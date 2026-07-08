https://sarabic.ae/20260708/روسيا-وتحالف-دول-الساحل-يدينان-المؤامرة-بين-باريس-وكييف-بشأن-الإرهاب-الاقتصادي-1115055173.html

روسيا و"تحالف دول الساحل" يدينان المؤامرة بين باريس وكييف بشأن "الإرهاب الاقتصادي"

روسيا و"تحالف دول الساحل" يدينان المؤامرة بين باريس وكييف بشأن "الإرهاب الاقتصادي"

سبوتنيك عربي

أدانت روسيا و"تحالف دول الساحل"، اليوم الأربعاء، المؤامرة الإجرامية بين فرنسا وأوكرانيا المتعلقة بالإرهاب الاقتصادي والإعلامي في المنطقة. 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T20:08+0000

2026-07-08T20:08+0000

2026-07-08T20:08+0000

روسيا

موسكو

بوركينا فاسو

العالم

سيرغي لافروف

دول الساحل

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وجاء في بيان مشترك صدر عقب محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره من بوركينا فاسو، كراموكو جان ماري تراوري، ممثلاً عن تحالف دول الساحل: "أقر الطرفان بتورط جهات خارجية في عدوان وحشي منسق، فضلاً عن الإرهاب الاقتصادي والإعلامي في فضاء تحالف دول الساحل، بما في ذلك التواطؤ الإجرامي بين أوكرانيا وفرنسا وبعض الدول الأخرى مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل".كما أشادت روسيا و تحالف دول الساحل، بالإسهامات الكبيرة والفعالة التي تقدمها القوات المسلحة الروسية في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في المنطقة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأنه نقل دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثالثة المقررة في موسكو.وأوضح لافروف خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية "روسيا - تحالف دول الساحل": "في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ستستضيف موسكو القمة الروسية الأفريقية الثالثة، وقد طلب الرئيس بوتين - متمنياً النجاح لاجتماعنا هذا - أن أنقل إلى قادتكم أنه سيكون سعيداً جداً برؤية رؤساء بوركينا فاسو ومالي والنيجر في هذه القمة".يذكر أن روسيا تسعى إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والإسهام في مشاريع البنية التحتية والطاقة في العديد من الدول الأفريقية.وتحالف دول الساحل (AES) هو تحالف دفاعي واقتصادي تأسس في سبتمبر/ أيلول 2023، ويضم ثلاث دول في منطقة غرب أفريقيا وهي: مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو.

https://sarabic.ae/20260708/لافروف-روسيا-مستعدة-لمساعدة-أفريقيا-في-تعزيز-استقلالها-الاقتصادي-1115054891.html

https://sarabic.ae/20260708/خبير-في-الشأن-الروسي-توقيت-زيارة-لافروف-لأفريقيا-مثالي-ويوجه-رسالة-واضحة-للغرب-1115052036.html

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روسيا, موسكو, بوركينا فاسو, العالم, سيرغي لافروف, دول الساحل