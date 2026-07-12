https://sarabic.ae/20260712/السيناريو-الأسوأ-الاقتصاد-العالمي-يترقب-ضربات-موجعة-في-حال-استمرار-الحرب-الأمريكية-الإيرانية-1115155408.html

السيناريو الأسوأ… الاقتصاد العالمي يترقب ضربات موجعة في حال استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية

السيناريو الأسوأ… الاقتصاد العالمي يترقب ضربات موجعة في حال استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية

سبوتنيك عربي

حذر خبراء من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي بعد عودة الضربات الأمريكية على إيران، وإغلاق الأخيرة لمضيق هرمز. 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T19:04+0000

2026-07-12T19:04+0000

2026-07-12T19:03+0000

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ويرى خبراء اقتصاد أن أسعار الطاقة ستتأثر بشكل فوري إثر الاشتباكات الواقعة، وأن المنطقة تواجه سيناريوهات كارثية تتعلق بمستقبل الاستثمارات والمشروعات الكبرى، خاصة في ظل تعطل عمليات تصدير النفط.وأعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية، اليوم الأحد، "تعليق حركة العبور عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن القرار جاء على خلفية ما وصفته بـ"التحركات غير القانونية الأخيرة للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة".وقالت الهيئة، في بيان لها، إن المرور عبر المضيق "غير ممكن حاليًا"، مؤكدة أن جميع طلبات العبور ستخضع للمراجعة فور استقرار الأوضاع.وأضافت أن الحصول على تصاريح العبور يقتصر على التقديم عبر موقعها الإلكتروني، داعية شركات الشحن والمشغلين البحريين إلى متابعة التحديثات والإعلانات الصادرة عنها عبر منصاتها الرسمية.المخاطر الجيوسياسيةفي الإطار أكد الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن الأسواق العالمية تتجه في المدى القصير إلى إضافة ما يُعرف بـ "علاوة المخاطر الجيوسياسية"، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، حتى في حال عدم حدوث انقطاع فعلي للإمدادات، مستشهداً بما ذكره سمو وزير الطاقة السعودي حول بيع النفط بأسعار مرتفعة عما تظهره الشاشات في الأسواق العالمية نتيجة هذه العوامل.وقال القحطاني في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن المدى الطويل للأزمة سيعتمد بشكل أساسي على مدتها، حيث إن استمرار التوتر أو حدوث تعطيل طويل للملاحة قد يدفع الدول المستهلكة نحو تسريع تنويع مصادر طاقتها، وزيادة الاستثمارات في خطوط الأنابيب البديلة، مع رفع المخزونات الاستراتيجية وتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والنووية.ارتباك وعدم يقينوأضاف الخبير السعودي أن الاقتصاد العالمي لا يتأثر فقط بالأحداث المباشرة بل بحالة عدم اليقين، مشيراً إلى أن أبرز التداعيات المتوقعة تشمل زيادة تكاليف النقل والتأمين وعودة الضغوط التضخمية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ التجارة الدولية وتراجع ثقة المستثمرين وتقلبات حادة في الأسواق المالية، فضلا عن احتمال دفع البنوك المركزية لتأجيل قرارات خفض أسعار الفائدة.لافتا إلى أن أي اضطراب في الممرات البحرية سينعكس على الاقتصاد الدولي ككل، خاصة وأن اقتصادات مجموعة العشرين تنتج أكثر من 107 تريليونات دولار سنويا.امتصاص الصدماتوحول قدرة دول المنطقة على التعامل مع الأزمة، قال القحطاني إن دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، أصبحت اليوم أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالماضي، مدعومة بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات عالمية مثل "فيتش" التي منحت المملكة تصنيف (A+)، وهو ما يمنح السعودية والإمارات وقطر جدارة مالية قوية لتمويل مشروعاتها الكبرى، مشددا على أن هذه المشروعات هي مشاريع طويلة الأجل ولا تخضع للتقلبات السوقية القصيرة.وحذر في الوقت ذاته من "السيناريو الأسوأ" الذي يتمثل في انتقال الأزمة إلى مرحلة التعطيل الواسع للتجارة والطاقة، ما قد يسفر عن ارتفاع حاد ومفاجئ في الأسعار واضطراب كبير في سلاسل الإمداد العالمية.وقال الخبير الاقتصادي إن اتساع رقعة الصراع قد يقود بعض الاقتصادات نحو الركود مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميا وتراجع الاستثمارات الخاصة.تأثيرات عالميةفيما حذر الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، من أن أي خطوة باتجاه إغلاق مضيق هرمز لن تقتصر تأثيراتها على النطاق الإقليمي، بل ستحدث "موجات ارتدادية" تضرب مفاصل الاقتصاد العالمي ككل.وأضاف في خاصة لـ "سبوتنيك"، أن أسعار النفط ستشتعل فورا على المدى القصير بدافع الذعر والمضاربات، لتتجاوز عتبة 120 إلى 150 دولارا للبرميل، موضحا أن غياب البدائل الفورية لنحو 14 إلى 20 مليون برميل يوميا سيخلق فجوة عرض ضخمة لا يمكن للمخزونات الاستراتيجية في الولايات المتحدة والصين سدها إلا لأسابيع معدودة.ووأضاف الخبير الاقتصادي أن قطاع الغاز سيتلقى صدمة قد تكون أعنف من النفط، وتحديدا في أوروبا وآسيا، نظرا لاعتمادهما العالي على الغاز القطري الذي يمر عبر المضيق، ما سيؤدي إلى تضاعف الأسعار وإعلان شركات كبرى حالة "القوة القاهرة" على الشحنات.القاتل الصامتوعن التداعيات الاقتصادية العالمية، قال عكوش إن حالة "عدم اليقين" هي القاتل الصامت للنمو، حيث سيواجه العالم شبح "الركود التضخمي" نتيجة قفزة أسعار الطاقة التي ستترجم فورا إلى ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج والسلع الغذائية، مؤكدا أن هذا التضخم سيجبر البنوك المركزية على تأجيل خفض الفائدة أو رفعها، مما يخنق النمو ويدفع دولاً كبرى نحو ركود حتمي.ويرى عكوش أن الأزمة ستطال سلاسل الإمداد والغذاء بشكل مباشر، حيث يستورد الخليج عبر المضيق أكثر من 80% من احتياجاته الغذائية، كما سيؤدي الإغلاق إلى قفزة قياسية في تكاليف التأمين البحري، مما يعطل حركة التجارة الدولية ويدفع الاستثمارات للهروب نحو الملاذات الآمنة كالذهب والدولار.وتابع: "حال توسعت الحرب لتتحول إلى مواجهة إقليمية شاملة تدمر البنية التحتية النفطية، فإن العالم سيواجه "السيناريو الكارثي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية"، حيث قد تقفز أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل أو أكثر، ما سيؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في المنطقة، وكساد عالمي حاد يتبعه إفلاس قطاعات صناعية كاملة في أوروبا وآسيا لا تستطيع تحمل فاتورة الطاقة المرتفعة".وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة "ضربت إيران بقوة شديدة الليلة الماضية"، مضيفا: "كان لدينا اتفاق مع الإيرانيين أمس وتنازلوا عن كل شيء ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق اليوم، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التي تعبر الممر المائي الدولي بشكل قانوني، مشددةً على أن القوات الأمريكية متمركزة وجاهزة لضمان استمرار حرية الملاحة.

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