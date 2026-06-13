https://sarabic.ae/20260613/طهران-مذكرة-تفاهم-إسلام-أباد-تركز-على-إنهاء-الحرب-بكل-الجبهات-بما-في-ذلك-جنوب-لبنان--عاجل--1114317138.html

طهران: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب بكل الجبهات بما في ذلك جنوب لبنان

طهران: مذكرة تفاهم إسلام آباد تركز على إنهاء الحرب بكل الجبهات بما في ذلك جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن مذكرة التفاهم التي يجري العمل عليها في إسلام آباد تركز في المرحلة الحالية على إنهاء الحرب في مختلف... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T13:17+0000

2026-06-13T13:17+0000

2026-06-13T13:35+0000

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وأوضح بقائي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مقر محافظة همدان، أن مذكرة التفاهم لا تمثل اتفاقاً نهائياً مع الولايات المتحدة، وإنما تشكل إطاراً تفاهمياً يتناول القضايا الخلافية الرئيسية ويؤكد أولوية وقف الحرب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأضاف أن التوقيع على المذكرة لن يتم غداً، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يحدث خلال الأيام المقبلة.وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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https://sarabic.ae/20260612/سويسرا-تعرض-استضافة-توقيع-اتفاقية-السلام-بين-أمريكا-وإيران-1114304201.html

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