المتداولة "مفبركة" ولا علاقة لها بطائراتنا المسيّرة

سبوتنيك عربي

نفى مصدر عسكري إيراني مطلع صحة المزاعم التي تحدثت عن استهداف مطار الكويت الدولي بطائرة مسيّرة إيرانية، مؤكدًا أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة في هذا الشأن... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T11:24+0000

2026-06-04T11:24+0000

2026-06-04T11:24+0000

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وقال المصدر، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الصور التي نُشرت بزعم توثيق هجوم طائرة مسيّرة إيرانية على مطار الكويت "صُنعت من قبل العدو"، مشيراً إلى وجود تناقضات واضحة بين ما يظهر في المواد المتداولة والظروف الزمنية الفعلية للعملية العسكرية.وأوضح أن الطائرات المسيّرة التابعة للحرس الثوري الإيراني استهدفت أهدافاً أمريكية داخل الكويت خلال ساعات الليل، وتحديدًا عند منتصف الليل، بينما تُظهر الصور والفيديوهات المنتشرة سماءً صافية وإضاءة نهارية، وهو ما اعتبره دليلاً على عدم ارتباطها بالهجوم المذكور.وأضاف المصدر، أن "المسافة الفاصلة بين الأهداف التي استهدفتها الطائرات المسيّرة الإيرانية ومطار الكويت تتجاوز 40 كيلومترًا"، مؤكدًا أن هذا العامل يدحض أيضًا الادعاءات التي تربط الهجوم بالمطار.وشدد المصدر العسكري على أن الهجوم الذي نفذته الطائرات المسيّرة الإيرانية، لم يكن موجهًا ضد مطار الكويت، نافياً أي صلة للقوات الإيرانية بالأضرار أو الوقائع التي تم تداولها بشأن المنشأة المدنية.وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت، أمس الأربعاء، عن "إدانة واستنكار دولة الكويت، للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة التي استُخدمت فيها الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، والتي كان آخرها فجر اليوم".وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن "الهجمات الإيرانية استهدفت مجددًا منشآت مدنية وحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي، ما أسفر عن وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية تشمل بعثات دبلوماسية".وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة تنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة والتعامل مع تداعيات الحادث.وأكد الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس الأربعاء، استهدافه قاعدة جوية ومروحية أمريكية في إحدى دول المنطقة، إضافة إلى مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي، بهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، ردّا على استهداف الولايات المتحدة برج اتصالات تابع له في جنوب جزيرة قشم بمقذوفات.ونقلت قناة "برس تي في" عن بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني: "تم قصف قاعدة عسكرية أمريكية ومقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي بصواريخ وطائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر الأربعاء، أن قواتها دمرت عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، مدعيةً أنها أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين.وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيانٍ لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن صاروخين إيرانيين أُطلقا على الكويت لم يصلا وجهتهما أو دُمرا أثناء التحليق، وأن الدفاعات الجوية الأمريكية والبحرينية اعترضت على الفور ثلاثة صواريخ أُطلقت على البحرين ".وقبل ذلك بقليل، ذكرت القيادة المركزية، أن القوات الجوية الأمريكية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية، زعمت أن إيران أطلقتها على بحارة مدنيين كانوا يعبرون المياه الإقليمية بشكل قانوني.

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