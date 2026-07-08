https://sarabic.ae/20260708/هل-تتكرر-مأساة-الفاشر-الإنسانية-في-الأبيض-ولماذا-يقف-العالم-عاجزا-عن-وقف-الحرب-السودانية-1115053106.html

هل تتكرر مأساة الفاشر الإنسانية في "الأبيض".. ولماذا يقف العالم عاجزا عن وقف الحرب السودانية؟

هل تتكرر مأساة الفاشر الإنسانية في "الأبيض".. ولماذا يقف العالم عاجزا عن وقف الحرب السودانية؟

سبوتنيك عربي

تحذير وتنديد دولي وإقليمي بما يحدث في السودان، خاصة في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ومخاوف من تكرار مأساة الفاشر الإنسانية في تلك المدينة المحاصرة. 08.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-08T17:48+0000

2026-07-08T17:48+0000

2026-07-08T17:48+0000

حصري

المجلس السيادي في السودان

دارفور

منظمة الأمم المتحدة

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العالم العربي

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بدورها، حذرت جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، في ظل استمرار العمليات العسكرية واستهداف المناطق المدنية، مؤكدة أن المدينة تواجه خطر الانزلاق إلى كارثة إنسانية وأمنية واسعة.وبحسب بيان الجامعة، فإن أكثر من نصف مليون مدني، بينهم عشرات الآلاف من النازحين، يتعرضون لحصار وقصف متواصل بالطائرات المسيرة، طال الأسواق والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء، ما يفاقم معاناة السكان ويهدد بانهيار الخدمات الأساسية.وأكدت الجامعة أن استمرار الحشد العسكري حول المدينة واستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ينذر بتكرار الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر، رغم التحذيرات الدولية المتكررة من احتمال وقوع انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.كما دعا البيان إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية المنسقة لمنع تفاقم الأزمة، ووقف جميع الإجراءات التي من شأنها إطالة أمد النزاع، مع التأكيد على احترام وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.من جانبه، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين الماضي، مقترحا يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض السودانية.وأمر المجلس، المؤلف من 47 عضوا، بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في المدينة، محذرا من خطر وشيك لوقوع "فظائع واسعة النطاق".وشددت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، الجمعة الماضية، على ضرورة ألا يدير المجتمع الدولي ظهره للأزمة في السودان، داعية إلى تحرك دولي لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية هناك.تكرار الأجنداتبداية، يقول الدكتور ربيع عبد العاطي، المسؤول السابق في الرئاسة السودانية، إن الموقف الدولي من الحرب في السودان ليس جديدا، وإنما هو ذاته الذي كان أثناء حرب الجنوب وقبل انفصاله عن السودان.وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المشاهد والمواقف الدولية حاضرة وباقية في السودان منذ سنوات طويلة، عندما وقف العالم موقف المتفرج على ما يحدث في جنوب البلاد حتى انتهى الأمر بتمزيق جسد السودان، وفق ما أطلق عليه وقتها "شريان الحياة". وكان هذا الشريان بمثابة الداعم للحرب تحت غطاء العمل الإنساني، وهو ما يطالبون به اليوم لتفتيت ما تبقى من البلاد.وتابع عبد العاطي، أن موقف العالم اليوم، مع اختلاف الزمان والمكان، يثبت أن هناك أجندة خفية تستهدف السودان، وقد يكون العمل الإنساني أحد أعمدة تنفيذ تلك الأجندات. وفي هذه المرة لا يفسر الصمت تجاه ما يحيط بالأبيض إلا من هذه الزاوية، وكأنما يكرر التاريخ نفسه. وهذا الصمت المطبق تجاه الوضع الإنساني أمر يحير ويكشف مدى تحول العمل الإنساني في هذا الاتجاه المنافي لمبادئ القانون الدولي الإنساني.وأشار عبد العاطي إلى أن الوضع في الأبيض، فيما يرى، لا يشير إلى أزمة، بدلالة وفرة المحاصيل الزراعية والإنتاج المضاعف للسلع الغذائية بالبلاد، وليس هناك أدنى شبه بين الأبيض والفاشر، وتلك مقارنة غير صحيحة.المصالح الإقليمية والدوليةمن جانبه، يقول أحمد بحر، القيادي في القوى المدنية المتحدة "قمم" وتحالف السودان التأسيسي "تأسيس": "يقف العالم عاجزا عن وقف الكارثة الإنسانية في مدينة الأبيض بسبب التقاطعات والمصالح الإقليمية والدولية، وضعف الآليات الأممية في فرض عقوبات رادعة، واستمرار تدفق السلاح. لذلك نجد أن هناك بعض الصعوبات في إيصال الإغاثة للمتضررين من المواطنين العاديين".وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العجز الدولي يرجع إلى عوامل رئيسية، منها مشاركة جهات إقليمية ودولية في إطالة أمد الحرب بالتمويل العسكري. كما أن الموقع الجغرافي لمدينة الأبيض جعلها مدينة ذات أهمية عالية، لأنها تقع في ولاية شمال كردفان، التي ترتبط بحدود مع عدة ولايات في الوسط والجنوب والغرب، ولها أهمية تجارية تربط بين كثير من مدن السودان.وأشار القيادي السوداني إلى أن هناك بعض الدول التي أسهمت في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وسد الفجوة الغذائية التي طالت شرائح عدة، وهذه الدول تحركت بشكل فردي، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ساهمت بمبلغ 30 مليون دولار قبل أيام لدعم العمل الإنساني والإغاثي للمتضررين من ويلات الحرب.وأكد بحر أن هناك أيضا صعوبات تحول دون الوصول إلى كل هؤلاء المتضررين في الأبيض، ومن تلك الصعوبات أنه في موسم الخريف، ونظرا لطبيعة الأرض الطينية هناك، يصعب مرور شاحنات الإغاثة إلى تلك المناطق، وهذا واحد من التحديات التي تواجه عملية الوصول الإنساني للإغاثة.الفاشر والأبيضوعبر عن أمله في أن يتحرك المجتمع الدولي بصورة فاعلة لحل النزاع في السودان، وفرض هيبة القانون الدولي، وإخضاع الطرف الذي يرفض السلام لعقوبات رادعة، من أجل أمن وسلامة المواطن.وحول ما إذا كان سيناريو الفاشر المأساوي في دارفور يمكن أن يتكرر في الأبيض بولاية كردفان، يقول بحر: "بالنسبة لسيناريو الفاشر، فقد كان هذا السيناريو معدا من جهة حكومة بورتسودان منذ فترة طويلة، لأن المدينة كانت محاصرة، وكان يمكن التوصل إلى تفاهم مع قوات الدعم السريع، لكن حكومة بورتسودان أرادت إدانة الدعم السريع بحجة الاتهامات والظرف الإنساني للمواطن المتضرر من هذا الحصار. لكن الآن تتعامل قوات تأسيس مع ملف مدينة الأبيض بصورة مختلفة تماما عما حدث في مدينة الفاشر، لذلك لا أتوقع أن يحدث في الأبيض ما حدث في الفاشر".وفي أبريل/نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

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أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1113015418_0:5:960:965_100x100_80_0_0_053c8abeebb4c8b16ec97b50bc123ed0.jpg

حصري, المجلس السيادي في السودان, دارفور, منظمة الأمم المتحدة, جامعة الدول العربية, العالم العربي, العالم