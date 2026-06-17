https://sarabic.ae/20260617/إيران-تكشف-عن-أول-قمر-صناعي-راداري-لها-1114436274.html
إيران تكشف عن أول قمر صناعي راداري لها
إيران تكشف عن أول قمر صناعي راداري لها
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، استمرار برنامج إطلاق الأقمار الصناعية للعام الحالي، والتقدم في عدد من المشاريع الفضائية الهامة، بما في ذلك قمري... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T12:44+0000
2026-06-17T12:44+0000
2026-06-17T12:44+0000
إيران
العالم
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن حسن سالاريه، أنه "لدينا برنامج لإطلاق الأقمار الصناعية للعام، كما في السنوات السابقة وقد تم إنجاز بعض المشاريع، وسيتم إنجاز بعضها الآخر في المستقبل القريب".وأضاف سالاريه: "إن أهم المشاريع التي نخطط لإطلاقها في المستقبل القريب هي القمر الصناعي بارس 2. كما سيتم الكشف عن أول قمر صناعي راداري، والذي كان من المفترض أن يكتمل نموذجه الأولي بنهاية العام".وتابع سالاريه: "يسير مشروع منظومة القمر الصناعي الشهيد سليماني بخطى سريعة وجادة، وسيتم إجراء عمليات إطلاق تجريبية له قريبا".وأكمل رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حديثه بالإشارة إلى مشاريع أخرى قيد الإنشاء، قائلا: "يخضع كل من القمر الصناعي التصويري "بارس 3"، وهو قمر صناعي عالي الدقة، والقمر الصناعي الراداري "راد 2" لمرحلة التصميم. كما يجري تطوير نسخة مطورة من القمر الصناعي "ناهيد 2"، وهو قمر صناعي للاتصالات منخفض الارتفاع، يجري تطويره بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء ومجموعة من الشركات الشريكة المتخصصة في المعرفة".وأكد حسن سالاريه أن صناعة الفضاء الإيرانية تعتمد كليًا على المعرفة المحلية، وقد تشكلت بشكل موزع في جميع أنحاء إيران، بما يضمن هذا الهيكل عدم توقف سير البرامج بشكل عام نتيجةً لتضرر بعض المراكز أو المباني.وكانت إيران قد أطلقت في 5 نوفمبر/تشرين الأول 2024، القمران الصناعيان "كوثر-1" و"هدهد" إلى مدارهما باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي، وبعد أقل من عام، أصبحت النسخة الثانية أو المُحسّنة من القمر الصناعي "كوثر" جاهزة للإطلاق بعد اجتيازها مراحل التصنيع والاختبار النهائية.وتعد النسخة المطورة من مهمة "كوثر" مزيجا من مهمتي "كوثر-1" و"هدهد"، وتغطي مجالات مثل الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء، في وقت تشمل تطبيقاتها الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط.ويعتبر هذا القمر الصناعي الإيراني ثالث منتج فضائي يُنتجه القطاع الخاص، ويُطوّر في إطار اتفاقية تعاون بين شركة "أميد سبيس" المعرفية ومنظمة الفضاء الإيرانية.
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https://sarabic.ae/20240915/طهران-القمر-الصناعي-شمران-1-هو-رد-إيران-على-فارضي-العقوبات-1092726312.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران تكشف عن أول قمر صناعي راداري لها
أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية، حسن سالاريه، استمرار برنامج إطلاق الأقمار الصناعية للعام الحالي، والتقدم في عدد من المشاريع الفضائية الهامة، بما في ذلك قمري بارس 2، والرادار، ومنظومة الشهيد سليماني.
ونقلت وكالة
"مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، عن حسن سالاريه، أنه "لدينا برنامج لإطلاق الأقمار الصناعية للعام، كما في السنوات السابقة وقد تم إنجاز بعض المشاريع، وسيتم إنجاز بعضها الآخر في المستقبل القريب".
وأضاف سالاريه: "إن أهم المشاريع التي نخطط لإطلاقها في المستقبل القريب هي القمر الصناعي بارس 2
. كما سيتم الكشف عن أول قمر صناعي راداري، والذي كان من المفترض أن يكتمل نموذجه الأولي بنهاية العام".
وتابع سالاريه: "يسير مشروع منظومة القمر الصناعي الشهيد سليماني بخطى سريعة وجادة، وسيتم إجراء عمليات إطلاق تجريبية له قريبا".
وأكمل رئيس منظمة الفضاء الإيرانية ح
ديثه بالإشارة إلى مشاريع أخرى قيد الإنشاء، قائلا: "يخضع كل من القمر الصناعي التصويري "بارس 3"، وهو قمر صناعي عالي الدقة، والقمر الصناعي الراداري "راد 2" لمرحلة التصميم. كما يجري تطوير نسخة مطورة من القمر الصناعي "ناهيد 2"، وهو قمر صناعي للاتصالات منخفض الارتفاع، يجري تطويره بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء ومجموعة من الشركات الشريكة المتخصصة في المعرفة".
وأكد حسن سالاريه أن صناعة الفضاء الإيرانية تعتمد كليًا على المعرفة المحلية، وقد تشكلت بشكل موزع في جميع أنحاء إيران، بما يضمن هذا الهيكل عدم توقف سير البرامج بشكل عام نتيجةً لتضرر بعض المراكز أو المباني.
15 سبتمبر 2024, 04:57 GMT
وكانت إيران قد أطلقت في 5 نوفمبر/تشرين الأول 2024، القمران الصناعيان "كوثر-1" و"هدهد" إلى مدارهما باستخدام صاروخ "سويوز" الروسي، وبعد أقل من عام، أصبحت النسخة الثانية أو المُحسّنة من القمر الصناعي
"كوثر" جاهزة للإطلاق بعد اجتيازها مراحل التصنيع والاختبار النهائية.
وتعد النسخة المطورة من مهمة "كوثر" مزيجا من مهمتي "كوثر-1" و"هدهد"، وتغطي مجالات مثل الاستشعار عن بُعد وإنترنت الأشياء، في وقت تشمل تطبيقاتها الزراعة الدقيقة ورسم الخرائط.
ويعتبر هذا القمر الصناعي الإيراني ثالث منتج فضائي
يُنتجه القطاع الخاص، ويُطوّر في إطار اتفاقية تعاون بين شركة "أميد سبيس" المعرفية ومنظمة الفضاء الإيرانية.