https://sarabic.ae/20260723/وزير-الاقتصاد-الفلسطيني-مجلس-سلام-غزة-لم-يثمر-أي-تقدم-على-الأرض-والمطلوب-إعادة-تقييمه---1115442666.html

وزير الاقتصاد الفلسطيني: مجلس سلام غزة لم يثمر أي تقدم على الأرض والمطلوب إعادة تقييمه

وزير الاقتصاد الفلسطيني: مجلس سلام غزة لم يثمر أي تقدم على الأرض والمطلوب إعادة تقييمه

سبوتنيك عربي

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني، المهندس محمد العامور، أن "الظواهر والمعطيات الحالية منذ إنشاء مجلس سلام غزة تشير إلى أنه لم يثمر على أرض الواقع أي تقدم، لذلك... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T15:16+0000

2026-07-23T15:16+0000

2026-07-23T15:16+0000

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وإذ ثمّن العامور في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، "دور روسيا ودعمها للقضية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا، وحرصها على عقد حوار فلسطيني– فلسطيني"، قال: "هناك سعي لتوطيد وإعادة العلاقات مع روسيا والدول الأخرى، خاصة في ظل الظروف الدائرة في المنطقة لأن ما يحدث في الإقليم انعكاس للقضية الفلسطينية، خاصة أن روسيا من اللاعبين الأساسيين والمؤثرين في السلام، ليس في الشرق الأوسط فقط بل في العالم".الاقتصاد في قطاع غزة معطل ومقتولوعن الواقع السياسي والاقتصادي، كشف العامور أن "الاقتصاد في قطاع غزة معطل ومقتول، والناس بحاجة إلى الكثير، ولكن الحاجة الأهم هي الحرية والاستقرار، وفي الضفة الغربية هناك تحديات كثيرة اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى".وأردف: "نحن مقبلون على انتخابات تشريعية وهي أساس في كل مجتمع متحضر، وقد تم تحديد موعدها وهي متاحة لكل الفلسطيني، كما أنه عاجلا أم آجلا سيكون هناك التفاف وطني وحوار فلسطيني، لأنه يجب الجلوس سوية لإيجاد الآلية والمسار الصحيح في كيفية متابعة تحقيق استقلالنا في هذه المرحلة الصعبة".التحديات الاقتصادية مرتبطة بالإجراءات الإسرائيليةكما تطرّق الوزير الفلسطيني إلى التحديات الاقتصادية، لافتا إلى أنها "مرتبطة جميعها في الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يفتقر إلى الحياة الاقتصادية، فأكثر من 80% من المؤسسات منهارة، والمؤسسات الصغيرة تعمل بنسبة ضئيلة جدا".وحسب العامور، "في ظل هذا الواقع الاقتصادي والوضع المالي الصعب المحدد، تبقى إمكانيات الحكومة محدودة ، خاصة أنها تحفر في الصخر والحديد لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود"، وأردف: "لهذا نناشد المجتمع العربي والدولي لممارسة واجباتهم في هذه الفترة، خاصة وأن العجلة الاقتصادية تراجعت أكثر من 30%، وفي وزارة الاقتصاد نعمل على تعزيز صمود الناس من خلال برامج اقتصادية معينة".الحكومة الفلسطينية تنجز أكثر من 70% من المنظومة الإصلاحيةوكشف العامور أنه "خلال العامين الماضيين أنجزت وزارة الاقتصاد أكثر من 9 قوانين وأنظمة لها علاقة بتسهيل عملية الاستثمار وعملية التجارة في البلد، كما أن الوزارة على تواصل مع الفئات المستهدفة ومع القطاع الخاصة، والوزراء يخرجون بشكل أسبوعي إلى المحافظات للوقوف على مشاكل الناس وحلها".وأضاف: "الحكومة الفلسطينية أنجزت اكثر من 70% من المنظومة الإصلاحية المطلوبة منها وهي تصب في صالح ومستقبل الشعب الفلسطيني، كما أن الدول التي اعترفت بدولة فلسطين كدولة مستقلة يجب أن لا تعترف بالمستوطنات القائمة على الأراضي الفلسطينية ومنتجاتها بمنع تصديرها إلى هذه الدول".وختم الوزير الفلسطيني حديث بالتأكيد أن "حجم الاضرار التي لحقت بالاقتصاد في قطاع غزة، نسبة للرقم الاحصائي المطلوب لإعادة الإعمار يقدر بـ 71 أو 72 مليار دولار، وهذا المبلغ كبير جدا، فالخسائر كبيرة والغير منظورة أكبر بكثير".

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