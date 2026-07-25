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مستشار بالنقل البحري يحذر من انعكاسات التوترات على الوضع الاقتصادي في مصر
مستشار بالنقل البحري يحذر من انعكاسات التوترات على الوضع الاقتصادي في مصر
سبوتنيك عربي
تهدد التوترات المتزايدة في المنطقة بانعكاسات اقتصادية خطيرة تطول الاقتصاد العالمي، في ظل توقعات لارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T14:08+0000
2026-07-25T14:08+0000
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في الإطار، أكد مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوي في مصر، الدكتور أحمد الشامي، أن المنطقة تشهد حاليا مرحلة جديدة وحرجة من التصعيد والتوتر في "مضيق هرمز".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المضيق" لا يعمل بكامل طاقته الطبيعية ولا بحجم أعماله، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وذلك جراء القيود الأمنية وارتفاع المخاطر، بالتزامن مع التهديدات المستمرة في البحر الأحمر وباب المندب.وأوضح الشامي أن هذه التوترات أسفرت عن انعكاسات سلبية فورية على الأسواق، حيث عاودت أسعار النفط الارتفاع، متجاوزةً 101 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد تراجعت إلى 71 دولارا مع بداية توقيع الهدنة، مسجلةً بذلك زيارة بلغت 55 % خلال خمسة أسابيع فقط، وهو ما وصفه بمؤشر "غير طيب".وبلغت أسعار الطاقة المسجلة حتى 25 يوليو/تموز 2026، نحو 101 دولار للبرميل لخام برنت، و92.5 دولار للبرميل لخام غرب تكساس، بينما واصلت أسعار الغاز الطبيعي والمسال ارتفاعاتها في السوقين الأوروبي والآسيوي بنسبة تقارب 58%، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على إمدادات الخليج، وخاصة احتمال تعطل تصدير الغاز القطري، الأمر الذي قد يدفع الأسعار نحو مستويات قياسية أعلى.وفيما يتعلق بانعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، أشار الشامي إلى وجود آثار مزدوجة، تنقسم بين إيجابيات تتمثل في تعزيز أهمية مسارات الشحن البديلة ودعم حركة السفن عبر قناة السويس، في حال استقرار الملاحة في البحر الأحمر و"باب المندب"، وتحسين عوائد صادرات الغاز المصرية، عند توفر كميات للتصدير بالتوازي مع تطبيق حلول لتخفيف الاستهلاك المحلي والاستفادة من فروق الأسعار العالمية، إلى جانب انتعاش الطلب على خدمات التخزين والصيانة البحرية والخدمات اللوجستية في الموانئ المصرية. فضلا عن استمرار التهديدات في البحر الأحمر، التي قد تدفع بعض السفن لتجنب "قناة السويس" مما يحد من استفادة مصر الكاملة من الأزمة رغم ارتفاع أسعار النفط.سيناريوهات ثلاثةوطرح الشامي ثلاثة سيناريوهات رئيسية: تتصدرها التهدئة كأكثر السيناريوهات ترجيحا خلال أسابيع ليعود خام برنت إلى نطاق 85 دولارا، أو أقل مع تحسن حركة الملاحة، يليها سيناريو استمرار الوضع الراهن بأحداثه الحالية لمدة تزيد عن 15 يوما إضافية، مما يتسبب في زيادة خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل، مع استمرار تحصيل علاوة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع، وصولا إلى السيناريو الأسوأ والأكثر تأثيرا على الاقتصاد العالمي والتضخم، والمتمثل في تصعيد أكبر يشمل هرمز وباب المندب معا، ليرتفع برنت إلى 125 دولارا مع صعود أكبر في أسعار الغاز.وشدد على أن مصر ستكون من أكثر الدول استفادة إذا عادت الملاحة تدريجيا إلى البحر الأحمر و"قناة السويس" مع بقاء صادرات الخليج متجهة عبر القناة، أما إذا استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر إلى جانب القيود في هرمز فستظل مكاسب القناة أقل من إمكاناتها رغم ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن السوق المحلي سيتأثر بصورة مباشرة نتيجة الاستمرار في ارتفاع العملة وصعوبة نزول أسعار الوقود أو ارتفاعها إلا في حال تحقق السيناريو الأخير.ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، ارتفعت إمدادات النفط العالمية خلال شهر يونيو 2026 بنحو 4.1 مليون برميل يوميًّا بفضل الهدنة المؤقتة، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميًّا مقارنةً بمستويات ما قبل اندلاع الحرب.كما واصلت المخزونات العالمية تسجيل تراجعات ملحوظة، إذ انخفضت مخزونات النفط الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 62 مليون برميل خلال شهر يونيو/حزيران 2026، بعد تراجع بلغ 73 مليون برميل في الشهر السابق، بما يعكس استمرار الضغوط على جانب العرض.
https://sarabic.ae/20260725/إيران-تتمسك-بـالبند-الخامس-نحن-وحدنا-من-نضع-قواعد-هرمز-1115490597.html
https://sarabic.ae/20260725/العليمي-يحذر-أنصار-الله-من-استمرار-التصعيد-والمقامرة-بمصالح-الشعب-اليمني-1115491775.html
https://sarabic.ae/20260303/مصر-انتظام-الملاحة-في-قناة-السويس-وتعليق-عبور-بعض-الخطوط-مؤقت-1110995016.html
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محمد حميدة
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أخبار الشرق الأوسط, مضيق هرمز, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار إيران
أخبار الشرق الأوسط, مضيق هرمز, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار إيران

مستشار بالنقل البحري يحذر من انعكاسات التوترات على الوضع الاقتصادي في مصر

14:08 GMT 25.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© REUTERS Stringer
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
تهدد التوترات المتزايدة في المنطقة بانعكاسات اقتصادية خطيرة تطول الاقتصاد العالمي، في ظل توقعات لارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار للبرميل.
في الإطار، أكد مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوي في مصر، الدكتور أحمد الشامي، أن المنطقة تشهد حاليا مرحلة جديدة وحرجة من التصعيد والتوتر في "مضيق هرمز".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المضيق" لا يعمل بكامل طاقته الطبيعية ولا بحجم أعماله، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، وذلك جراء القيود الأمنية وارتفاع المخاطر، بالتزامن مع التهديدات المستمرة في البحر الأحمر وباب المندب.
وأوضح الشامي أن هذه التوترات أسفرت عن انعكاسات سلبية فورية على الأسواق، حيث عاودت أسعار النفط الارتفاع، متجاوزةً 101 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد تراجعت إلى 71 دولارا مع بداية توقيع الهدنة، مسجلةً بذلك زيارة بلغت 55 % خلال خمسة أسابيع فقط، وهو ما وصفه بمؤشر "غير طيب".
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إيران تتمسك بـ"البند الخامس": نحن وحدنا من نضع قواعد هرمز
09:36 GMT
وبلغت أسعار الطاقة المسجلة حتى 25 يوليو/تموز 2026، نحو 101 دولار للبرميل لخام برنت، و92.5 دولار للبرميل لخام غرب تكساس، بينما واصلت أسعار الغاز الطبيعي والمسال ارتفاعاتها في السوقين الأوروبي والآسيوي بنسبة تقارب 58%، وسط مخاوف من استمرار الضغوط على إمدادات الخليج، وخاصة احتمال تعطل تصدير الغاز القطري، الأمر الذي قد يدفع الأسعار نحو مستويات قياسية أعلى.
وفيما يتعلق بانعكاسات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، أشار الشامي إلى وجود آثار مزدوجة، تنقسم بين إيجابيات تتمثل في تعزيز أهمية مسارات الشحن البديلة ودعم حركة السفن عبر قناة السويس، في حال استقرار الملاحة في البحر الأحمر و"باب المندب"، وتحسين عوائد صادرات الغاز المصرية، عند توفر كميات للتصدير بالتوازي مع تطبيق حلول لتخفيف الاستهلاك المحلي والاستفادة من فروق الأسعار العالمية، إلى جانب انتعاش الطلب على خدمات التخزين والصيانة البحرية والخدمات اللوجستية في الموانئ المصرية.
وفي المقابل، تتمثل الانعكاسات السلبية في زيادة ملحوظة في فاتورة استيراد المنتجات البترولية والغاز، وتعرض السوق المحلي لضغوط تضخمية ناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
فضلا عن استمرار التهديدات في البحر الأحمر، التي قد تدفع بعض السفن لتجنب "قناة السويس" مما يحد من استفادة مصر الكاملة من الأزمة رغم ارتفاع أسعار النفط.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
العليمي يحذر "أنصار الله" من استمرار التصعيد و"المقامرة بمصالح الشعب اليمني"
10:37 GMT
سيناريوهات ثلاثة
وطرح الشامي ثلاثة سيناريوهات رئيسية: تتصدرها التهدئة كأكثر السيناريوهات ترجيحا خلال أسابيع ليعود خام برنت إلى نطاق 85 دولارا، أو أقل مع تحسن حركة الملاحة، يليها سيناريو استمرار الوضع الراهن بأحداثه الحالية لمدة تزيد عن 15 يوما إضافية، مما يتسبب في زيادة خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل، مع استمرار تحصيل علاوة المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع، وصولا إلى السيناريو الأسوأ والأكثر تأثيرا على الاقتصاد العالمي والتضخم، والمتمثل في تصعيد أكبر يشمل هرمز وباب المندب معا، ليرتفع برنت إلى 125 دولارا مع صعود أكبر في أسعار الغاز.
وشدد على أن مصر ستكون من أكثر الدول استفادة إذا عادت الملاحة تدريجيا إلى البحر الأحمر و"قناة السويس" مع بقاء صادرات الخليج متجهة عبر القناة، أما إذا استمرت الاضطرابات في البحر الأحمر إلى جانب القيود في هرمز فستظل مكاسب القناة أقل من إمكاناتها رغم ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا أن السوق المحلي سيتأثر بصورة مباشرة نتيجة الاستمرار في ارتفاع العملة وصعوبة نزول أسعار الوقود أو ارتفاعها إلا في حال تحقق السيناريو الأخير.
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
مصر: انتظام الملاحة في قناة السويس.. وتعليق عبور بعض الخطوط "مؤقت"
3 مارس, 15:08 GMT
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة، ارتفعت إمدادات النفط العالمية خلال شهر يونيو 2026 بنحو 4.1 مليون برميل يوميًّا بفضل الهدنة المؤقتة، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 9.4 مليون برميل يوميًّا مقارنةً بمستويات ما قبل اندلاع الحرب.
كما واصلت المخزونات العالمية تسجيل تراجعات ملحوظة، إذ انخفضت مخزونات النفط الخام لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 62 مليون برميل خلال شهر يونيو/حزيران 2026، بعد تراجع بلغ 73 مليون برميل في الشهر السابق، بما يعكس استمرار الضغوط على جانب العرض.
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