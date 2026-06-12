https://sarabic.ae/20260612/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-5-منصات-صواريخ-لـحزب-الله-1114290799.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 5 منصات صواريخ لـ"حزب الله"

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 5 منصات صواريخ لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدمير 5 منصات صواريخ تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان. 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T13:49+0000

2026-06-12T13:49+0000

2026-06-12T13:49+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أن قواته العسكرية هاجمت مقرا تابعا لـ"حزب الله" ومسلحين كانوا بالقرب من قواته جنوبي لبنان.وأفاد بأنه تم تدمير 5 منصات صواريخ من تلك التي أطلق منها "حزب الله" صواريخ نحو قواته العسكرية العاملة جنوبي لبنان، ومن بينها قاذفة على متن مركبة، ومقر للحزب.وذكر الجيش في بيانه أنه قام بقتل عدد من عناصر "حزب الله" - دون ذكر العدد - بزعم أنهم "كانوا يعملون بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي".وشدد الجيش الإسرائيلي على أن "قوات الفرقة 91 تواصل عملياتها ضد عناصر حزب الله لإزالة التهديدات على مواطني دولة إسرائيل"، على حد قوله.وفي سياق متصل، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أن قواته استكملت أنشطة تهدف إلى تحقيق السيطرة العملياتية، وتطهير المنطقة الواقعة شمال نهر السلوقي على طول خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان.وقال الجيش، في بيان عبر منصة "إكس"، أمس الخميس، إن منطقة نهر السلوقي استُخدمت من قبل حزب الله اللبناني كموقع رئيسي لتشغيل الطائرات المسيّرة المتفجرة وتنفيذ هجمات ضد قواته، على حد زعمه.وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية قامت بتفكيك مئات البنى التحتية التي وصفها بـ"الإرهابية"، كما قضت على أكثر من 50 عنصرًا، مشيرًا إلى العثور على أسلحة متعددة من بينها عبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".

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