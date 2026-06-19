https://sarabic.ae/20260619/وزير-الخارجية-اللبناني-مسار-مفاوضات-بلادنا-منفصل-عن-المسار-الإيراني--الأمريكي-1114499785.html

وزير الخارجية اللبناني: مسار مفاوضات بلادنا منفصل عن المسار الإيراني- الأمريكي

وزير الخارجية اللبناني: مسار مفاوضات بلادنا منفصل عن المسار الإيراني- الأمريكي

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الجمعة، أن "مسار المفاوضات الذي يعتمده لبنان، يبقى مستقلًا عن المسار الإيراني - الأمريكي"، مؤكدًا أن "الأولوية في... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T08:23+0000

2026-06-19T08:23+0000

2026-06-19T08:23+0000

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وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رجّي من وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إلى جانب العلاقات الثنائية بين بيروت وأوتاوا.وبحسب بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، "استفسرت أناند عن تداعيات أي اتفاق إيراني- أمريكي على الساحة اللبنانية"، مؤكدة دعم بلادها للبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.وأكد في الوقت ذاته أن "لبنان ماضٍ في خيار المفاوضات ضمن مسار مستقل عن المفاوضات الإيرانية - الأمريكية، وصولًا إلى تسوية شاملة تضمن سيادته وأمنه واستقراره".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.وأكد ترامب، أول أمس الأربعاء، توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيًا بذلك النزاع بين البلدين.وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهّد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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