https://sarabic.ae/20260620/مجلس-الأمن-الدولي-يطالب-الدعم-السريع-بوقف-هجومها-على-مدينة-الأبيض-السودانية-1114544929.html
مجلس الأمن الدولي يطالب "الدعم السريع" بوقف هجومها على مدينة الأبيض السودانية
مجلس الأمن الدولي يطالب "الدعم السريع" بوقف هجومها على مدينة الأبيض السودانية
سبوتنيك عربي
طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، قوات الدعم السريع السودانية بالوقف الفوري لهجومها على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، معربين عن قلقهم إزاء الخطر الوشيك... 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T17:10+0000
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وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي: "يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن تعزيزات عسكرية كبيرة من قبل قوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض، وما يترتب على ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة، كما يعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع جماعية، ويطالبون قوات الدعم السريع بالوقف الفوري لهجومها على الأبيض".كما أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء التقارير الواردة عن غارات جوية بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في الأبيض، وتزايد هذه الغارات في أنحاء البلاد من قبل الأطراف المتنازعة.كما حثّ أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار( 2791) 2025.كما أكد أعضاء مجلس الأمن مجددا "التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضهم القاطع لإنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع".وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم. بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
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مجلس الامن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
مجلس الامن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي
مجلس الأمن الدولي يطالب "الدعم السريع" بوقف هجومها على مدينة الأبيض السودانية
17:10 GMT 20.06.2026 (تم التحديث: 17:11 GMT 20.06.2026)
طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، قوات الدعم السريع السودانية بالوقف الفوري لهجومها على مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، معربين عن قلقهم إزاء الخطر الوشيك لوقوع "فظائع جماعية".
وجاء في بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي: "يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التقارير الواردة عن تعزيزات عسكرية كبيرة من قبل قوات الدعم السريع حول مدينة الأبيض، وما يترتب على ذلك من خطر شن هجوم بري محتمل على المدينة، كما يعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء الخطر الوشيك لوقوع فظائع جماعية، ويطالبون قوات الدعم السريع بالوقف الفوري لهجومها على الأبيض".
وأضاف البيان: "يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء استمرار العنف في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك التقارير الواردة عن تصاعد العنف في ولايات كردفان، الأمر الذي يُنذر بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا، ويدعون أطراف النزاع إلى وقف القتال فورا".
كما أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء التقارير الواردة عن غارات جوية بطائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في الأبيض، وتزايد هذه الغارات في أنحاء البلاد
من قبل الأطراف المتنازعة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على "ضرورة حماية جميع الأطراف للمدنيين، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والتقيد بالالتزامات الواردة في إعلان جدة".
كما حثّ أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي يهدف إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم
، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار( 2791) 2025.
كما أكد أعضاء مجلس الأمن مجددا "التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله
ووحدته وسلامة أراضيه، ورفضهم القاطع لإنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع".
وشهدت مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في الأيام الماضية عدة هجمات بطائرات مسيّرة من طرف قوات الدعم السريع، وتأتي التطورات في سياق أحداث عنف يشهدها السودان منذ نيسان/أبريل 2023، حينما اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من البلاد، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار في السودان
، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم. بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.