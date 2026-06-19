وزير الخارجية اللبناني: مسار مفاوضات بلادنا منفصل عن المسار الإيراني- الأمريكي

عربي
الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
مونديال 2026... اللعبة الرياضية تضطهد إيران، فهل باتت الرياضة ساحة لتصفية الحساب؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
عدد إصابات " إيبولا "يرتفع إلى 710 في الكونغو... المواقع الإلكترونية المزيفة القائمة على الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن مواجهتها؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الحدث من سبوتنيك
قطاع غزة...حصار طبي ومنظومة صحية تصارع للبقاء وانقاذ الأرواح، هل يبقى المجتمع صامتاً؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
12:03 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن اعتبار الاتفاق بين واشنطن وطهران شاملا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
On air
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
On air
01:30 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من مونديال 2026 .. هل أصبح المغرب ومصر الأمل العربي الأكبر؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:46 GMT
13 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة... هل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260619/وزير-الخارجية-اللبناني-مسار-مفاوضات-بلادنا-منفصل-عن-المسار-الإيراني--الأمريكي-1114499785.html
وزير الخارجية اللبناني: مسار مفاوضات بلادنا منفصل عن المسار الإيراني- الأمريكي
وزير الخارجية اللبناني: مسار مفاوضات بلادنا منفصل عن المسار الإيراني- الأمريكي
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الجمعة، أن "مسار المفاوضات الذي يعتمده لبنان، يبقى مستقلًا عن المسار الإيراني - الأمريكي"، مؤكدًا أن "الأولوية في... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T08:23+0000
2026-06-19T08:23+0000
أخبار لبنان
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_0:0:1257:708_1920x0_80_0_0_a18dc7d4fdf38aeff01c1f2f4fcba1cb.jpg
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رجّي من وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين بيروت وأوتاوا.وبحسب بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، "استفسرت أناند عن تداعيات أي اتفاق إيراني- أمريكي على الساحة اللبنانية"، مؤكدة دعم بلادها للبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.وأكد في الوقت ذاته أن "لبنان ماضٍ في خيار المفاوضات ضمن مسار مستقل عن المفاوضات الإيرانية - الأمريكية، وصولًا إلى تسوية شاملة تضمن سيادته وأمنه واستقراره".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260619/مقتل-ضابط-و3-جنود-إسرائيليين-جنوبي-لبنان-1114498699.html
https://sarabic.ae/20260619/مقتل-16-شخصا-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوبي-لبنان-1114496357.html
https://sarabic.ae/20260618/بعد-توقيع-اتفاق-السلام-بين-إيران-وأمريكا-هل-تضطر-إسرائيل-للانسحاب-من-لبنان-1114486068.html
أخبار لبنان
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108059994_141:0:1257:837_1920x0_80_0_0_71ee6e456613124a48001d05cc07ca3c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية اللبناني: مسار مفاوضات بلادنا منفصل عن المسار الإيراني- الأمريكي

08:23 GMT 19.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الجمعة، أن "مسار المفاوضات الذي يعتمده لبنان، يبقى مستقلًا عن المسار الإيراني - الأمريكي"، مؤكدًا أن "الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل شامل يحفظ سيادة البلاد واستقرارها"، وفق تعبيره.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رجّي من وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين بيروت وأوتاوا.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين جنوبي لبنان
07:31 GMT
وبحسب بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، "استفسرت أناند عن تداعيات أي اتفاق إيراني- أمريكي على الساحة اللبنانية"، مؤكدة دعم بلادها للبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.

من جانبه، شدد رجّي أن وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، مرحبًا بأي اتفاق يسهم في تعزيز الاستقرار.

وأكد في الوقت ذاته أن "لبنان ماضٍ في خيار المفاوضات ضمن مسار مستقل عن المفاوضات الإيرانية - الأمريكية، وصولًا إلى تسوية شاملة تضمن سيادته وأمنه واستقراره".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
مقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان
04:54 GMT
وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.
فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر أمس الخميس، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا نص مذكر التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
بعد توقيع اتفاق السلام بين إيران وأمريكا.. هل تضطر إسرائيل للانسحاب من لبنان؟
أمس, 17:22 GMT
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала