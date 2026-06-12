https://sarabic.ae/20260612/إعلام-الولايات-المتحدة-تتجه-لتخفيض-عدد-الطائرات-والسفن-الحربية-المخصصة-لـالناتو-1114280994.html

إعلام: الولايات المتحدة تتجه لتخفيض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لـ"الناتو"

إعلام: الولايات المتحدة تتجه لتخفيض عدد الطائرات والسفن الحربية المخصصة لـ"الناتو"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تعتزم إجراء تخفيض كبير في عدد الطائرات والسفن الحربية التي تتيحها لعمليات حلف شمال الأطلسي "الناتو"... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T09:26+0000

2026-06-12T09:26+0000

2026-06-12T09:26+0000

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ونقلت صحيفة غربية، اليوم الجمعة، عن مسؤولين أوروبيين كبيرين أن هذا القرار سيحد من قدرة الحلف على شن ضربات بعيدة المدى وإجراء عمليات المراقبة.وذكرت أن "الخطة الأمريكية تشمل خفض عدد الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16" و"إف-15إي" من نحو 150 إلى 100 طائرة، بالإضافة إلى تقليص عدد طائرات الاستطلاع البحري من 26 إلى 15 طائرة، وسحب جميع طائرات إعادة التزود بالوقود في الجو التي أتاحتها سابقا لأوروبا وعددها 8 طائرات".وأوضحت أن "الخطة تهدف إلى إعادة نشر غواصة لإطلاق الصواريخ وحاملة طائرات، إلى جانب سفن حربية عدة وعشرات الطائرات التي تنضم إلى مهام الحاملة".فيما لفتت الصحيفة إلى أن إحدى مجموعتي قاذفات القنابل التي كانت مخصصة سابقا للدفاع في أوروبا قد ترسل أيضا لمهام في مواقع أخرى.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الشهر الماضي، إن ترامب "مستاء جدًا" من الدول الأعضاء في الحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل الحرب، مشيرًا إلى إسبانيا على وجه الخصوص.وأضاف روبيو، لصحفيين في ميامي: "هناك دول مثل إسبانيا ترفض السماح لنا باستخدام هذه القواعد - حسنًا، لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذًا؟ هذا سؤال منطقي جدًا".وتابع: "للإنصاف، كانت دول أخرى في حلف شمال الأطلسي متعاونة للغاية. لكننا بحاجة إلى مناقشة ذلك".وكان البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) أعلن أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا، حليفتها في حلف الناتو.

https://sarabic.ae/20260514/روبيو-يجب-مراجعة-دور-الولايات-المتحدة-في-حلف-الناتو-1113394439.html

https://sarabic.ae/20260412/ترامب-على-واشنطن-إعادة-النظر-في-علاقاتها-مع-الناتو-بعد-عدم-دعمها-للعملية-ضد-إيران-1112508558.html

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