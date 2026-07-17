https://sarabic.ae/20260717/برلماني-إيراني-طهران-سترد-إذا-حاولت-واشنطن-استبعاد-القيادة-الإيرانية-الحالية-1115275972.html

برلماني إيراني: طهران سترد إذا حاولت واشنطن استبعاد القيادة الإيرانية الحالية

برلماني إيراني: طهران سترد إذا حاولت واشنطن استبعاد القيادة الإيرانية الحالية

سبوتنيك عربي

صرّح إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الجمعة، بأن طهران سترد إذا حاولت الولايات المتحدة استبعاد القيادة... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T10:30+0000

2026-07-17T10:30+0000

2026-07-17T10:30+0000

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وقال عزيزي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "ٍسبوتنيك"، ردًا على سؤال حول تهديدات ترامب: "قد يقول الرئيس الأمريكي كلامًا متناقضًا تمامًا في يوم واحد. يومًا يهدد، وفي اليوم التالي يشكر... لم يُعاقب بعد على الجرائم العديدة التي ارتكبها، وإذا قرر ارتكاب عمل وحشي آخر، فسيواجه بلا شك رد فعل من أمتنا العظيمة".ووفقًا له، تحتاج الولايات المتحدة إلى كسب الثقة، إذ تعرضت إيران لهجمات عدة خلال عملية التفاوض.وقال المسؤول الإيراني: "لقد شهد العالم هذا الأمر مباشرة، وعلى الدول التي تقوم بدور الوساطة، في ضوء هذه الحقيقة، أن تحث الولايات المتحدة على الاعتراف بأخطائها".واختتم رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حديثه قائلًا: "للأسف، كان سلوك الأمريكيين هو سبب انعدام الثقة هذا".بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة على سبيل الرد، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.الخارجية الروسية: روسيا وجامعة الدول العربية تدعمان إنهاء الحرب في الشرق الأوسطهيئة عمليات التجارة البريطانية: إصابة ناقلة نفط بمقذوف "مجهول" قبالة ساحل عمان

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