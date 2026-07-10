الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل يكرس سيادة الدولة ولن أتراجع عنه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
18:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260710/الرئيس-اللبناني-التفاوض-مع-إسرائيل-يكرس-سيادة-الدولة-ولن-أتراجع-عنه--1115102302.html
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل يكرس سيادة الدولة ولن أتراجع عنه
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل يكرس سيادة الدولة ولن أتراجع عنه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تمسكه بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشددًا على أنه لن يتراجع عن هذا القرار، في وقت أعلن فيه رئيس حزب "القوات اللبنانية"... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T13:48+0000
2026-07-10T13:48+0000
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114939286_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_3aafc8ffea496acd3d40d069d1965524.jpg
وجاءت مواقف عون وجعجع خلال زيارة أجرتها كتلة "الجمهورية القوية"، برئاسة جعجع، إلى قصر بعبدا، اليوم الجمعة، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، إلى جانب مناقشة صيغة الإطار الموقعة في واشنطن وتداعياتها وآليات تنفيذ بنودها، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية. وأكد جعجع دعم حزب القوات اللبنانية للرئيس عون في مسار المفاوضات المباشرة، معلنًا الوقوف إلى جانبه في مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها، ولا سيما تلك التي تهدف، بحسب تعبيره، إلى فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني - الأمريكي. وأضاف أن من يعتبر أن الدولة لا تمثله، يمكنه المطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في أي وقت. من جانبه، قال الرئيس عون إنه يتحرك انطلاقًا من قناعة وطنية وليس لتحقيق أي مصالح شخصية، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة إليه بشأن التفاوض المباشر مع إسرائيل "لا تستحق الرد"، مشيرًا إلى أن لبنان سبق أن دخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أكثر من مرة، بدءًا من عام 1949. وأضاف: "أؤكد لكم أنني لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، مع حرصي على شرح أهمية هذا المسار للشعب اللبناني، والتأكيد في كل المواقف على تمسك لبنان الكامل بسيادته في جميع الخطوات التي يقوم بها". وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه اختار طريقًا صعبًا في ظل موازين القوى الإقليمية، والحسابات الإسرائيلية، وتعقيدات المشهد الإيراني - الأمريكي، معتبرًا أن هذا الخيار يكرس سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها، ويجنب البلاد تداعيات الحروب التي فرضت عليها. وفي ما يتعلق بصيغة الإطار، أعرب الرئيس اللبناني عن اعتقاده بأنها ستسهم في استعادة حقوق لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية، في حال التزمت إسرائيل ببنودها ونجح تنفيذها، مشيرًا إلى أن لبنان يمتلك فرصة لتحقيق مكاسب فقدها خلال الحرب، لا سيما في ظل الاهتمام الأمريكي المتزايد بالملف اللبناني، وقدرة واشنطن على ممارسة ضغوط على إسرائيل لتذليل العقبات.وأضاف أن الأمور تتجه تدريجيًا نحو الحل، معتبرًا أن الانتقادات الموجهة لهذا المسار تنطلق من رغبة في إعادة استخدام الملف اللبناني كورقة بيد إيران. وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عون قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حيث استعرض معه الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات. كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية المحددة، والتي من المقرر أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها، إضافة إلى بحث المهام التي تنفذها المؤسسة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية، وأوضاع الجيش واحتياجات أفراده.ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260710/الجيش-الإسرائيلي-يدمر-مستودعات-أسلحة-تابعة-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1115093137.html
https://sarabic.ae/20260709/العفو-الدولية-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-أودت-بحياة-أطفال-وأبادت-عائلات-كاملة-1115070783.html
https://sarabic.ae/20260709/وزير-خارجية-لبنان-اتفاق-الإطار-أثبت-أن-القرار-اللبناني-لا-يصادر-1115069345.html
https://sarabic.ae/20260709/كاتس-إسرائيل-لم-تطلب-إذنا-من-أي-جهة-لدخول-لبنان-ولا-تحتاج-لإذن-للبقاء-هناك-1115062357.html
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114939286_1:0:889:666_1920x0_80_0_0_6087b8bd5b9e357c6a9e02efce5b38fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله

الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل يكرس سيادة الدولة ولن أتراجع عنه

13:48 GMT 10.07.2026
© AP Photo / Hussein Mallaالرئيس اللبناني، جوزاف عون
الرئيس اللبناني، جوزاف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، تمسكه بخيار التفاوض المباشر مع إسرائيل، مشددًا على أنه لن يتراجع عن هذا القرار، في وقت أعلن فيه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع دعم حزبه، ومعظم اللبنانيين، للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية.
وجاءت مواقف عون وجعجع خلال زيارة أجرتها كتلة "الجمهورية القوية"، برئاسة جعجع، إلى قصر بعبدا، اليوم الجمعة، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان، في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، إلى جانب مناقشة صيغة الإطار الموقعة في واشنطن وتداعياتها وآليات تنفيذ بنودها، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.
غارة جوية إسرائيلية في قرية طير دبا ، جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
الجيش الإسرائيلي يدمر مستودعات أسلحة تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
09:26 GMT
وأكد جعجع دعم حزب القوات اللبنانية للرئيس عون في مسار المفاوضات المباشرة، معلنًا الوقوف إلى جانبه في مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها، ولا سيما تلك التي تهدف، بحسب تعبيره، إلى فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني - الأمريكي.
وشدد على أن رئيس الجمهورية لم يتجاوز صلاحياته الدستورية، معتبرًا أن الرئيس والحكومة وحدهما يمثلان الدولة اللبنانية، وليس أي حزب، ويقومان بتحمل مسؤولياتهما الوطنية.
وأضاف أن من يعتبر أن الدولة لا تمثله، يمكنه المطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في أي وقت.
من جانبه، قال الرئيس عون إنه يتحرك انطلاقًا من قناعة وطنية وليس لتحقيق أي مصالح شخصية، مؤكدًا أن الانتقادات الموجهة إليه بشأن التفاوض المباشر مع إسرائيل "لا تستحق الرد"، مشيرًا إلى أن لبنان سبق أن دخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أكثر من مرة، بدءًا من عام 1949.
حافلة مدرسية متضررة جراء غارة إسرائيلية في مدينة صور، جنوب لبنان، 25 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
"العفو الدولية": غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة أطفال وأبادت عائلات كاملة
أمس, 12:37 GMT
وأضاف: "أؤكد لكم أنني لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، مع حرصي على شرح أهمية هذا المسار للشعب اللبناني، والتأكيد في كل المواقف على تمسك لبنان الكامل بسيادته في جميع الخطوات التي يقوم بها".
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنه اختار طريقًا صعبًا في ظل موازين القوى الإقليمية، والحسابات الإسرائيلية، وتعقيدات المشهد الإيراني - الأمريكي، معتبرًا أن هذا الخيار يكرس سيادة الدولة اللبنانية وحقها في التفاوض بنفسها، ويجنب البلاد تداعيات الحروب التي فرضت عليها.

وتساءل عون: "لماذا يستمر الشعب اللبناني في دفع أثمان حروب اشتعلت بإيعاز من الخارج ولخدمة مصالحه؟".

وفي ما يتعلق بصيغة الإطار، أعرب الرئيس اللبناني عن اعتقاده بأنها ستسهم في استعادة حقوق لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية، في حال التزمت إسرائيل ببنودها ونجح تنفيذها، مشيرًا إلى أن لبنان يمتلك فرصة لتحقيق مكاسب فقدها خلال الحرب، لا سيما في ظل الاهتمام الأمريكي المتزايد بالملف اللبناني، وقدرة واشنطن على ممارسة ضغوط على إسرائيل لتذليل العقبات.
وأضاف أن الأمور تتجه تدريجيًا نحو الحل، معتبرًا أن الانتقادات الموجهة لهذا المسار تنطلق من رغبة في إعادة استخدام الملف اللبناني كورقة بيد إيران.
وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
وزير خارجية لبنان: اتفاق "الإطار" أثبت أن القرار اللبناني لا يصادر
أمس, 11:38 GMT
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عون قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، حيث استعرض معه الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق، ولا سيما في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات.
كما تناول اللقاء التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار بشأن المناطق التجريبية المحددة، والتي من المقرر أن ينتشر فيها الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية منها، إضافة إلى بحث المهام التي تنفذها المؤسسة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية، وأوضاع الجيش واحتياجات أفراده.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2026
كاتس: إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ‏ولا تحتاج لإذن للبقاء هناك
أمس, 06:38 GMT
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الشهر الماضي، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقيع "الاتفاق الإطاري" مع لبنان برعاية أمريكية بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل"، لافتًا إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في الحزام الأمني جنوبي لبنان حتى يتم تجريد "حزب الله" من سلاحه.
وشهدت واشنطن، منذ أبريل/ نيسان الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала